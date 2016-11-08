Борцы с насилием в отношении детей призвали обратить внимание на «чрезвычайную социальную ситуацию»: более полумиллиона мужчин в Соединенном Королевстве, возможно, просматривали детскую порнографию в интернете, сообщает The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Опасность из Сети

Новые данные, указанные в докладе организации Национальное сообщество по предотвращению жесткости в отношении детей (NSPCC), намного превышают прежние оценки. Так, в 2013 году указывалось, что до 50 тыс. граждан Великобритании, вероятно, скачивают и распространяют порнографические материалы с детьми. В октябре главы местных отделений полиции выразили опасение, что это число могло значительно вырасти. В частности, в одном из докладов цифра замеченных в незаконной деятельности лиц достигла отметки в 100 тыс. человек.

Свои оценки организация основывает на исследовании 8,7 тыс. мужчин, 2,4% которых признали, что они смотрели порнографические материалы с детьми в интернете. Применив эти данные к общему числу жителей Соединенного Королевства, NSPCC заявили, что получается, что в стране может проживать от 450 тыс. до 590 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, которые в тот или иной момент своей жизни смотрели детскую порнографию.

«Само количество людей, просматривающих порнографические материалы с детьми, необходимо рассматривать как социальную чрезвычайную ситуацию. Уже два года прошло с тех пор, как правительство сделало приоритетной задачу очистки интернета от этих материалов, однако сегодняшний доклад показывает, насколько сложной является проблема», — заявил исполнительный директор NSPCC Петер Ванлесс.

В организации отметили, что за прошедшие пять лет число зарегистрированных преступлений в соответствии с законом о публикации запрещенных материалов более чем удвоилось во всем Соединенном Королевств. Только за прошлый год их было зарегистрировано 8 тыс. 745.

«Тем не менее эти данные дают нам понять, сколько изображений было обнаружено или сколько преступников — арестовано. Масштаб проблемы по-прежнему неизвестен», — подчеркнули в NSPCC.

Ванлесс заявил, что NSPCC призывает к созданию плана активных действий по ограничению потока порнографических изображений, а также введению наказания за поиск таких материалов. Он также добавил, что организация Internet Watch Foundation, представляющая интернет-отрасль, закрыла десятки тысяч сайтов с порнографическими материалами, а также признал успехи Национального агентства по борьбе с преступностью, которое защищает рекордное число жертв.

«Однако по масштабам проблемы становится очевидно, что эту проблему арестами не решить», — заметил он.

Организация призывает интернет-провайдеров, работающих в Великобритании, взять на себя определенный минимум стандартов, которые будут подкреплены новыми регулятивными полномочиями, а также обращает внимание на необходимость проведения ежегодных проверок нынешней системы.

Более того, организация призывает правительство подготовить ежегодный отчет об установлении и устранении сайтов с детской порнографией, находящихся на территории Соединенного Королевства.

По словам Алана Уордла, главы политического направления NSPCC, основная проблема для ведомств в установлении масштаба проблемы состоит в том, что преступная деятельность носит не только скрытый, но и международный характер.

«Одной из тенденций, с которой мы сейчас сталкиваемся, является то, что насилие может быть совершено «по заказу» и транслировано в режиме стрима из менее развитых частей света», — отметил он, добавив, что на технологических компаниях лежит ответственность изъятия таких материалов и закрытия к ним доступа.

В МВД Соединенного Королевства положительно оценили доклад, назвав просмотр порнографических материалов с детьми «ужасающим преступлением» и отметив, что ведомство привержено сотрудничеству с другими агентствами для «подавления половой эксплуатации детей в интернете».