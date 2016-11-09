



Иван Шилов ИА REGNUM Стрелок

Некоторые авторитетные актеры, выстраивающие карьеру общественных деятелей параллельно с основной профессией, крайне щепетильно подходят к новым киноролям, которые рассматривают как дополнение к своему имиджу. Например, Уилл Смит, будучи экранным альтер эго Обамы, не снимался четыре года — с 2008 по 2012-й, хотя до этого не пропускал ни одного сезона начиная с 1995 года. За время простоя он рассматривал разные предложения, но так и не решился ни на одну из ролей. Например, Смит очень долго примерялся к роли раба в «Джанго освобожденном» и наседал на режиссера Квентина Тарантино с просьбой изменить сценарий, уменьшить эпизоды с насилием и подкорректировать персонаж Джанго. В итоге не срослось, и в фильме сыграл Джейми Фокс. В других постановках Уилл Смит не раз диктовал авторам свое видение сюжета, что приводило к трансформированию сценария под актера и включению Смита в продюсеры проекта — при таких обстоятельствах он стал продюсером уже в шести картинах.

Бен Аффлек — один из наиболее политически значимых современных деятелей Голливуда. Этот актер и режиссер уже полтора десятка лет вращается в кругу элиты Демократической партии США. Он был на трибуне с Альбертом Гором в день объявления результатов президентских выборов в ноябре 2000 года. В 2012-м, когда в Сенате освободилось место после ухода Джона Керри, СМИ прочили на его место Аффлека. Актер — давний друг Хиллари Клинтон и участвовал в ее избирательной кампании, когда первая леди в 1999-м решила стать сенатором от штата Нью-Йорк. В 2010-м актер основал благотворительный фонд Eastern CongoInitiative, задачей которого обозначалась интеграция жителей Восточного Конго в мирную жизнь после многолетней гражданской войны. В качестве эксперта по проблемам Африки Аффлек неоднократно выступал перед сенатскими комитетами, предлагая варианты разрешения ситуации в регионе. Актер много раз приезжал в Конго, привлекая внимание международной общественности к проблемам беднейшей страны.

Цитата из к/ф «Расплата». реж Гэвин О’Коннор. 2016. США Бен Аффлек

При обнародовании архива писем Хиллари Клинтон, которые она написала в должности госсекретаря, обнаружился ответ на письмо Бена Аффлека. Пресса тогда пошутила, что как минимум один человек из Голливуда знал секретный электронный адрес женщины-политика. Письмо от актера касалось доклада о реформировании сектора государственной безопасности и прочих институций в Конго. Эта страна, богатая полезными ископаемыми, несколько десятилетий находится в состоянии гражданской войны. Хиллари Клинтон в 2006 году, будучи сенатором, обязалась обеспечить демократию и безопасность в Конго. Став госсекретарем, она совершила визит в эту страну, но позже не предприняла серьезных шагов по изменению ситуации. Также Клинтон была сторонником инициативы некоммерческой организации Enough Project, которая ради уменьшения влияния вооруженных формирований добивалась сертификации добывающих компаний, работающих в горячих точках планеты. Горнодобывающая канадско-шведская компания Lundin Group сохранила свой бизнес в Конго, хотя подвергалась критике за свою деятельность в странах Африки — как выяснилось, в 2007 году фонд Clinton Foundation получил 100 млн долл. пожертвований от компании Лундина. В 2011-м в Конго прошли выборы, где был переизбран непопулярный президент, что не вызвало обеспокоенности США. Примерно в это же время Фонд Клинтонов получил от Конго, беднейшей из стран не только Африки, но всего мира, 20 миллионов долларов.

Переписка Клинтон и Аффлека вызвала гнев некоторых законодателей на фоне расследования обстоятельств гибели американского посла в Бенгази. Получалось, что дипломат не имел прямого выхода на госсекретаря, что признавала сама Клинтон, — в отличие от актера. Судя по реакции политика, сообщению Аффлека придавался приоритетный характер. Обнародование информации указало на то, что деятельность благотворительного фонда согласовывалась с главой Госдепа, причем через неофициальные каналы связи. Актер не скрывает своего публичного участия в филантропских проектах бывшего президента и его жены. Полтора месяца назад Аффлек закрывал форум в Нью-Йорке в рамках Глобальной инициативы Клинтона, направленной на борьбу с бедностью в проблемных регионах мира.

Цитата из к/ф «Расплата». реж Гэвин О’Коннор. 2016. США Джей Кей Симмонс

Как же вся приведенная информация согласуется с вышедшим на днях в прокат фильмом «Расплата»? Можно сказать, что главный персонаж этой картины оказался близок по духу вошедшему в проект Бену Аффлеку. Сценарий «Расплаты» несколько лет не мог обрести ни режиссера для воплощения, ни актера на главную роль. Сыграть аудитора предлагали Уиллу Смиту, но он отказался. После привлечения Аффлека сюжет картины стал перекликаться с реальностью. Актеру, как и бухгалтеру из «Расплаты», в жизни периодически приходится иметь дело с криминальными элементами, а именно — с различными группировками в Конго. Вознаграждением от контактов с преступниками на экране, равно как от действий Аффлека во благо детей Конго, является финансовая помощь благотворительным организациям. Главный герой «Расплаты» является тайным информатором Минфина США, что подобно неформальным контактам актера с госсекретарем Хиллари Клинтон. Таким образом, экранная связка «преступность — протагонист — власть» оказывается близка действительности, и эта модель становится понятной благодаря обнародованию писем главы Госдепа. Нельзя сказать, что сценарий образца 2011 года кардинально переписан под Аффлека, — напротив, можно заметить, что сценарист и студия изначально запечатлели механизм функционирования власти, заимствованный из текущей среды. Но среди изменений, очевидно привнесенных в действие картины после утверждения актера на главную роль, есть любопытная деталь, красноречиво характеризующая «Расплату». Речь идет о «моральном коде» персонажа, позволяющего определять, кого из клиентов преступного мира сдать властям, а кому не причинять вреда. Такая избирательность позволяет говорить о положении «над законом» отдельных высокопоставленных лиц, включая Хиллари Клинтон, и здесь кинокартина очень точно схватывает дух времени. Индульгенция за серьезное нарушение правил в фильме предлагается федеральному чиновнику, лишь бы он был лоялен системе и закрывал глаза на мелкие проступки ради значительного результата.

Аудитора из «Расплаты» иногда небезосновательно сравнивают с Бэтменом: помимо суперспособностей и навыков восточных единоборств, два героя стоят выше общепринятой дихотомии моральных принципов и сами устанавливают границы добра и зла. Но если Бэтмен в «Темном рыцаре» Нолана был вне закона, то супергерой в исполнении Бена Аффлека обрел легитимность. Верховенство правосудия отошло на второй план, уступив «моральному коду» героя «Расплаты». Скандалы, связанные с финансированием Фонда Клинтонов совсем не демократическими режимами, уже не смущают избирателей, и они готовы проголосовать за демократического кандидата на президентских выборах, поступившись принципами морали и законности. Бэтмен поменял партийную принадлежность и теперь нависает тенью над всей страной…

С художественной стороны «Расплата» — крепкий триллер с элементами экшен. В фильме много насилия и стрельбы, благо Аффлек один из редких кинодеятелей — сторонник второй поправки, гарантирующей американцам право на оружие. Если бы главную роль исполнил другой актер первого ряда, то вряд ли бы зритель смог насладиться кадрами, смакующими процесс подготовки винтовки к бою.