Президентские выборы в США сулят мало надежды для разрешения проблемы военных баз США на Окинаве из-за тех позиций, которые занимают претенденты на кресло главы Белого дома — Хиллари Клинтон и Дональд Трамп, пишет Керри Нг в статье для East Asia Forum.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Барак Обама

Автор отмечает, что в случае избрания президентом Клинтон между Вашингтоном и Токио сохранится нынешняя политика в отношении военных баз. Так, во время Генеральной Ассамблеи ООН, проходившей в сентябре, Клинтон подчеркнула в беседе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, что она сохраняет приверженность укреплению альянса. Иными словами, при Клинтон в вопросе баз не стоит ожидать каких-либо значительных изменений.

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Тем не менее другие планы бывшей первой леди вызывают значительные опасения. Так, она, подтвердив готовность соблюдать взаимные обязательства по обороне, заявила, что будет противостоять таким «хулиганам», как Россия. Тем самым Клинтон продемонстрировала более агрессивные позиции, чем те, которые занимает президент Обама. Эксперты также утверждают, что она займет жесткую линию в отношении Северной Кореи, которая проводит ядерные и ракетные испытания.

С учетом опыта Клинтон можно сказать, что вероятность того, что она будет безрассудным лидером, невелика. Тем не менее военные базы США на Окинаве являются по-прежнему основной целью в случае конфликта в регионе. Под «укреплением альянса» Клинтон также может понимать увеличение контингента США или численности Сил самообороны Японии на Окинаве, чтобы Вашингтон и Токио могли реагировать на угрозы в регионе. Таким образом, Клинтон выступает лишь за сохранение статус-кво.

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На первый взгляд, победа Трампа может быть полезной для Окинавы, поскольку выход США из Азии означает сокращение военного присутствия в префектуре и облегчение ноши Окинава, принимающей военные базы США.

Но может оказаться, что внешняя политика Трампа станет катастрофой как для Японии вообще, так и для Окинавы в частности. Риторика Трампа о союзе двух стран поражает своей непросвещенностью. Несмотря на свидетельства об обратном, Трамп неоднократно утверждал, что «Япония платит недостаточно» за поддержку США, а также указывал на свою готовность уйти и оставить страну разрабатывать собственное ядерное оружие.

Такой уход может стать кошмаром для региональной структуры безопасности. КНР может осмелеть от вывода войск Вашингтона и начать продвигать свои территориальные притязания более активно, тогда как Токио придется увеличивать контингент Сил самообороны на Окинаве для защиты островов Сенкаку / Дяоюйдао. В свою очередь, Пекин может расценить эти действия как ремилитаризацию Японии, из-за чего в отношениях двух стран может наступить сильное похолодание.

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Если уход США будет означать потерю «ядерного зонтика», Токио и Сеул могут также начать разработку собственного ядерного оружия. Из-за вызванной этим гонки вооружений в значительной степени может вырасти вероятность регионального конфликта, и Окинава, расположенная в стратегическом центре Северо-Восточной Азии, станет ключевой целью.

К счастью, даже если Трамп одержит верх в президентской гонке, высказанные им идеи в ходе предвыборной гонки вряд ли лягут в основу политики Белого дома. Для них, считают эксперты, нет базы поддержки ни в судах, ни Конгрессе, ни аналитической среде, ни в СМИ.

Невзирая на заявления Трампа, реальность такова, что США получают значительные преимущества от сложившейся региональной обстановки. Благодаря союзным договорам с Японией и Южной Кореей Белый дом может проецировать свои мощь и влияние на весь Азиатско-Тихоокеанский регион.

Но большую тревогу вызывает та неопределенность, которую может создать администрация Трампа, поскольку кандидат-республиканец сделал столько противоречащих друг другу заявлений, что сложно сказать наверняка, как будет выглядеть азиатская политика в случае его избрания. Даже если внешнеполитический истеблишмент и заблокирует его наиболее радикальные идеи, такие союзники, как Япония и Южная Корея, все равно потеряют уверенность в США и будут стремиться усилить свою боеготовность за рамками союзных договоров. Правительство Японии будет готово — во имя национальной безопасности — закрыть глаза на протесты жителей Окинавы по вопросу расположения там военных баз.

Таким образом, заключает, автор президентские выборы в США мало чем могут порадовать жителей Окинавы, которые пытаются решить вопрос с базами. Особенно мало надежды они дают тем, кто надеется, что база ВВС «Футенма» будет выведена за пределы префектуры Окинава. Если в Белый дом придет Клинтон, следует ожидать сохранения статус-кво, если Трамп — нужно готовиться к хаосу.