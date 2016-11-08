Армянская соль ищет выход из тупика
Почти всякое решение российских властей о введении санкций на какие-либо импортные пищевые продукты вызывает в Армении энтузиазм. Местной общественности пытаются внушить, что перед армянским сыром, овощами или фруктами открывается огромный рынок сбыта. Результаты этих словесных манипуляций весьма скромные, хотя по некоторым позициям отмечен определенный прогресс.
И вот настал черед соли. Как известно, с 1 ноября вступило в силу постановление правительства РФ о запрете ее ввоза из стран, которые практикуют антироссийские санкции. Объем их ежегодных поставок, в основном Украины, превышал 500 тысяч тонн, что составляет около 40% потребностей России в пищевой соли. Это дало повод армянскому телевидению, да и прочим СМИ, выступить с бравурными репортажами типа «Армения при спросе на соль из стран Евразийского экономического союза готова увеличить производственные мощности в несколько раз».
Теперь проанализируем, о каких производственных, а заодно и экспортных мощностях идет речь.
Да, в последние годы республика полностью обеспечивает себя солью. Но так было не всегда. Всего полвека назад считалось не зазорным привезти родственникам в Ереван несколько килограммовых пачек поваренной соли, поскольку этот продукт здесь входил в категорию дефицитных. Проблему решили геологи, которые в ходе нефтеразведочных работ попутно открыли огромное Аванское соляное месторождение, вернее, целый Приереванский соленосный бассейн с запасами в несколько миллиардов тонн. На его базе на окраине столицы республики в 1967 году запустили солекомбинат, который на обозримую перспективу снял проблему дефицита своей продукции.
Мощность Аванского солекомбината оценивается в 100 тысяч тонн в год, но используется далеко не полностью. По данным Национальной статистической службы Армении (см. табл. 1), в 2000 году здесь добывалось 30 тысяч тонн, в пиковом 2012-м — почти 38 тыс. т. Таможенная отчетность свидетельствует, что в лучшие годы экспортировалось 15−16% произведенной продукции, причем практически в одном направлении — в Грузию.
Год
Добыча, т
Экспорт, т
Импорт, т
2000
30,0 тыс.
Данных нет
Данных нет
2011
35 579,4
5 623,0
3 226,4
2012
37 797,9
5 713,5
3 609,4
2013
30 785,9
2 517,1
3 249,4
2014
29 792,8
1 063,1
2 629,4
2015
27 392,2
134,5
3 902,5
Январь-июнь 2016
12 703,2
172,9
1 363,9
Источник: Отчеты Национальной статистической службы Республики Армения и Таможенной службы Комитета по государственным доходам при правительстве РА.
Но в последние годы ситуация резко ухудшилась. По информации Аванского солекомбината, соседи перешли на украинскую соль, и как это ни обидно, оставили своих традиционных поставщиков с носом. В результате объем экспорта армянской соли по итогам прошлого года упал по сравнению с 2012 годом более чем в 42 раза или до ничтожных 134,5 тонн, а применительно к Грузии за тот же трехлетний отрезок времени обвалился с 5667 до 65 тонн или в 87 раз (!). Даже показатель далекой Швейцарии в 2015 году оказался выше грузинского и составил 66 тонн. Наверное, за это следует благодарить сыроделов альпийской республики.
На этом грустном фоне обратимся к перспективам армяно-российского «соляного» сотрудничества. После введения эмбарго в числе потенциальных поставщиков соли в Россию президент компании «Соль Руси» Станислав Черкасов, наряду с такими гигантами как Китай, Индия, Казахстан, политкорректно назвал и Армению. У официальных представителей армянской стороны пока хватило такта не откликнуться на приглашение, предоставив журналистам возможность разглагольствовать по этому вопросу. В противном случае чиновники оказались бы в положении, характеризующемся поговоркой «куда конь с копытом, туда и рак с клешней».
Пожалуй, не подлежит сомнению, что самым компетентным специалистом по рассматриваемой проблеме является многолетний президент ЗАО «Аванский солекомбинат» Арег Гукасян. По его словам, Армения не экспортирует соль в Россию из-за высоких транспортных расходов. «За доставку в Россию одного железнодорожного вагона с солью мы должны заплатить порядка 10 тысяч долларов, но содержимое этого вагона таких денег не стоит», — сказал А.Гукасян.
Тут самое время вспомнить еще одну русскую поговорку, утверждающую, что «за морем телушка — полушка, да рубль перевоз».
Тему можно было бы считать исчерпанной, если бы не парадокс, обнаруженный в отчетности Таможенной службы Армении. То, что республика-солепроизводитель сама импортирует солидное количество этого продукта, можно отнести к издержкам свободной экономики. Как видно из таблицы 2, в числе основных поставщиков не только Украина и ближайшие соседи — Иран с Турцией, но и Россия.
Таблица 2. Импорт соли в Армению, т
Период
Украина
Иран
Турция
Россия
2015
2 306,1
1182,0
112,5
82,1
Январь-июнь 2016
669,6
472,7
64,5
68,4
Источник: Отчеты Таможенной службы Комитета по государственным доходам при Правительстве РА.
Выходит, что для российской соли перевоз в Армению стоит гораздо дешевле, чем встречный маршрут для армянской. Насколько дешевле, выяснить не удалось.
Решить задачу, в которой от перемены мест слагаемых меняется сумма, самому Аванскому солекомбинату не под силу. Ответ должны найти как государственные, так и межгосударственные, евразийские, органы. К обоюдной пользе Армении и России.