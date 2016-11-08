Почти всякое решение российских властей о введении санкций на какие-либо импортные пищевые продукты вызывает в Армении энтузиазм. Местной общественности пытаются внушить, что перед армянским сыром, овощами или фруктами открывается огромный рынок сбыта. Результаты этих словесных манипуляций весьма скромные, хотя по некоторым позициям отмечен определенный прогресс.

Иван Шилов ИА REGNUM Армянская соль

И вот настал черед соли. Как известно, с 1 ноября вступило в силу постановление правительства РФ о запрете ее ввоза из стран, которые практикуют антироссийские санкции. Объем их ежегодных поставок, в основном Украины, превышал 500 тысяч тонн, что составляет около 40% потребностей России в пищевой соли. Это дало повод армянскому телевидению, да и прочим СМИ, выступить с бравурными репортажами типа «Армения при спросе на соль из стран Евразийского экономического союза готова увеличить производственные мощности в несколько раз».

Теперь проанализируем, о каких производственных, а заодно и экспортных мощностях идет речь.

Да, в последние годы республика полностью обеспечивает себя солью. Но так было не всегда. Всего полвека назад считалось не зазорным привезти родственникам в Ереван несколько килограммовых пачек поваренной соли, поскольку этот продукт здесь входил в категорию дефицитных. Проблему решили геологи, которые в ходе нефтеразведочных работ попутно открыли огромное Аванское соляное месторождение, вернее, целый Приереванский соленосный бассейн с запасами в несколько миллиардов тонн. На его базе на окраине столицы республики в 1967 году запустили солекомбинат, который на обозримую перспективу снял проблему дефицита своей продукции.

Мощность Аванского солекомбината оценивается в 100 тысяч тонн в год, но используется далеко не полностью. По данным Национальной статистической службы Армении (см. табл. 1), в 2000 году здесь добывалось 30 тысяч тонн, в пиковом 2012-м — почти 38 тыс. т. Таможенная отчетность свидетельствует, что в лучшие годы экспортировалось 15−16% произведенной продукции, причем практически в одном направлении — в Грузию.

Таблица 1

Год

Добыча, т

Экспорт, т

Импорт, т

2000

30,0 тыс.

Данных нет

Данных нет

2011

35 579,4

5 623,0

3 226,4

2012

37 797,9

5 713,5

3 609,4

2013

30 785,9

2 517,1

3 249,4

2014

29 792,8

1 063,1

2 629,4

2015

27 392,2

134,5

3 902,5

Январь-июнь 2016

12 703,2

172,9

1 363,9

Источник: Отчеты Национальной статистической службы Республики Армения и Таможенной службы Комитета по государственным доходам при правительстве РА.

Но в последние годы ситуация резко ухудшилась. По информации Аванского солекомбината, соседи перешли на украинскую соль, и как это ни обидно, оставили своих традиционных поставщиков с носом. В результате объем экспорта армянской соли по итогам прошлого года упал по сравнению с 2012 годом более чем в 42 раза или до ничтожных 134,5 тонн, а применительно к Грузии за тот же трехлетний отрезок времени обвалился с 5667 до 65 тонн или в 87 раз (!). Даже показатель далекой Швейцарии в 2015 году оказался выше грузинского и составил 66 тонн. Наверное, за это следует благодарить сыроделов альпийской республики.

На этом грустном фоне обратимся к перспективам армяно-российского «соляного» сотрудничества. После введения эмбарго в числе потенциальных поставщиков соли в Россию президент компании «Соль Руси» Станислав Черкасов, наряду с такими гигантами как Китай, Индия, Казахстан, политкорректно назвал и Армению. У официальных представителей армянской стороны пока хватило такта не откликнуться на приглашение, предоставив журналистам возможность разглагольствовать по этому вопросу. В противном случае чиновники оказались бы в положении, характеризующемся поговоркой «куда конь с копытом, туда и рак с клешней».

Пожалуй, не подлежит сомнению, что самым компетентным специалистом по рассматриваемой проблеме является многолетний президент ЗАО «Аванский солекомбинат» Арег Гукасян. По его словам, Армения не экспортирует соль в Россию из-за высоких транспортных расходов. «За доставку в Россию одного железнодорожного вагона с солью мы должны заплатить порядка 10 тысяч долларов, но содержимое этого вагона таких денег не стоит», — сказал А.Гукасян.

Тут самое время вспомнить еще одну русскую поговорку, утверждающую, что «за морем телушка — полушка, да рубль перевоз».

Тему можно было бы считать исчерпанной, если бы не парадокс, обнаруженный в отчетности Таможенной службы Армении. То, что республика-солепроизводитель сама импортирует солидное количество этого продукта, можно отнести к издержкам свободной экономики. Как видно из таблицы 2, в числе основных поставщиков не только Украина и ближайшие соседи — Иран с Турцией, но и Россия.

Таблица 2. Импорт соли в Армению, т

Период

Украина

Иран

Турция

Россия

2015

2 306,1

1182,0

112,5

82,1

Январь-июнь 2016

669,6

472,7

64,5

68,4

Источник: Отчеты Таможенной службы Комитета по государственным доходам при Правительстве РА.

Выходит, что для российской соли перевоз в Армению стоит гораздо дешевле, чем встречный маршрут для армянской. Насколько дешевле, выяснить не удалось.

Решить задачу, в которой от перемены мест слагаемых меняется сумма, самому Аванскому солекомбинату не под силу. Ответ должны найти как государственные, так и межгосударственные, евразийские, органы. К обоюдной пользе Армении и России.