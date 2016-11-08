Северная Корея, может быть, и планирует очередной пуск баллистической ракеты или создаст потенциал для нанесения ядерного удара по территории США, Вашингтону, тем не менее стоит оставить проблему КНДР тем, кто обязан её решать, — странам, непосредственно граничащим с ней, пишет Даг Бендоу в статье для National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Азия

Автор отмечает, что в делах Корейского полуострова США участвуют уже более чем столетие, и после капитуляции Токио и разделения Кореи на Север и Юг только США спасли Сеул от поглощения Пхеньяном. Однако угроза для Южной Кореи уже давно исчезла, и теперь страна во много раз превосходит своего северного соседа по экономическому развитию. Единственное, в чем КНДР опережает Южную Корею, — это численность своих вооруженных сил. При этом качественно лидерство принадлежит союзнику США.

Читайте также: National Interest: КНДР не откажется от своего ядерного оружия

Автор подчеркивает, что количественное отставание связано не с недостатком ресурсов, а с зависимостью от США в вопросах собственной безопасности. Зачем тратить ограниченные ресурсы на свои вооруженные силы, если их можно направить на экономическое развитие и другие цели? Так, Сеул уже планирует создать ВМС для действий в открытом океане, а также стать космической державой.

Это означает, что давно пришло время США перестать защищать Южную Корею. Внешняя политика должна адаптироваться к обстоятельствам, а на сегодняшний день ни одна из причин, по которым США пошли на защиту страны, уже не актуальна. И абсурдом было бы утверждать, что обязательство, взятое на себя более шести десятилетий назад, по-прежнему актуально.

В любом случае США должны использовать угрозу войны только тогда, когда других мер для достижения своих целей нет. Корейский полуостров больше не играет такой же роли для Вашингтона, как прежде. Новая Корейская война стала бы трагическим событием, но она никак бы не затрагивала безопасность США. Конфликт имел бы более значительные последствия для соседних стран, особенно для Китая и Японии.

Так или иначе, если Вашингтон не будет осуществлять защиту Южной Кореи, Сеул будет вынужден направлять немного большую часть своих богатств на создание вооруженных сил, способных сдержать и, если будет необходимо, одержать верх над КНДР. Для этого у Сеула есть все преимущества, как экономические, так и демографические.

И всё же США по-прежнему принимают активное участие в делах на Корейском полуострове и выражают обеспокоенность относительно маленького, далекого и нищего государства, которое в нормальных обстоятельствах было бы даже незаметно для Вашингтона. В частности, несмотря на большое число дел по всему миру, государственный секретарь США Джон Керри недавно пообещал, что США сделают «всё, что необходимо», для защиты Южной Кореи. Пентагон планирует развернуть дополнительную бронетанковую бригаду в стране, а некоторые эксперты выступают за размещение на Корейском полуострове еще и тактического ядерного оружия.

Не без оснований многие политики считают, что КНДР станет наиболее важным вызовом для следующей администрации. К 2020 году страна может войти в число таких ядерных государств, как Израиль, Индия и Пакистан, обладая от 50 до 100 боеголовками. Пхеньян также принимает меры для минимизации числа боеголовок, а в области разработки баллистических ракет страна добивается прогресса, несмотря на растиражированные неудачи.

Читайте также: WP: Из-за КНДР Клинтон может довести США до конфронтации с Китаем

Тем не менее нет оснований полагать, что режим Пхеньяна стремится к своему уничтожению и планирует нанести первый удар по США. Способность нанести удар по территории США носит для КНДР сдерживающий характер. И, конечно же, некоторые официальные лица США отказываются признать очевидное. Так, глава американской дипломатии Джон Керри ответил отрицательно на вопрос о том, что, может быть, Пхеньяну нужны ядерные боеголовки для защиты. При этом Керри представляет страну, которая бомбила (неядерную) Сербию, свергла правительство (неядерного) Афганистана, вторглась в (неядерный) Ирак, свергла правительство (неядерной по договоренности с Западом) Ливии. Неудивительно, что лидер КНДР Ким Чен Ын и его окружение придерживаются другого взгляда.

И это опасно, поскольку любая ошибка может привести к ядерной войне. Если во время холодной войны у США не было иного выбора, кроме как идти на конфронтацию с Советским Союзом, то конфронтация с КНДР является выбором Вашингтона, последствием стремления политиков США быть везде и всегда.

Для размещения войск США на Корейском полуострове нет оснований, несмотря на обилие неубедительных аргументов. В частности, утверждается, что присутствие США предотвратит гонку вооружений в регионе. Однако может получиться так, что именно региональная гонка вооружений и будет нужна для сдерживания Китая.

Особую озабоченность некоторых политиков вызывает возможность того, что союзники Белого дома решат обзавестись собственным ядерным потенциалом, если США будут не готовы идти на нанесение ядерных ударов для их защиты. Хотя ядерное нераспространение является важным делом, оно не играет столь же решающего значения, как защита США самих себя. И на Корейском полуострове нет ничего, из-за чего бы Вашингтон мог бы сознательно пойти на ядерный конфликт.

Сдерживание КНДР может потребовать пересмотра политики, при которой только «плохие парни» в регионе — Россия, Китай и Северная Корея — могут обладать ядерным оружием в Северо-Восточной Азии. Хотя не самым лучшим вариантом будет позволить или даже поспособствовать тому, чтобы Сеул и Токио обзавелись своим ядерным оружием, это может оказаться лучшим вариантом, чем рисковать ядерным ударом по Лос-Анджелесу и Сиэтлу из-за защиты Сеула. Пришло время серьезно обсудить этот вопрос.

Таким образом, с точки зрения США, уже на протяжении многих лет нет причин для Вашингтона обеспечивать защиту Южной Кореи. Но на фоне успехов в разработке ракет и ядерного оружия КНДР значительно возросли риски для США. Хотя установка систем ПРО и является стоящим ответом на действия Пхеньяна, даже более очевидным шагом был бы просто уход из региона. Так Белый дом точно сможет избежать конфликта, в котором ему нет причин участвовать. После шести десятилетий США пора перестать баловать Южную Корею.