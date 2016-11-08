Коалиция во главе с США по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должна в скором времени освободить иракский город Мосул из лап исламистов, однако союзники должны думать не только о военной победе, но и не забывать об опыте Ливии и Ирака, пишет Джек А. Голдстоун в статье для National Interest.

Stripes.com Вид на Мосул

Как в Ливии, так и в Ираке освобождение территории от «зловещего диктатора» не привело к установлению мира и стабильности. Вместо этого в обоих случаях из-за недостаточных планирования и персонала, который бы занимался целым спектром задач, таких как поддержание порядка, предоставление общественных услуг и создание инклюзивного и эффективного управляющего органа, принимающего на себя ответственность за страну освобождения, за празднованием победы последовал хаос межконфессиональной вражды.

Более того, межконфессиональные конфликты вышли за пределы отдельного государства. Так, конфликт в Ираке перекинулся на Сирию, в Ливии — на Мали, Нигер и Чад. Иными словами, произошло расширение нестабильности, а не ее сокращение.

Автор считает, что не просто ностальгия, но и желание порядка и стабильности, пусть даже наведенных железной рукой, являются причиной, по которой многие в Ливии и Ираке с тоской вспоминают о днях правления Муаммара Каддафи и Саддама Хусейна.

В Мосуле и в его окрестностях — как и во многих других местах Ирака и Ливии — проходит большое количество линий соприкосновения конфессиональных групп. До оккупации города террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мосуле проживало одно из наиболее многообразных населений на Ближнем Востоке, в которое входили иудеи, христиане, сунниты, шииты, ассирийцы и курды. Хотя многие из представителей меньшинств бежали, они могут вернуться в освобожденный город.

Мосул — также город, в котором проживает суннитское большинство, и это в стране, где национальное правительство возглавляется шиитами. Как раз столкновение интересов между местным суннитским большинством в Мосуле и шиитским правительством было одной из причин, по которой боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогли с легкостью захватить город в 2014 году.

Таким образом, решающую роль — даже до окончания освобождения Мосула — играет то, чтобы местный правящий совет был готов организоваться и взять на себя ответственность по управлению городом. В него должны войти ключевые группы, проживающие в городе и на прилегающих к нему территориях. Он должен основываться на крепких отношениях и пользоваться поддержкой правительства в Багдаде. Его члены должны иметь связь с главными игроками и группами в Мосуле, чья помощь будет необходима для поддержания мира и порядка после ухода ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также важно, чтобы союзники были готовы направить многочисленный полицейский контингент и технический, медицинский и социальный персонал, которые будут заняты ликвидацией неизбежных последствий операции по освобождению города и восстановлением инфраструктуры, необходимой для населения города. Им следует выделить средства, чтобы они могли создавать рабочие места, заботиться о беженцах и переселенцах.

Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), может быть, и были жестокими правителями, отмечает автор, однако они, как и Хусейн и Каддафи, поддерживали порядок в городе. Если ситуация изменится с уходом исламистов, освобождение города, как освобождение Ирака и Ливии, может в будущем привести к большим конфликтам.

К сожалению, как и в случае с США, которые вторглись в Ирак в 2003-м, не наведя порядка в Афганистане, коалиция в северном Ираке сейчас планирует новое наступление на Ракку, не восстановив стабильность в Мосуле. Как и в случаях с Ираком и Афганистаном, за освобождением Мосула последует сложная работа по строительству государства, хотя и в меньших масштабах. С учетом того, что в городе когда-то проживало почти два миллиона человек, его расположения поблизости от границ с Сирией и Турцией, а также от курдского региона Ирака, важность задачи восстановления стабильного политического и экономического порядка в Мосуле и прилегающих территориях нельзя недооценивать.

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Победа над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выдавливание боевиков из Мосула является важной тактической задачей в восстановлении мира на Ближнем Востоке и в борьбе с исламизмом. Однако это всего лишь тактический шаг. Настоящая стратегическая победа будет достигнута в случае восстановления мира и стабильности в городе, интегрированном в государственную структуру Ирака и служащем основанием для устойчивого правления в суннитской части страны.

Для того чтобы снизить привлекательность исламского радикализма и сделать будущие действия ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неэффективными, необходимо, чтобы не было ностальгии по жесткому правлению боевиков. Освобожденный Мосул должен стать маяком надежды для миллионов жителей города и региона. Если же повторится ситуация с Афганистаном, Ираком и Ливией, то есть недостаточно внимания будет уделено сложным задачам послевоенной реконструкции, освобождение территории от жесткого режима может в очередной раз привести к еще большему хаосу, чем был до этого, а также новой угрозе внутреннего терроризма.