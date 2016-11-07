



США

В 1989-м году профессоры Лихтман и Кейлис-Борок открыли формулу, позволяющую прогнозировать итоги президентских выборов в США. На грант Калифорнийского университета ими были созданы и «взвешены» 13 эмпирических шкал, относящихся к событиям перед выборами, и выведена универсальная формула успеха, не дававшая сбоев последние 36 лет. Динамическое изменение политической и экономической обстановки последнего времени вносили в компоненты формулы постоянные изменения. Сегодня, 7 ноября, за день до выборов в США, изменить мнение избирателей уже практически невозможно и эта оценка может стать самым реальным прогнозом результатов противостояния республиканца Трампа и демократки Клинтон.

Формула, названная «числовой машиной» за все время использования «ошиблась» только один раз. Единственным исключением стала «победа» Буша-младшего в 2000 году, когда он получил президентский пост за счет махинаций с голосами выборщиков, хотя по голосам простых избирателей победил Гор. Точность прогнозов «числовой машины» привела к тому, что на президентских выборах в США роль социологии при прогнозировании заметно снижена. Опросы используются только как «формирующая» технология, которая может навязать избирателю мнение, учитываемое пресловутой «числовой машиной» Лихтмана — Борока. Вся борьба кандидатов направлена на изменение параметров 13 шкал в свою пользу. На последних выборах Обамы в 2012 году для операторов «цифровой машины» был даже введен специальный термин «numbers folks» — люди мира чисел.

Тут самое время вспомнить о «влиянии России» на выборы в США. Ведь сам Кейлис-Борок родом из России, точнее — из СССР. Владимир Иосифович Кейлис-Борок в 1943 году окончил Московский геологоразведочный институт, работал в Институте физики Земли им. О.Ю. Шмидта АН СССР, где возглавлял лабораторию и отдел вычислительной геофизики и разработал эффективный метод предсказания землетрясений, который потом применил в «числовой машине». В 1987 году стал академиком РАН, был избран президентом Международного союза геодезии и геофизики. И только с начала 1990-х годов стал официально работать в Калифорнийском университете. Так что, создавая универсальный числовой ключ от Белого Дома, он был еще гражданином Советского Союза.

Метод «числовой машины» основывается на эмпирической экспертной оценке. Каждое утверждение в отношении правящей партии США и ее кандидата определяется как истинное или ложное. При этом, кандидат от оппозиции в формуле практически не учитывается. Это связано с предположением, что все, что недополучат «хозяева» Белого Дома, автоматически отойдет к нему. Все утверждения разделены на 3 группы шкал: политические (1−4), успешности кандидата (5−11) и его личных свойств (12−13). Каждое обладает высокой «прогностической силой», определенной на основе анализа американских выборов с 1860 по 1980 год. Все это формирует точку в 13-тимерном пространстве, которая соответствует результату выборов по формуле: P=36.75 + 1.84L, где L — количество суждений, признаваемых «истинными» для правящей партии. Проще некуда, но это результат огромной аналитической работы, сравнимой с первым вычислением числа p.

Всю предвыборную кампанию действующая демократическая администрация пыталась улучшить свои показатели в «числовой машине». Вот что у них получилось по каждой из шкал:

Шкала «партийного мандата». Утверждается, что после промежуточных выборов партия власти имеет больше мест в Палате представителей, чем после предыдущих промежуточных выборов.

На промежуточных выборах 4 ноября 2014 года Демократическая партия получила в Палате представителей Конгресса США 246 мест, а на выборах 2 ноября 2010 года — 242 места. Это утверждение истинно.

Шкала «соревновательности в правящей партии». Утверждается, что в правящей партии не было серьезной борьбы за номинацию кандидата.

Сторонники Клинтон легко одержали победу над вторым кандидатом от демократов Берни Сандерсом, правда, используя при этом запрещенные способы борьбы. Это утверждение истинно.

Шкала «действующий президент». В выборной кампании кандидатом от правящей партии является действующий президент.

Ложно по определению.

Шкала «дополнительных соперников». Утверждается, что на выборах нет сильного кандидата от третьей партии или независимого кандидата.

Да, такого кандидата нет, если не считать члена Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Кайла Кенли, который имеет авторитет только в штате Юта. Утверждение истинно.

Шкала «текущая экономика»: Во время избирательной кампании экономика не находится в состоянии рецессии.

Вопрос посложнее, ведь надо вспомнить, что такое «рецессия». Википедия напоминает: это понятие в макроэкономике, обозначающее падение темпов производства в течение длительного периода (от полугода и более), который характеризуется нулевой или отрицательной динамикой ВВП. Еще летом на фоне минимальной доходности по облигациям США, финансовые аналитики предсказывали падение экономики США в ближайшие 12 месяцев с вероятностью до 60%. Так что рецессия присутствует и утверждение ложно.

Шкала «долгосрочная экономика». По ней утверждается, что рост реальных доходов на душу населения в годы правления действующего президента равен или выше по сравнению с ростом, который был во время двух прошлых президентских сроков.

Наверное, это наиболее сложный параметр. Департамент экономики и статистики министерства торговли США (Economics & Statistics Administration United States Department of Commerce) определяет индикатор личных доходов, отражающий все источники дохода в семейном секторе, которые имеют в своей основе наличную оплату: — заработную плату рабочих и служащих; — доход от ренты; — дивиденды; — доход от банковских процентов; — выплаты по социальному страхованию и др. Индикатор является частью отчета о ВВП и измеряется в процентах к предыдущему периоду и в млрд. долларов. Он ежемесячный, и его можно просчитать для указанных в шкале периодов, что и было сделано (цифры можно проверить по данным, размещенным на русском языке на сайте QuoteРБК). Динамика индикатора имеет следующий характер: в период с сентября 2016 года по октябрь 2012 года включительно она составила 0,291%, с сентября 2012 по октябрь 2008 — 0,245%, а с сентября 2008 по октябрь 2004 — 0,429%. Из этих цифр видно, что если по сравнению с прошлым сроком Барака Обамы наблюдался превышающий рост реальных доходов, то по сравнению с ростом во времена Буша-младшего, он значительно ниже. Значит, утверждение о долгосрочной экономике ложно.

Шкала «Изменения в политике». Утверждается, что действующая администрация проводит значительные изменения во внутренней политике.

Нет, это не так. Основные изменения были сделаны в первый президентский срок Барака Обамы. Второй носил «фиксирующий» характер. Утверждение ложно.

Шкала «Социальная обстановка». Утверждается, что за время последнего срока в стране отсутствуют масштабные социальные волнения.

Это явно не так: выступления против властей, связанные с гибелью представителей афро-американского населения в разных штатах США проходили весь 2016 год и приняли общенациональный характер. Утверждение ложно.

Шкала «Скандалы». Тут необходимо оценить утверждение: Действующая администрация не запятнана крупным скандалом.

Если считать Хилари Клинтон частью действующей администрации, то скандал с ее электронными письмами, инициированный WikiLeaks и ведущееся расследование ФБР, несмотря на «положительный» для Клинтон результат, имели бы решающее значение. А плюс взнос $1 млн в Clinton Foundation от Катара… Однако надо быть честными в оценках: Хилари Клинтон в настоящий момент не имеет отношение к администрации Обамы, а, значит, утверждение истинно.

Шкала ошибок. Она утверждает, что действующая администрация не допустила серьезных ошибок во внешней или военной политике.

Тут можно использовать экспертное мнение самого президента США: летом 2016 года он назвал свои самые серьезные ошибки: экономический кризис 2008 года и решения по Ливии. «Я уже раньше говорил, что считаю своей самой большой внешнеполитической ошибкой интервенцию в Ливии в составе международной коалиции», — подчеркнул он. В последнее время к этому прибавляется неудача политики в Сирии, где США встретили серьезное противодействие РФ, к которому оказались не готовы. Вывод: утверждение ложно.

Шкала успехов. Главное утверждение, за истинность которого идет бой за Мосул: Действующая администрация добилась серьезных успехов в области внешней или военной политики.

Нет, не добилась! Международная коалиция не успела взять иракский Мосул к выборам. Как ни старалась, а совсем недавно шансы еще больше упали: часть боевиков аль-Багдади, лидера ИГИЛ, скрылась с частью денег, полученных от ЦРУ за выход из Мосула. А нет денег — нет похода на Ракку. Утверждение ложно.

Шкала харизмы утверждает, что кандидат от правящей партии обладает харизмой или является национальным героем.

Оценка должна быть дана самими американцами и она есть. Хилари Клинтон 17 раз признавалась в США самой влиятельной женщиной в мире. Эта статистика ведётся с 1948 года, по ней второе и третье места занимают Элеонора Рузвельт и Маргарет Тэтчер — 13 и 6 раз соответственно. Значит, харизма у нее есть. Доказано.

Шкала «соперник». Необходимо проверить истинность утверждения: Кандидат от оппозиционной партии не обладает харизмой и не является национальным героем.

Это единственный вопрос «по Трампу». И ответ на него тоже положительный. Что-что, а харизма у него точно есть. Даже подтверждать не надо. Утверждение ложно.

Подведем итог. «Числовая машина» говорит, что если количество ложных суждений равно или меньше 5, то партия власти по итогам выборов сохраняет за собой Белый дом. В случае, когда оно оказывается равным 6 или более, прогноз для партии власти становится неутешительны: ей предсказывается поражение. Наш результат за день до выборов: ложных утверждений восемь, истинных всего пять. Со счетом 8:5 на выборах побеждает кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Применив «волшебную формулу» Лихтмана и Кейлис-Борока можно получить и прогноз голосования. За Трампа проголосуют 100-(36.75 + 1.84*5)=54,5% избирателей.

Так должно случиться, если демократы не применят секретное избирательное оружие: 1,8 млн. «мертвых душ», 2,8 млн. людей, «прописанных» в нескольких штатах и готовых к «карусели», 14% зарегистрированных как избиратели неграждан США, а так же другие «грязные технологии», многие из которых были изобретены российскими политтехнологами 90-х годов прошлого века. Видимо, говоря о «русском следе» на американских выборах кандидат Клинтон имеет ввиду именно это.