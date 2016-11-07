Разрыв между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом в последние дни сократился до размеров статистической погрешности. Ключевые не определившиеся штаты — такие, как Флорида и Северная Каролина, выглядят все более не определившимися, а Огайо и Айова, кажется, вырвались за пределы досягаемости Клинтон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Образованные и цветные

Но, чтобы выиграть большинство Коллегии выборщиков (по крайней мере 270 голосов из 538), Клинтон не нужен ни один из этих штатов. Ей нужны всего шесть «колеблющихся», где поддержка, по опросам, стабильна уже давно: Мичиган, Висконсин, Вирджиния, Колорадо, Пенсильвания и Нью-Гемпшир.

Эту группу штатов уже окрестили «стена безопасности» Клинтон, она победила в них в подавляющем большинстве опросов в этом году. Ее кампания сократила расходы на рекламу в Вирджинии и Колорадо еще в августе, дав понять, что они уже у нее в кармане, а в Висконсине и Мичигане Клинтон даже не удосужилась ее запустить.

Но на этой неделе ряд новых опросов общественного мнения указали кампании Клинтон на то, что, возможно, они были слишком самоуверенны и переоценили свои шансы. Три опроса, опубликованные в Нью-Гемпшире, показали либо одинаковые результаты, либо победу Трампа. Последние опросы общественного мнения в Колорадо, Вирджинии и Мичигане также не особо порадовали Клинтон.

Если Трамп пробьет брешь в шлюзе безопасности Клинтон, он будет иметь реальный шанс на победу на президентских выборах, если Клинтон не сможет компенсировать свои потери за счет других штатов.

После нескольких месяцев игнорирования некоторых из этих штатов (и не особо тратясь на рекламу) Клинтон начала «сыпаться» во всех шести, что стало причиной для сильного беспокойства.

«Стена защиты» Хиллари Клинтон дает:

Мичиган (16 голосов выборщиков);

Висконсин (10 голосов выборщиков);

Вирджиния (13 голосов выборщиков);

Колорадо (9 голосов выборщиков);

Пенсильвания (20 голосов выборщиков);

Нью-Гемпшир (4 голоса выборщиков).

Их и стабильных демократических штатов вместе было бы достаточно, чтобы обеспечить Клинтон более 270 голосов выборщиков. И она бы победила на президентских выборах, даже если бы потеряла все остальные свинг-штаты: Флориду, Северную Каролину, Огайо, Неваду, Аризону, Айову, и второй избирательный округ в штате Мэн [Мэн дает четыре голоса выборщиков. Победа на всенародном голосовании в одном округе дает один голос. Кроме того, кандидат получает бонус в размере двух очков, если он выигрывает по всему штату на всенародном голосовании].

По одним рейтингам Клинтон по-прежнему ведет во многих из не определившихся штатов — таких, как Флорида, Северная Каролина и Невада, но по другим опросам, рейтинги в них намного ближе к Трампу, чем в штатах «стены» (где она, как правило, лидировала на 5 или более пунктов).

Таким образом, сторонники Клинтон уже давно почувствовали облегчение и думали, что даже если потеряют пару пунктов в национальном масштабе и такие штаты, как Флорида и Северная Каролина, «стена» останется нетронутой и обеспечит ей победу. Поздний всплеск поддержки Дональда Трампа натолкнется на эти шесть штатов как на стену, которая должна защитить, — думали демократы.

Мичиган, Висконсин, Пенсильвания голосовали за демократов на всех президентских выборах с 1990 года. Барак Обама выиграл все три штата дважды, но его результаты упали на 5−7 пунктов в период с 2008 по 2012 год — это даже больше, чем снижение общенационального рейтинга. Произошло это в связи с тем, что белые избиратели без высшего образования отвернулись от Демократической партии; все эти штаты имеют где-то около 80% белого населения.

С другой стороны, Вирджиния и Колорадо были последовательными республиканскими штатами, пока президент Обама не выиграл их в 2008 году и потом еще раз в 2012 году, конкуренция за них в стране была наиболее велика. Но на этот раз они были уверенно записаны в колонку «склоняются к демократам». Они энергичны и развиты экономически — и быстро изменили демографию — каждый показал рост цветной доли населения в сочетании с внутренней миграцией белых, рожденных в других штатах. Обе группы склоняются к Демократической партии больше, чем белые уроженцы, а белые с высшим образованием и цветные всех мастей особенно склонны критиковать Трампа.

Наконец, есть белый и пушистый крошечный Нью-Гемпшир (92% белого населения), который долгое время был более умеренным, чем остальная часть Новой Англии. По некоторым опросам, в нем сейчас лидирует Трамп. Нью-Гемпшир следовал за демократами в пяти из шести последних президентских выборов. Единственное исключение: Джордж Буш выиграл штат в 2000 году с очень небольшим перевесом.

Клинтон не тратилась на Мичиган и Висконсин, давая понять, что уверена в них. Затем в середине лета Клинтон отменила рекламу даже на радио в Колорадо и Вирджинии. К началу августа, после съезда Демократической партии, опросы стали показывать, что Клинтон отрывается в этих четырех штатах, наряду с Пенсильванией и Нью-Гемпширом. Она оставила рекламу на радио в последних двух штатах, но это уже случилось после того, как шансы получить более 270 голосов выборщиков стали исчезать.

До этого времени Трамп не лидировал ни в одном опросе в Вирджинии, Висконсине, Нью-Гемпшире или Мичигане; в Пенсильвании — до июля и в Колорадо — до сентября.

Таким образом, демократам казалось, что все выглядит ровно, несмотря на сокращение разрыва в общенациональной гонке и на позицию ФБР по поводу электронных писем. В Висконсине весьма уважаемый опрос Marquette Law показал + 6 в ее пользу. В Пенсильвании — крупнейшем штате «стены» — опросы показали, что Клинтон еще впереди: от 2 до 5 баллов. В некоторых других штатах опросы были немногочисленны и не качественны, так что трудно сказать, что происходит наверняка.

В Колорадо опрос Университета штата Денвер показал шокирующее равенство Клинтон и Трампа, а другой показал, что она лидирует на 6 пунктов. В Вирджинии Washington Post показал, что Клинтон лидирует на 6, но Hampton University показал ее падение на 3 пункта. В Мичигане опрос Fox 2 показывает, что ведущая позиция Клинтон сократилась всего до трех очков. Оказалось, что демократы обеспокоены явкой черных избирателей— это объясняет, почему Клинтон поехала в Детройт 4 ноября.

Наиболее уязвим, как представляется, Нью-Гемпшир. Четыре опроса показали, что Трамп лидирует (на 1 и на 5 пунктов), и два показали равенство. Это потрясающий итог для штата, где Трамп не побеждал в опросах в течение всего года. Клинтон могла бы восполнить пробел, выиграв Неваду — результаты досрочного голосования выглядят здесь очень хорошо для демократов — это предвещает результат лучший, чем предполагает опрос.

Клинтон попыталась перейти в наступление, и расходы на рекламу пошли совсем не на оборону. Она активизировалась во Флориде, Северной Каролине, Неваде, Огайо и в последнее время в Аризоне. Вряд ли именно эти штаты, за которые так активно боролась Клинтон, дадут ей больше 270 голосов выборщиков. Кроме того, если гонка дойдет до нескольких пунктов, те штаты, которые Клинтон считала своими, могут ускользнуть, и даже «стена» не сможет спасти ее.

Она лидировала на 7 пунктов или около того — в Мичигане и Вирджинии, около 6 в штате Висконсин и 5 в Колорадо. Когда Трамп начал покупать рекламу в этих последних трех штатах осенью, кампания Клинтон игнорировала этот факт в течение нескольких недель. Команда Клинтон, возможно, представляла себе статистику в несколько более благоприятном виде — в некоторых из этих штатов было сравнительно мало высококачественных опросов.

В последние дни команда Клинтон ничего не воспринимает как само собой разумеющееся. В пятницу Хиллари Клинтон посетила Мичиган, Билл Клинтон был в Колорадо, а вице-президент Джо Байден навестил штат Висконсин. Сегодня президент Обама отправляется в Нью-Гемпшир, а Тим Кэйн будет вести кампанию в своем родном штате Вирджиния. Обе семьи, Обамы и Клинтонов, собираются в Филадельфии в ночь на понедельник для окончательного «ралли» за день до проведения выборов. Будет сделано все возможное, чтобы сохранить «стену» нетронутой», — пишет The Vox.

«Если Клинтон потеряет Нью-Гемпшир, но выиграет «стену», каждый кандидат может закончить выборы «победителем», имея 269 голосов выборщиков, и тогда придется переносить выборы в палату представителей. Если Клинтон потеряет еще и 2-й избирательный округ штата Мэн, тогда Трамп выиграет выборщиков (270−268), несмотря на проигрыш по голосам избирателей.

Может ли Клинтон выиграть Неваду, чтобы компенсировать Нью-Гемпшир? Или Флориду? Или Северную Каролину? Ну… конечно, она может. Дело в том, что если вы лидируете только в штатах, голосов которых достаточно, чтобы выиграть по выборщикам, и вы теряете один из них, то это уже не стена безопасности, а ржавый забор.

В этом году гораздо больше не определившихся, что может привести к «качелям» в последнюю минуту, или возможны ошибки по данным опросов — это делает итоги более не прогнозируемыми. Что касается шансов на победу в народном голосовании, шансы Клинтон схожи с прогнозами по Обаме (76% Клинтон по сравнению с 86% Обамы тогда). Разница прогноза по Коллегии выборщиков. Клинтон отстает лишь на доли процентного пункта в штате Невада, Северной Каролине и Флориде (Обама выиграл в свое время всего лишь на долю процента во Флориде), но позиции Обамы были более безопасными. У него было 303 голоса выборщиков в окончательном прогнозе, в то время как у Клинтон их всего 272.

Различия обусловлены значительным количеством белых избирателей без высшего образования — в частности в Огайо, Айове, Неваде и в штате Мэн. У нее позиции лучше, чем у Обамы, в высокообразованных Вирджинии, Северной Каролине и Колорадо. Но это всего лишь «чуть-чуть лучше», потому что явка афроамериканцев может быть ниже, чем это было на выборах Обамы в Северной Каролине и Вирджинии, и еще потому, что третьи кандидаты могут «съесть» ее часть в Колорадо. У нее гораздо больше шансов на победу в Аризоне и Джорджии; но вероятность победить в них равна, в целом вероятности выиграть все остальные не определившиеся штаты. В Калифорнии дела даже лучше, чем в суперобразованных штатах Мэриленд и Массачусетс», — пишет главный редактор Five Thirty Eight Нэйт Сильвер на страницах своего издания.

«В этом непредсказуемом сезоне трудно предугадать, как будет выглядеть сам день выборов. Многое вызывает беспокойство. Кандидат от республиканцев, по сути, запугивает избирателей, говоря о том, что выборы будут сфальсифицированы, и многие его сторонники уже готовы защищать свои права с оружием в руках. Насилие — уже реальная возможность. Но кому-то этого было недостаточно, множество писак на протяжении всего сезона кампании пугали американцев тем, что иностранные субъекты [русские хакеры] обязательно внесут хаос в день выборов. Масштабы тактики запугивания избирателей накануне выборов не имеют похожего прецедента в американской истории.

Опрос также свидетельствует о том, что половина потенциальных избирателей США обеспокоена возможностью инцидентов с насилием в день выборов или на следующий день. В Южной Каролине работников обучают, как вести себя в случае насилия на местах голосования. Школьные советы по всей стране решили либо отменить занятия, либо переместить избирательные участки из школ в другие места — меры предосторожности значительнее, чем когда-либо прежде.

Многие другие вещи могут пойти не так в день выборов, и опасения по поводу хаоса, насилия и иностранного вмешательства могут быть преувеличены. Но исключительно напряженная и некрасивая кампания предполагает такое же напряженное и уродливое завершение», — пишет The Quartz.