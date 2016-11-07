



Нужен ли Украине свой президент, если ёё президент — Хиллари Клинтон?

В вопросах, связанных с урегулированием конфликта в Донбассе по «минским соглашениям», П. Порошенко давно занят исключительно тем, что, заговаривая зубы ЕС, тупо тянет время. Такой взгляд на проблему перестал быть тайной за семью печатями еще, как минимум, месяцев восемь-десять назад. О временном ресурсе и перспективах его использования Киевом для решения своих задач на востоке и юго-востоке один за другим заговорили тогда доморощенные стратеги. Причем, не только те, кто не представляет себе Украину в будущем иначе, чем «Pax Roshen», но и другие: из числа тех, кто служит прямым порошенковским конкурентам А. Яценюку и А.Авакову. Высота полета украинской стратегической мысли хорошо известна. Вот, и в данном случае он — полет — увел «летунов» очень далеко от реальной жизни, заставив априори принять в качестве аксиомы предположение, согласно которому время в украинском кризисе играет на Киев. То есть, чем дольше продлится конфликт в Донбассе, тем проще для Киева окажется его победное завершение, тем жирнее будет главный приз.

В обоснование того, почему тянуть время и ждать нам, якобы, в масть, а всем остальным, включая В. Путина, наоборот, невыгодно, было положено три момента. Во-первых, потому что со дня на день в Белый дом придет Х. Клинтон, настроенная против В. Путина, за Украину ‑ и дела Киева в конфронтации с Москвой резко пойдут вверх. Во-вторых, потому что Россия скоро рухнет под санкциями и под своей собственной «тяжестью», а значит, вынуждена будет отступать на всех фронтах. В-третьих, потому что через пару лет Украина будет готова к тому, чтобы вернуть Донбасс себе по «хорватскому сценарию», в результате полномасштабной общевойсковой операции, как это было в 1995 году, когда Загреб ликвидировал Республику Сербскую Краину. Как легко заметить, все помыслы Киева направлены исключительно на достижение победы. О мире там никто не думает. Есть еще один аспект, такой «секретный», что вслух о нем предпочитают не упоминать даже в ходе самых жарких словесных баталий на киевских телеэфирах. Он касается лично Порошенко. Для него как для совершенно провального президента, тем не менее, всерьез мечтающего о втором президентском сроке, любые подвижки по «Минску-2» и по конфликту в Донбассе в целом нужны не сегодня, не завтра, а за два-три месяца до выборов. Они же, если будут регулярными, состоятся весной 2019 года.

Когда после встречи в «нормандском» формате в Берлине 19 октября было объявлено, что ее участники достигли договоренности о разработке «дорожной карты» по выполнению «минских соглашений», градус общего оптимизма по поводу прогресса в мирном урегулировании конфликта в Донбассе не зашкалил, однако, определенные надежды все-таки появились. Особенно в свете того, что со стороны Запада, причем, не только Европы, но и, как ни странно, Соединенных Штатов, явственно проявилась готовность к тому, чтобы, наконец, «подтолкнуть» Киев к выполнению определенной части взятых на себя в соответствии с «Минском-2» обязательств не только на словах, но и на деле. Увы, большие планы Запада опять повисли в воздухе, так и оставшись благими намерениями, реального «толчка» не последовало. Порошенко, отсидевшись в кабинете, отдышавшись да отмолчавшись в ответ на грозные окрики в его сторону от Авакова и других «ястребов», взявшихся нещадно громить идею воплощения «Минска-2» на практике, запустил в дело безотказного шута горохового П.Климкина. Тот же взялся направо и налево вещать о том, что подходы Киева и Москвы к наполнению «дорожной карты» сильно разнятся друг от друга. Вроде бы, раньше об этом не знали. Срок разработки и согласования «дорожной карты» был определен до конца ноября. И вот, задолго до его истечения стратегические «орлы Порошенко» объявили о том, что ничего хорошего не случится ни до конца ноября, ни до конца года, ни до любого иного «дедлайна». В Киеве придумали под видом «дорожной карты» протащить, по сути, новый вариант «минских соглашений». Называя его не новым, а «модернизированным» и объясняя свой замысел изменением международной ситуации, а также позиций сторон.

В переводе с киевского «стратегического» языка на обыкновенный это должно означать, во-первых, что Белый дом после прихода в него Х. Клинтон не станет требовать от Киева реализации «минских соглашений» в соответствии с их буквой, во-вторых, что военный разгром ВС Украины в Донбассе, результатом которого стал «Минск-2», забыт, и что новые уступки с украинской стороны теперь невозможны. Следуя этой логики, можно было бы предположить, что Киеву для выполнения им его обязательств нужна новая встряска на фронте в виде какого-нибудь очередного «котла» или чего-то подобного, но думать о таких вещах, положа руку на сердце, не хочется. Если цена сговорчивости Порошенко и киевских «ястребов», действительно, такова, то она слишком высока, чтобы соглашаться платить ее, не попытавшись еще и еще раз попробовать все другие возможности.

Вынашиваемый в Киеве план ревизии «Минска-2», который в конце ноября — начале декабря должен быть предложен на рассмотрение в «нормандском» формате, включает себя четыре главные «нет», призванные снять неудобные с точки зрения Порошенко и его стратегов обязательства, взятые на себя ранее. «Нет» — Конституционной реформе. Вместо этого предлагается свести дела к «уточнению» закона «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». «Нет» — амнистии для деятелей ДНР-ЛНР. «Нет» — выборам в Донбассе без установления контроля Украины над российско-украинской границей (сначала — контроль, затем — выборы). «Нет» — прежним подходам к кризису и путям его урегулирования (тех, на которых, собственно, основан весь «нормандский» формат и «минский» процесс), а также к самому формату поиска мирного решения. Надо подключать США. Привлекает внимание отсутствие в этом перечне пункта, связанного с полицейской миссией ОБСЕ в Донбассе, инициативу формирования которой с завидным упорством продвигает в последнее время П.Порошенко. Этот факт указывает на то, что идея миссии запускалась в оборот с единственной целью: чем-то занять Берлин и Париж на то время, пока Киев будет водить их за нос. Выигрывая время, якобы, играющее на руку Порошенко.

Действительно ли Украине стоит рассчитывать на фактор времени, надеясь на то, что выжидательная тактика принесет успех в виде победы в том ее понимании, какое вкладывает киевская власть? Ответ однозначен: нет, не стоит. Даже в самом благоприятном для Киева варианте развития событий в мире, в Европе, в регионе, в самой Украине, в Донбассе и вокруг него вероятность парада победы ВСУ и «добробатов» в Донецке ничтожно мала, примерно один к пятидесяти, если даже не к ста. Порошенко со товарищи тянут время не для того, чтобы дождаться, когда «труп врага» проплывет по реке мимо них, а чтобы иметь возможность подольше удержаться возле «кормушки». Как только эта возможность будет поставлена под сомнение следующим «майданом», им придется… Нет, не признавать поражение и собственное бессилие, а объявлять о «победе». Переключая в новый режим пропагандистскую машину, занятую сегодня созданием образа «агрессии».