



Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Точка Q

Главной темой недели в Казахстане стало изменение названия страны в английской транскрипции. Вместо ставшего привычным за годы независимости Kazakhstan предлагается якобы более точное написание — Qazaqstan.

Разговоры о том, что официально принятое нынешнее название Kazakhstan является транслитерацией русского слова «Казахстан», а не казахского оригинала «Қазақстан», в стране уже идут давно. Однако власти многочисленные инициативы снизу о том, что надо бы стать 'Qazaqstan'ом никак не комментировали и не поддерживали. И вдруг на минувшей неделе председатель Сената (верхняя палата) парламента Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter-аккаунте написал следующее: «В английской версии QAZAQSTAN более точно отражает суть нашего государства, нежели KAZAKHSTAN».

И началось. Предложение Токаева стали обсуждать повсюду: в соцсетях, в курилках, на кухнях. Оно и понятно: Касым-Жомарт Кемелевич в Казахстане лицо далеко не последнее. Второе, если быть точнее. Ведь, согласно действующей Конституции, председателю Сената положено заменять на посту главу государства.

Понятно и другое: в Казахстане ни один чиновник, а уж тем более такого ранга как Токаев, не может обнародовать свое мнение по любому резонансному вопросу, не согласовав его с первым лицом государства. Так что, вполне возможно, в скором времени начнется ребрендинг страны. А вот для чего — тут вспомнили и о любимой теме переходе на латиницу, и о том, что у русскоязычных граждан Казахстана в этом вопросе права голоса быть не может:

«По сути, г-н Токаев дал обществу пищу для размышления, что нам пора переходить на латиницу. Этого требует время, современность и вызовы, которые стоят перед казахским обществом. В связи с этим я не могу понять ехидное по этому поводу обсуждение. Причем обсуждают в негативном и ехидном ключе почему-то наше русскоязычное сообщество, многие из которых не знают госязыка и не занимаются этой темой. По большому счету, русскоязычный сегмент будет писать кириллицей, его никто не будет заставлять писать «Q» или ещё что-то. То есть это нормальная практика. Вообще это больше для казахоязычной аудитории, которая и будет пользоваться латиницей», — заявил, к примеру, журналист Аскар Омаров.

Любой ребрендинг — дело довольно хлопотное и затратное. Тем более ребрендинг страны. Но призывы потратить деньги на пенсии и пособия почти утонули в патриотическом хоре: «Есть критика, что опять идут на изменение названия, можно было бы деньги потратить более эффективно. Я думаю, что это от лукавого. Потому что изменение названия — это важный общественно-политический момент. Когда-то мы сделали неправильно, а теперь давайте сделаем это правильно. Сегодня самосознание народа высоко, это показал земельный вопрос, и сегодня много людей задают вопрос, почему такая ошибка была совершена. Но, изменив название, мы можем сказать таким образом, что мы умеем признавать ошибки и принимать общественное мнение. На пороге событий 25-летия страны, это будет мощный объединяющий эффект», — к примеру, пояснил общественный деятель, некогда занимавший пост вице-министра образования, Мурат Абенов.

«Мне кажется, этот вопрос нужно тщательно изучить, рассмотреть. Сегодня в международной практике за Казахстаном уже закрепилась нынешняя форма написания слова «Казахстан» на английском языке. Конечно, здесь должны лингвисты свое мнение сказать. Нужно, наверное, посоветоваться с Министерством иностранных дел, как это на Западе будет восприниматься», — более осторожно высказался по этому поводу депутат Мажилиса (нижней палаты) парламента Маулен Ашимбаев.

Увы, советоваться с Министерством иностранных дел — смысла немного. Достаточно обратиться к новейшей истории.

В Казахстане замена советских паспортов на удостоверения личности и паспорта Республики Казахстан завершилась 1 марта 1999 года. Сама же паспортная система была утверждена постановлением правительства Казахстана от 5 апреля 1993 года. Тем же постановлением был утвержден и дизайн паспорта.

«Обложка паспорта голубого цвета — цвета Государственного флага Республики Казахстан, на ней размещены выполненные золотистым цветом: а) тисненая надпись на казахском и английском языках. Казакстан Республикасы Rерuвliс оf Kazakhstan», — говорилось в том постановлении.

Примечательно, что с октября 1994 года по март 1999 года министром иностранных дел Казахстана был именно Касым-Жомарт Токаев. Однако тогда он, видимо, не задавался вопросами точного отражения сути Казахстана в английском названии.

И в 2008 году, когда произошла очередная замена паспортов старого образца на новый, надпись Kazakhstan не тронули. А ведь Касым-Жомарт Кемелевич на тот момент был, также как и сейчас, председателем Сената. Но никаких предложений от него по этому вопросу не последовало.

Между тем, в казахстанском сегменте соцсетей граждане страны вовсю развлекаются, пытаясь выяснить, как же все-таки правильно читать букву Q — как Кью или же как Ку, вспоминая о цветовой дифференциации штанов и сопровождая свои мысли кадрами из фильма Георгия Данелия «Кин-Дза-Дза». А бизнес времени зря не теряет: уже несколько компаний, в том числе и один из крупнейших банков страны, сменили в своих названиях букву К на букву Q.

Госструктуры пока ограничились переименованием менее крупных объектов: ономастическая комиссия при правительстве страны приняла решение (по предложению национального перевозчика «Казахстан Темир Жолы») о переименовании 90 железнодорожных станций, расположенных в 12 областях республики. Эти станции до сих пор носят советские имена. Полный список новых названий уже вывешен на сайте Министерства по инвестициям и развитию.

Сторонники переименований тем временем обнаружили еще одну область для приложения своих усилий. «Ономастика — это не только названия местности, есть много и других сфер ее применения. Если вы обратите внимание на полки магазинов, то увидите такие названия, как «Ароматный», «Ассорти», «Бабушкин», «Баварский», «Багет», «Батон», «Белый», «Бородинский», «Бутербродный», «Городская», «Горчичный», «Зерновой» и другие. Это названия хлебобулочных изделий. А вот как называются конфеты: «Буревестник», «Василек», «Вечер», «Ласточка», «Любимые», «Бэлис», «Каприз», «Сафари» и прочее. Создается впечатление, что мы находимся не в Казахстане, а в другой стране. И нет гарантии, что дети, видящие это, не будут равнодушны к родному языку. Почему бы не взяться за «национализацию» отечественных товаров? Разве это время не наступило?», — рассуждает доктор филологических наук, заведующий отделом ономастики Института языкознания Кыздархан Рысберген в материале «Названия, остающиеся в тени», опубликованном на портале «Ана Тили» («Родной язык»).

Кругом Россия виновата

Процесс избавления от тоталитарного прошлого в Казахстане зачастую принимает образ борьбы с прямым наследником СССР — Российской Федерацией. В Казахстане частенько винят Москву как за прошлое, так и за настоящее.

Если разговор начинается об истории Казахстана, а таких разговоров в преддверии 25-летия Независимости республики ведется очень много, то тут же вспоминается колонизация степи, убийство Кенесары-хана, чью голову до сих пор не могут найти, убийство Кейки-батыра, чью голову нашли в Кунсткамере и передали Казахстану, голодомор, сталинские репрессии и многое другое.

Кстати, о голове батыра Кейки. Когда вначале октября голову привезли в Казахстан, было объявлено, что анализом ДНК останков будет заниматься венгерский ученый. 8 октября череп перевезли в Центральный государственный музей в Алма-Ате. Оттуда, 12 октября, он должен был отправиться в Будапешт, где специалисты венгерского Музея естествознания должны были реконструировать облик национального героя.

Однако без скандалов не обошлось. По словам директора Центрального музея Казахстана Бейбиткали Какабаева, государство не стало помогать с оплатой расходов на транспортировку черепа. А выделенных спонсорами денег едва хватило на билеты в эконом-классе для сотрудников музея, которые сопровождали череп на экспертизу.

И вот на минувшей неделе череп снова всплыл в новостях. Стало известно, что вице-премьер Имангали Тасмагамбетов поручил приступить к проектированию и строительству мавзолея Кейки-батыра в Кустанайской области. Он отметил, что «захоронение останков Кейки-батыра является актом исторической справедливости по отношению к легендарной личности».

А депутат Сената Серик Аылбай рассказал, что специально созданная комиссия по захоронению черепа Кейки-батыра приняла решение провести похороны торжественно, на государственном уровне.

И это при том, что, возможно, хоронить будет некого. Поскольку, по словам ученого-антрополога Оразака Смагулулы, еще неизвестно, чей череп привезли в Казахстан.

«Не знаю, где нашли череп. Правая височная часть, нижние челюсти отделены. И сейчас утверждают, что это череп Кейки-батыра. Сначала нужно было определить, что это действительно череп Кейки-батыра — провести судебно-медицинскую, антропологическую экспертизы. Чтобы быть уверенным, что череп принадлежит именно ему», — говорит ученый.

При этом он вспоминает, что в 90-х годах прошлого века он ездил в Санкт-Петербург в поисках черепа Кейки-батыра.

«Голову Кейки-батыра нужно искать в Санкт-Петербурге. Мы с дочерью Айнагуль поехали туда, посмотрели архив, журнал регистрации экспонатов. В нем указано, откуда и когда доставлен экспонат, где он хранится. Листая журнал, мы действительно обнаружили записи о черепе Кейки-батыра. Напротив его имени записано: «Киргизский бунтовщик (Нурмагамбетов)». И указано, в какой коробке хранится его череп. Айнагуль нашла эту коробку по номеру и обнаружила, что коробка… пуста — нет никакого черепа. Мы спросили антропологов — где голова батыра? Они ответили, что не знают. Вот тогда эта проблема была закрыта на государственном уровне. Все осталось, как есть», — рассказывает Оразак Смагулулы.

Он уверен, что венгерские ученые не смогут определить принадлежность черепа.

«ДНК сваренной головы не даст результатов. В распространенной информации говорится, что череп батыру проломили кетменем. Это как? В Центральном Казахстане, особенно в Тургае, кетмень днем с огнем не отыщешь. Кетмень использовался только в Южном Казахстане, где были орошаемые поля. А кто в Тургае занимался земледелием? Где в Центральном Казахстане в 20−30-е годы прошлого столетия были орошаемые плантации? Никогда не было. Выходит, кто-то специально привез этот кетмень, чтобы проломить череп Кейки-батыру?» — удивляется он.

В общем, очередной скандал не за горами. Если вдруг окажется, что привезенные останки Кейки-батыру не принадлежат, Россия, равно как и премьер-министр Дмитрий Медведев, по распоряжению которого череп вернули Казахстану, окажутся в весьма щекотливой ситуации. А вековые обиды казахов на Россию и русских умножатся…

Кстати, об обидах.

В Казахстане недовольны экспансией российского бизнеса. Об этом идет речь в материале «Как российский бизнес «рулит» в Казахстане», опубликованном на портале 365info.

«Сегодня мы видим, как зарубежный бизнес, в том числе и российский, запросто завоевывает все новые и новые ниши в Казахстане. Мы же на рынок России ничего предложить не можем. Такое положение дел — результат экономической политики, которую Казахстан ведет на протяжении 25 лет. Увлекшись добычей полезных ископаемых, мы совершенно не думали о развитии собственного производства, а теперь удивляемся, почему иностранные предприниматели вольготно чувствуют себя на наших просторах! Уверен, что дальше будет еще сложнее, поскольку наша экономика в рамках открытого пространства ЕАЭС оказалась совершенно неконкурентоспособной по сравнению с российской или белорусской. Даже в тех отраслях, в которых мы могли бы соперничать с россиянами, нам этого сделать не дадут. Несмотря на заверения о едином союзе, Россия, словно следуя поговорке о незваных гостях, просто не пускает нашу продукцию к себе на рынок. Об этом говорят бесконечные «торговые конфликты» и всевозможные барьеры, которые нам устраивают соседи. Кстати, так же защищают свой рынок от конкурентов и многие другие страны — США, Китай, Индия и прочие», — приводит портал слова политолога Досыма Сатпаева.

В материале отмечается, что сегодня на рынке Казахстана зарегистрировано более 10,5 тысяч российских предприятий (это треть от 33 тысяч иностранных компаний вообще), но активно из них работают около 6 тысяч компаний.

Естественно, без обсуждения русского языка в Казахстане тоже ни дня не проходит.

К примеру, на казахоязычном сайте qazaquni. kz (казахский голос — ИА REGNUM ) был опубликован материал «Вместе с победой Каната победил и казахский язык», в котором рассказывалось о бое казахстанского боксера Каната Ислама с ганцем Патриком Аллотеем, в котором казахстанский спортсмен одержал победу и завоевал два титула — WBA Fedelatin и WBO Intercontinental.

Однако статья на казахском портале была не совсем о спортивных достижениях.

«Бой Каната Ислама прекрасно прошел только на казахском и английском языках. И никто из 13 тысяч собравшихся не сказал: «Я не понимаю казахский, объясните мне на русском». Все в один голос кричали: Канат-казах!». И миф том, что мы не сможем выжить без трехъязычия, о котором твердят власти, разрушился. Нам нужен только государственный язык и английский. Канат Ислам сам говорит только на казахском и английском, что еще нужно? А министр Сагадиев (Ерлан Сагадиев — министр образования Казахстана), который заявляет, что «Всемирную историю» нужно учить на русском, пусть учит ее в своем окружении и семье. Пусть не нарушает Конституцию страны. Нам, стране, нужен казахский язык, независимому государству нужен государственный язык!» — говорится в публикации на сайте qazaquni.kz.

Понятно, что публикации против России, русского языка, Кремля и Путина в Казахстане носят заказной и целенаправленный характер. И поиски негатива на северного соседа зачастую приводят к комичным ситуациям.

К примеру, на том же портале 365info в полночь 7 ноября появился материал «Уловки Путина в Центральной Азии: не все сработало», который является переводом статьи, опубликованной на сайте Foreign Affairs Magazine.

«С учетом сокращающейся зависимости от России, страны Центральной Азии стали демонстрировать больше воли, отказывая России в некоторых требованиях. В 2012 г. Узбекистан вышел из ОДКБ. Россия потеряла доступ к авиабазе Каршы-Ханабад. Пока что в ЕвразЭС вступили только Казахстан и Киргизия, хотя на регион сильно давила Россия. Киргизия вступила после очень непростых переговоров. Узбекистан и Туркмения, запасы природного горючего у которых весьма значительны, сочли предложение России не таким заманчивым. Таджикистан ведет себя неоднозначно — пока не вступил, но дверь будущему сотрудничеству держит открытой. Российские попытки приблизить Центральную Азию комбинацией военного содействия и наказаний мигрантов не гарантировали подъема репутации России в регионе. С учетом продолжающегося падения экономики, предложения Кремля о сотрудничестве продаются все хуже», — приводится на сайте дословной перевод публикации.

И все бы ничего. Да только есть одно «но»: эту статью, написанную политологами Эдвардом Леммоном и Джо Шоттенфельдом, издание Foreign Affairs Magazine опубликовало в… январе 2016 года.

Зачем казахстанскому СМИ понадобилось спустя 11 месяцев публиковать перевод статьи американского издания — остается загадкой…

Но, несмотря на тот массовый негатив, который публикуется в казахстанских СМИ, Россия по-прежнему остается наиболее близкой к Казахстану страной. Во всяком случае, так считает исполнительный директор Информационно-аналитического центра МГУ им. Ломоносова Сергей Рекеда.

«Если россияне наиболее дружественными странами считают Белоруссию (65%), Казахстан (51%), то в Казахстане уровень позитивного восприятия России традиционно выше — до 81%. Полагаю, что данные «Интеграционного барометра» близки к реальному положению вещей. Уровень дружественнного восприятия Казахстана в России, к примеру, мог быть существенно выше. Но это проекция проблемы, о которой эксперты говорят уже не первый год — мы мало и не очень качественно рассказываем о наших соседях. Поэтому отношение тех, кто не вошел в число 51%, скорее всего, нейтральное — они не бывали в Казахстане, не сталкивались с казахами в России и ничего не видели о Казахстане на ТВ. Это уже проблема наших медиа-структур — Сирия и Украина — темы важнейшие, но в долгосрочном, стратегическом плане мы должны уделять самое пристальное внимание созданию качественного информационного контента о наших ближайших союзниках — Казахстане и Белоруссии», — уверен эксперт.