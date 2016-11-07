Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 31 октября — 6 ноября стали: папа Римский Франциск встретился в Ватикане с наследниками династии Габсбургов; епископы Ирака обсудили будущее Мосула после освобождения его от боевиков; Ливан наконец-то получил президента; Турция хочет включить в свой состав сирийский Алеппо; британским католикам нравится кадровая политика нового премьер-министра страны и другое.

Постоянный наблюдатель от Святого престола архиепископ Бернардито Ауса выступил на 71-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, посвященной продвижению и защите прав человека, передает Radio Vaticana (Ватикан). Жизнь нерожденных детей, мигрантов, жертв боевых действий, бедных стариков по-прежнему не ценится, подчеркнул прелат. Конечно, на эту тему ведутся разговоры, однако действенная защита прав человека не считается приоритетной задачей. Государства обязаны обратить внимание на «систематическое лишение права на жизнь» и обеспечить надлежащим жильем и услугами людей, которые из-за своей бедности живут в крайней нужде. Совокупное понимание прав и человеческого достоинства требует также признания социальных, культурных, политических и духовных прав всех людей. Такие права включают свободу мысли, совести и религии, закрепленные в 18 параграфе Всеобщей декларации прав человека. Людям должна быть гарантирована также «свобода менять свою религию или вероисповедание». Архиепископ Ауса подчеркнул, что люди продолжают подвергаться преследованиям, тюремному заключению, а иногда и смерти исключительно за свои религиозные убеждения. Даже сами религиозные общины не застрахованы от соблазна нарушить свободу совести и вероисповедания других людей: известно, что нетерпимые интерпретации некоторых религиозных убеждений привели к большим преследованиям. Религия, подчеркнул ватиканский дипломат, становится «источником дискриминации» в том случае, когда ею злоупотребляют, используя для определения идентичности и единства нации.

Папа Римский Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане членов семьи Габсбургов, которые прибыли в Рим в качестве паломников Юбилейного года Милосердия. Обращаясь к членам монаршей семьи, понтифик отметил, что эта встреча проходит в сотую годовщину восхождения на австро-венгерский трон блаженного Карла Австрийского, последнего католического императора. Семья Габсбургов играла важнейшую роль в европейской истории последних веков, подчеркнул Франциск: «В наше время нужно открыть заново ценность семьи в ее самом широком смысле, а также разнообразное богатство отношений в ее лоне». Именно на основании этих ценностей семья может быть плодородной почвой для прорастания живой веры. «Я с радостью узнал, что в новом поколении вашей семьи, — сказал папа, — созрели несколько призваний к священству и посвященной Богу жизни». Он обратил особое внимание на личность блаженного Карла Австрийского. Его духовное присутствие среди вас, сказал понтифик, способствует тому, что в наши дни семья Габсбургов не замыкается в ностальгическом прошлом, но, напротив, активно участвует в сегодняшней истории, обозначенной проблемами и нуждами. «Некоторые из вас играют ведущую роль в организациях солидарности, продвигая человеческое и культурное развитие, а также поддерживают проект Европы как общего дома, основанного на человеческих и христианских ценностях», — подчеркнул Франциск.

Избирательная кампания в США по выборам президента заканчивается — каково будущее сверхдержавы? Об этом рассуждает Polonia Christiana (Краков, Польша). Соединенные Штаты когда-то были страной всеобщего восхищения, но теперь погрязли в огромном кризисе. Самый высокий долг в мире — третий в расчете на душу населения — более $19 триллионов. Низкое доверие государственным учреждениям, рост социальных проблем, связанных с деиндустриализацией ранее развитых городов, безработица. Не так давно мир узнал, что США находится в авангарде с точки зрения числа заключенных. Для многих американцев выборы являются шансом, возможно, последним, изменить ситуацию и сделать Америку в очередной раз «великой». Два кандидата — Хиллари Клинтон и Дональд Трамп. Шансы бывшего государственного секретаря выглядят предпочтительней. Хотя нет полной уверенности в том, что Клинтон сможет взять Белый дом. Если же это произойдет, то будет означать продолжение политики «самоубийства сверхдержавы», которую описал несколько лет назад Пэт Бьюкенен: продолжение конфликта с традиционными христианскими ценностями, рост денежной массы, поликультурное и демократическое мессианство во внешней политике.

Несколько афроамериканских христианских лидеров выразили большую обеспокоенность планами осуществить «католическую весну» в Католической церкви в Америке по типу «арабской весны», информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США). Главы церковных общин обращают внимание на опубликованные письма руководства избирательного штаба Хиллари Клинтон, которые обсуждали планы возбуждения бунта католической паствы против своего епископата. «Черная церковь служила бедным в течение более двух веков; наш ответ на призыв Христа заботиться о всех людей укрепил черную общину и способствовал гражданскому обществу по важнейшим направлениям. Свобода делать все это должна быть гарантирована Черной церкви», — указывают в обращении более двух десятков представителей черного духовенства, активистов и интеллектуалов, подписавших «Открытое письмо Хиллари Клинтон в отношении свободы вероисповедания для Черной Америки». В нем выражается большое беспокойство тем, что политики вмешиваются во внутреннюю жизнь религиозной общины, чтобы изменить ее доктрину в соответствии со своими предпочтениями и политическими потребностями. Главы афроамериканских христианских церквей спрашивают Клинтон: «Смогут ли черные пасторы и интеллектуалы направлять наши общины согласно традициям нашей веры? Какой будет ваша политика по отношению к нашим общинам: поощрение или создание препятствий?». По мнению пасторов, сегодня «ведется хорошо финансируемая война геев и лесбиянок в США и за рубежом против веры наших предков», а ЛГБТ-активисты начали войну против свободы вероисповедания в США и против свободы совести. Черную церковь беспокоит озабоченность по поводу безработицы среди молодых афроамериканцев, которая достигает 33%, необоснованно жестокое обращение с ними полиции. Пасторы выражают свою готовность и готовность своих последователей терпеть и даже потерять жизнь за свою верность Христу, при этом упоминается, что 80% из 41 миллионов афроамериканцев исторически являются членами Черной церкви. Письмо подписали, в частности, епископ Церкви Бога во Христе в Лос-Анджелесе Чарльз Блэйк; исполнительный директор бостонского Сеймуровского института Черной церкви и политических исследований Жаклин Риверс; епископ Фрэнк Рид III, председатель Комитета по социальной справедливости Африканской методистской епископальной церкви; епископ Лемюэль Фестон, заместитель председателя общего собрания Церкви Божией во Христе; профессор Фредерик Вэа из Гарвардской богословской школы.

После освобождения иракского города Каракош от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в местном кафедральном соборе была совершена первая святая месса после двух лет оккупации, рассказывает Radio Vaticana. Каракош находится в 20 километров к юго-востоку от Мосула и является самым важным христианским городом страны. В стенах полуразрушенного, поруганного джихадистами храма вновь зазвучали гимны на арамейском языке. Евхаристическое богослужение возглавил сиро-католический архиепископ Мосула, Киркука и Курдистана Бутрос Муше, которому сослужили четыре священника. Местный священник Маджид Хазем выразил уверенность, что первая после освобождения месса означает «новое начало и свидетельствует перед миром о стойкости христиан, ставших жертвами несправедливости». Говоря о репатриации, архиепископ Муше отметил, что люди очень хотят возвратиться на родину, но в первую очередь они желают восстановления местных инфраструктур. Для этого весь район должен стать безопасным, подчеркнул иракский прелат, ведь хорошо известно, что территория города усеяна наземными минами.

Главы христианских общин Ирака встретились в Эрбиле, чтобы обсудить план действий после полного освобождения Мосула, пишет Agenzia Fides (Ватикан). Переговоры провели халдейский католический патриарх Луис Рафаэль Сако, патриарх Ассирийской Церкви Востока Мар Гиваргис III Слива, митрополит Мосула (Сирийская православная церковь) Никодим Дауд Шараф. По их словам, иракские христиане призваны продемонстрировать единство на более широком уровне, чем просто для защиты своих прерогатив как национального компонента, способствовать примирению иракского народа, предотвратить возможность провоцирования сепаратизма и новых расколов после ухода джихадистов. Церковные лидеры предполагают действовать вместе, сохраняя идентичность своих общин, но избегать того, чтобы каждая Церковь и община по одиночке преследовали свои интересы, и, особенно, противодействовать взаимной нетерпимости. Архиереи дали указание своим последователям воздерживаться от провокационных и вызывающих разногласия заявлений в средствах массовой информации. Во время встречи было выдвинуто предложение о создании экспертной команды христиан, компетентных в политических, экономических и социальных вопросах.

Ливан наконец-то получил президента — им стал генерал Мишель Аун, передает AsiaNews (Рим, Италия). Комментируя его избрание, израильская пресса отмечает, что впервые «ливанские христиане с Ауном отворачиваются от Запада, США, Саудовской Аравии и Израиля в направлении Ирана». Считается, что генерал ориентируется на союз с шиитской организацией «Хизбалла» и дистанцируется от «феодальных кланов, которые доминировали в политической жизни Ливана». 13-й президент берет полномочия в очень сложное время для страны, сталкивающейся с угрозами региональных и международных конфликтов, а также войной с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В рамках сделки Аун, как ожидается, назначит союзника Саудовской Аравии Саада Харири премьер-министром. Источники в Бейруте говорят, что Харири планирует крайне быстро сформировать правительство.

Также издание обращается к ситуации в Турции, где арестованы на днях журналисты оппозиционной газеты Cumhuriyet и курдские политики из Народно-демократической партии. По словам директора Института международных отношений в Гренобле Жана Марку, проводимые репрессии являются попыткой президента Турции Реджепа Эрдогана «сместить баланс» в парламенте ввиду «реформирования Конституции» с целью усиления президентской власти. Таким образом Эрдоган может сконцентрировать власть в своих руках и заставить замолчать оппозицию. Однако эта кампания способна стимулировать курдское меньшинство «возобновить вооруженную борьбу», поскольку снижается их представительство в парламенте. Такая перспектива может повлиять, в частности, на умонастроения молодых курдов. Анкара проводит империалистскую внешнюю политику, отмечает издание, целью которой является — в соответствии с планами Эрдогана — восстановление старой Османской империи. Три стратегические города — Мосул в Ираке, Ракка и Алеппо в Сирии — являются ключевыми для этого амбициозного проекта. Это объясняет напряженность в отношениях между Анкарой и Багдадом, а также амбивалентность внешней политики Турции по отношению к Москве и Вашингтону. Проправительственные турецкие СМИ поддерживают имперские амбиции Эрдогана, так, националистическая газета Yeni Safak пишет, что «по историческим причинам Мосул и Алеппо должны быть возвращены Турции».

Вице-президент Комиссии епископских конференции Европейского союза (COMECE) Джанни Амброзио в интервью L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) рассказал о том, что обсуждалось на недавнем пленарном заседании этой организации. В центре внимания были вопросы широко распространенной бедности, Brexit и будущее ЕС. По словам монсеньора, епископы рассматривали проблемы мужчин и женщин в Европе, живущих в условиях нищеты или которые находятся под угрозой бедности и социальной изоляции. Около 120 миллионов европейцев состоят в группе риска с низким уровнем доходов, испытывая социальные и экономические трудности, отсутствие постоянной занятости. В основу Евросоюза должна быть поставлена подлинная солидарность, преодолевающая эгоизм и закрытость, отметил Амброзио. Озабоченность вызывает также Brexit — не только по финансовым и экономическим соображениям, но и с точки зрения будущего Европы. ЕС испытывает кризис, который носит глубоко экзистенциальный характер. Всем странам-членам и Брюсселю необходимо задуматься о культурном и политическом прогрессе континента, какие ценности будут вдохновлять общий путь. Осенью 2017 года COMECE планирует обсудить этот вопрос на конгрессе высокого уровня в Риме под лозунгом «Переосмысление Европы».

Catholic Herald (Лондон, Великобритания) выражает удовлетворение кадровой политикой нового британского премьер-министра Терезы Мэй, полагая, что она «служит хорошим предзнаменованием для религиозных общин, которыми в прошлом правительства слишком часто пренебрегали». Еще задолго до ее переезда в мае этого года на Даунинг-стрит, 10, многие замечали близость Мэй к религиозной жизни. Она часто посещала приходы в своем избирательном округе, выстроила хорошие связи за пределами Ламбетского дворца — так, в 2014 году сыграла ведущую роль вместе с папой Франциском и примасом Англии и Уэльса кардиналом Винсентом Николсом по запуску глобального союза начальников полиции в борьбе с торговлей людьми. Став премьером, Мэй назначила Джонатана Хеливела своим специальным советником по вопросам веры. Это лучший выбор из возможных, так как Хеливел имеет богатый опыт взаимодействия с религиозными организациями и работал с архиепископом Кентерберийским.

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук посетит 11 — 13 ноября Вену, чтобы принять участие в праздновании спасения мощей покровителя украинцев, униатского архиепископа Иосафата Кунцевича (1580−1623), австрийскими военными 100 лет назад, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Шевчук также проведет переговоры с примасом Австрии кардиналом Кристофом Шенборном и апостольским нунцием архиепископом Петером Штефаном Цурбриггеном. Будет обсужден конфликт на Украине. В Вене глава УГКЦ встретится с верующими, их в Австрии около 10 тысяч. Заключительным этапом его визита станет посещение Международного богословского института (ITI) в Трумау.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.