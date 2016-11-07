Будущий президент США, который придет в Белый дом 20 января 2017 года, начнет исполнение своих обязанностей в ситуации, когда КНДР не стремится к тому, чтобы отказаться от своей ядерной программы, пишет Дэниэл Р. Де Петрис в статье для National Interest.

The Official CTBTO Photostream Ядерное оружие

Автор обращает внимание, что директор Национальной разведки Джеймс Клеппер на прошедшей неделе заявил, что попытка добиться безъядерного статуса Корейского полуострова, по всей видимости, является тратой времени, средств и сил и «обречена на провал».

С точки зрения единства мнений отдельных ведомств правительства США, замечания Клеппера оказались не тем, что было бы приятно слышать администрации Обамы. Так, официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби отверг предположение, что слова директора Национальной разведки были тонкой попыткой донести до союзников Вашингтона мысль, что необходимо привыкать к жизни в новой реальности обладающей ядерным оружием Северной Кореи.

Кирби отметил, что США по-прежнему привержены тому, чтобы добиться ядерного разоружения Корейского полуострова, но вероятность этого такая же, как и заставить свиней летать. Не понятно, каким образом США собираются достигать такой амбициозной цели.

Таким образом, у следующей администрации есть простой, но разумный выбор в отношении к КНДР. Вашингтон может либо зарыть голову в песок и сохранять статус-кво, в отчаянной надежде, что КНР пойдет США навстречу и введет полностью санкции против Пхеньяна, либо же Белый дом проведет полный пересмотр своей политики в отношении Северной Кореи и ответит на сложные вопросы.

Во-первых, возможно ли вообще ядерное разоружение в соответствии с Совместным заявлением, сделанным в 2005 на шестисторонних переговорах по ядерной программе Северной Кореи.

Во-вторых, пойдет ли Пхеньян на то, чтобы раз и навсегда ликвидировать свои ядерную и баллистические программы и предоставить инспекторам из МАГАТЭ доступ не только в страну, но и на любые объекты, которые агентство захочет проинспектировать.

В-третьих, будет ли вторичных санкций, введенных против финансовых учреждений и фирм КНР по иранской модели, достаточно, чтобы Пекин присоединился к противодействию КНДР, или же они только поставят крест на расширении отношений Китая и США, а также подтолкнут КНР к более активным кибернетическим действиям и военным операциям в Южно-Китайском море.

В-четвертых, пойдет ли на пользу США и странам региона отказ от предварительных условий для начала переговоров, которые Пхеньян вряд ли будет соблюдать?

Наконец, как США могут подтолкнуть Южную Корею и Японию к поддержке Вашингтона в его новой политике в отношении к КНДР? Дать больше противоракетной обороны? Большие по объему поставки оружия?

Автор подчеркивает, что хороших ответов на эти вопросы нет, и 45-й президент США будет вынужден столкнуться с волной критики со стороны тех, кто считает, что любые дипломатические шаги навстречу Пхеньяну или любая политика, которая не заключается только в оказании большего давления на Пхеньян, являются ни чем иным, как замирением Северной Кореи. Но если следующая администрация не ответит на эти вопросы, новый президент США может однажды проснуться и узнать, что КНДР обладает потенциалом нанесения ядерного удара по западному побережью США.