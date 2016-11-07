Битва за иракской город Мосул является признаком того, что бастионам боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) угрожает все большая опасность, поэтому стоит ожидать смещения фокуса внимания исламистов на другие регионы, где у них есть сторонники. В Южной Азии одной из стран, где ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляет опасность, является Бангладеш, поскольку там боевики пытаются создать плацдарм. Для минимизации угрозы исламистов необходимо противодействовать их информационной кампании, показывая её лживость на местном уровне, пишет Аластер Рид в статье для The Strategist.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противодействие исламистам

Автор отмечает, что за прошедший год пропагандисты ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стали уделять все большее внимание Бангладеш в своих статьях. Одной из тем, которую затрагивают боевики, является теракт в столице страны Дакке, в результате которого погибло 29 человек, еще 50 получили ранения. Радикалы пытаются представить акт насилия, жертвами которого стали в том числе 18 иностранных граждан, как возмездие за нанесение ударов по их «халифату». Теракт был совершен, «чтобы отплатить крестоносцам той же монетой».

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Теракт в Дакке стал не первым, до него боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в том числе взяли на себя ответственность за убийство гражданина Италии в дипломатическом квартале столицы. Целью теракта, как утверждали террористы, было показать, что «граждане-крестоносцы не найдут мира или безопасности в любой точке мусульманских земель», пока они продолжают войну против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

И акты насилия против «граждан-крестоносцев» продолжатся, указывают террористы, которые планируют нападать на туристов, дипломатов, миссионеров и других иностранцев.

Однако попытки представить теракты в Бангладеш направленными против «крестоносцев» противоречат реальности. Так, сами террористы в одном из своих изданий указывают, что за последние два года группировка взяла на себя ответственность за 24 теракта в стране. При этом они сами обращают внимание, что их жертвами стали 12% шиитов, 19% отступников и атеистов, 27% христиан, а также 42% индуистов и буддистов. Примечательно, что большая часть жертв ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются простыми жителями страны.

Именно расхождение между пропагандистскими посылами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и действительностью представляет надежный инструмент для обличения группировки, чьи слова расходятся с делами. Более того, именно эту методику применяли и сами исламисты в своей пропаганде. В частности Усама бен Ладен не раз указывал, как он говорил, на лицемерие США, которые называли его террористом, но сами убивали невинных мужчин, женщин и детей, а также сбросили атомные бомбы на Японию в ходе Второй мировой войны.

Необходимо, таким образом, устанавливать несоответствия между сообщениями и действиями боевиков для борьбы с их пропагандой. В Бангладеш, неплохим стартом было бы развенчание версии ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что его теракты — месть. Нужно показать, что простые жители страны, а не иностранцы, страдают в наибольшей степени от жестокости ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Та же самая ситуация прослеживается в Ираке, Сирии и Афганистане.

Проведение контрпропаганды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на местном уровне может в значительной степени подорвать идеологию группировки и ослабить её эффективность. И на фоне все больших территориальных потерь такая деятельность будет играть все большую роль.