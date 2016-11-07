Все сложнее становится закрывать глаза на страдания жителей Йемена, хотя очень многие в Лондоне и Вашингтоне и прилагают к этому усилия. Появившаяся за один лишь октябрь информация об авиаударе по похоронной процессии, в результате которого погибло 140 человек, по тюрьме, где было убито 58 человек, а также фотографии истощенных молодых людей являются очевидным свидетельством того разрушительного воздействия, которое война оказывает на эту ближневосточную страну. В свете всего этого США и Великобритания должны перестать соучаствовать в убийстве граждан Йемена, пишет The Guardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дядя Сэм

Издание указывает, что с начала конфликта в этой нищей стране, которая и до войны сталкивалась с большим числом проблем, погибло по меньшей мере 10 тыс. человек, из которых 4 тыс. — мирные жители. Конфликт привел к тому, что более трех миллионов жителей стали внутренне перемещенными лицами. Хотя изрядная доля вины и лежит на повстанцах-хуситах, именно бомбардировки, осуществляемые коалицией во главе с Саудовской Аравией с помощью оружия и военной поддержки Лондона и Вашингтона, стали причиной гибели несчетных мирных жителей.

Некоторые утверждают, что из-за западного вмешательства Эр-Рияд вынужден умеренно подходить к своей операции в Йемене. С каждым днем это утверждение звучит все менее убедительно, поскольку ни Лондон, ни Вашингтон не участвуют в принятии решений о том, по каким целям наносить удар. Отсутствие влияния Соединенного Королевства и США на Эр-Рияд должно быть очевидным, если обратиться к показателям смертности среди мирного населения, если учесть удары по школам и больницам, а также ввиду использования коалицией кластерных бомб. Тем временем благодаря конфликту целый ряд тех, кто нарушает права человека, может отмахнуться от критики, назвал её лицемерием. Нельзя забывать, что нестабильность в стране играет на руку еще и исламистам.

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В Саудовской Аравии также подвергают сомнению правильность продолжения дорогостоящей войны, истощающей казну государства, которую будет сложно наполнить ввиду низких цен на нефть. Эр-Рияд, выступающий против того, чтобы еще одна страна попала под контроль своего противника Ирана, вложил слишком много с политической точки зрения в данный конфликт, чтобы так просто из него выйти. Поэтому международное сообщество должно посодействовать стране в нахождении пути выхода из войны, в то же самое время увеличив давление на Эр-Рияд. Представленное ООН в октябре мирное соглашение дает надежду на прекращения кровопролития, до его осуществления, однако, еще далеко.

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Между тем ситуация становится все более абсурдной. США по-прежнему не отказались от поставок оружия Эр-Рияду, хотя посол Белого дома в ООН Саманта Пауэр неоднократно призывала Саудовскую Аравию прекратить безразборное нанесение ударов. В свою очередь, Великобритания одобрила поставки оружия Эр-Рияду на 3,3 млрд фунтов стерлингов. При этом Лондон заявил об увеличении помощи Йемену до 37 млн фунтов стерлингов, тогда как только на август 2016 года урон, причиненный стране, оценивался в $14 млрд. Выделяемых средств не хватит на восстановление страны, и никакие деньги не вернут оторванные руки и ноги, а также не воскресят погибших.

На этом фоне все чаще звучат призывы к официальным лицам как США, так и Соединенного Королевства приостановить продажу оружия и предоставление поддержки Эр-Рияду. Помимо моральных вопросов, есть еще вопрос правовой, поскольку продавать оружие, если существует риск нарушения гуманитарного права, запрещено. В том, что в случае с Йеменом это так, мало сомнения. Несмотря на то что США уже предупредили Саудовскую Аравию, что будет проведен пересмотр политики в её отношении, этот вопрос, скорее всего, будет отложен в долгий ящик, где успешно забудется.

В свою очередь, в Великобритании комитет парламента по контролю за вооружением расколот, поскольку одни призывают немедленно приостановить поставки, тогда как другие утверждают, что нужно дождаться официального решения суда, которое будет известно только в начале следующего года. Тем не менее каждый день заминки означает, что будет больше покалеченных, убитых, умерших от голода людей и разрушенных домов, поэтому США и Соединенное Королевство должны немедленно приостановить поставки оружия.