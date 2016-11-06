



Иван Шилов ИА REGNUM Рейтинг влияния

Трендом месяца становится укрепление позиций руководителей регионов, которым удалось успешно провести кадровые изменения после выборов 18 сентября, в частности, бесконфликтно сформировать руководство региональных законодательных собраний. Также усиливается ряд глав регионов, которые готовятся к собственным выборам следующего года.

В первой пятерке фаворитов по сравнению с предыдущим рейтингом не произошло существенных изменений. Возглавляет рейтинг влияния мэр Москвы Сергей Собянин. Вторую строку рейтинговой таблицы по-прежнему сохраняет за собой глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, третью — президент Татарстана Рустам Минниханов, четвертая — у губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. За ними теперь следует пользующийся поддержкой президента губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который поднялся с 6-го на 5-е место.

Новой фигурой в октябрьском рейтинге становится Антон Алиханов, который был назначен президентом на должность врио губернатора Калининградской области и стартует в нашей рейтинговой таблице с невысокого 77-го места. До назначения Алиханов работал в должности председателя правительства области. Врио губернатора Калининградской области только начинает работу в качестве главы региона, но уже оказался вовлечен в ряд конфликтов с региональной элитой, наиболее масштабный из которых — с муниципалитетами по поводу строительных полномочий.

В первую двадцатку лидеров рейтинга вошли сразу два новых фигуранта: это избранный в сентябре на прямых выборах губернатор Тверской области Игорь Руденя, который после явного электорального успеха и с учетом многочисленных связей в центре укрепляет влияние (15-е место, плюс 8 позиций), а также глава Крыма Сергей Аксёнов (20-е место, плюс 2 позиции). Рост влияния Аксёнова вызван успешным проведением переговоров с федеральным центром по вопросам выделения средств на стратегически важные инфраструктурные проекты региона, в частности, на строительство магистральных автодорог и модернизацию аэропорта.

Напротив, теряет позиции в рейтинге и выбывает из первой двадцатки губернатор Красноярского края Виктор Толоконский (21-е место, минус 5 пунктов). Это произошло на фоне решения правительства о переносе сроков проведения Инвестиционного форума в Сочи с сентября на февраль. Это решение явно негативно скажется на статусе Красноярского экономического форума (КЭФ), который также проводится в феврале с 2004 года и имеет статус мероприятия федерального масштаба. Напротив, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прибавляет 7 пунктов, поднимаясь на 8-е место. Помимо удачного переноса сроков форума, Кондратьеву удалось укрепить позиции в регионе на фоне ухода части старой управленческой команды. Например, депутатом Госдумы стал мэр краевого центра Владимир Евланов, возглавлявший Краснодар более 11 лет.

Снижает уровень политического влияния и также выбывает из группы «очень сильное влияние» губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев (27-е место, минус 7 пунктов). Конфликтная ситуация, возникшая в регионе вокруг избрания кандидатуры на пост спикера законодательного собрания области, потребовала вмешательства федерального центра. Кроме того, назначение Сергея Кириенко на пост первого заместителя главы Администрации президента значительно ухудшает общие политические перспективы для Шанцева.

В целом успешное формирование руководства региональных законодательных собраний усиливает политический вес ряда руководителей регионов: губернатора Астраханской области Александра Жилкина (34-е место, плюс 8 пунктов), губернатора Омской области Виктора Назарова (52-е место, плюс 6 пунктов), губернатора Алтайского края Александра Карлина (70-е место, плюс 9 пунктов). В Алтайском крае и Астраханской области руководство было обновлено в связи с переходом в Госдуму прежних спикеров Ивана Лоора и Александра Клыканова, которые занимали свои посты последние два созыва, и избранием на их место Александра Романенко и Игоря Мартынова соответственно. Выборы в Омской области, несмотря на активность КПРФ, завершились восстановлением статус-кво и очередным переизбранием бессменного спикера Владимира Варнавского, лояльного губернатору Назарову.

После успешно проведенных федеральных выборов сохраняет сильные позиции в регионе и претендует на переизбрание в следующем году член команды Вячеслава Володина, губернатор Саратовской области Валерий Радаев (23-е место, плюс 8 пунктов). Начинает активизироваться в политической сфере недавно назначенный и.о. губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, что кардинальным образом отражается на его позициях в рейтинге (24-е место, плюс 32 пункта); не исключено, впрочем, что рост Миронова в рейтинге носит конъюнктурный характер.

На фоне снижения накала претензий глав муниципалитетов региона и «Единой России» после выборов «красный» губернатор Иркутской области Сергей Левченко стабилизирует свое положение, поднимаясь на 9 пунктов и занимая 60-е место. Удалось урегулировать отношения с элитами главе Бурятии Вячеславу Наговицыну (73-е место, плюс 10 пунктов). Наговицыну в процессе подготовки к выборам удается довольно успешно решать экономические проблемы. В частности, он сумел пролоббировать снижение тарифов на электроэнергию. Усиление позиций иркутского губернатора и главы Бурятии может быть обусловлено также предложением Минэкономразвития распространить налоговые льготы, уже действующие на Дальнем Востоке, на Иркутскую область, Бурятию и Забайкальский край.

Наконец, глава администрации Ненецкого АО Игорь Кошин демонстрирует значительные негативные изменения в рейтинге (минус 21 пункт, 74-е место). Устойчивость его позиций сильно зависит от положения крупнейших нефтяных компаний, работающих в регионе. Покупка активов «Башнефти» компанией «Роснефть» ставит под вопрос функционирование совместного предприятия «Башнефти» и известного конкурента «Роснефти» — ЛУКОЙЛа, которое разрабатывает перспективные месторождения им. Требса и Титова. До сих пор именно ЛУКОЙЛ был наиболее заметным игроком в экономике и политике НАО, но теперь ситуация может измениться.

Глава субъекта Российской Федерации

Место в рейтинге

Место в рейтинге в сентябре

Средний балл

1

1

7,18

2

2

7,05

3

3

6,90

4

4

6,75

5

6

6,61

6

5

6,55

7

7

6,50

8

15

6,44

9

8

6,37

10

9

6,33

11

13

6,29

12

15

6,22

13

12

6,05

14

11

6,00

15

23

5,94

16

14

5,90

17

18

5,85

18

10

5,82

19

19

5,78

20

22

5,75

21

16

5,73

22

26

5,70

23

31

5,67

24

56

5,65

25

24

5,64

26

21

5,60

27

20

5,55

28

28

5,52

29

5,49

30

27

5,46

31

30

5,40

32

33

5,37

33

34

5,33

34

42

5,30

35

35

5,22

36

32

5,15

37

40

5,11

38

36

5,08

39

41

5,05

40

39

4,98

41

37

4,91

42

43

4,83

43

45

4,78

44

46

4,75

45

49

4,70

46

50

4,66

47

44

4,62

48

55

4,59

49

48

4,54

50

38

4,48

51

51

4,45

52

58

4,38

53

60

4,30

54

47

4,23

55

52

4,17

56

59

4,12

57

61

4,05

58

54

4,00

59

57

3,91

60

69

3,88

61

65

3,80

62

66

3,75

63

68

3,71

64

62

3,67

65

63

3,64

66

64

3,60

67

71

3,56

68

72

3,52

69

67

3,49

70

79

3,45

71

76

3,43

72

73

3,40

73

83

3,38

74

53

3,35

75

77

3,34

76

78

3,31

77

-

3,29

78

84

3,26

79

75

3,22

80

70

3,20

81

74

3,17

82

80

3,13

83

81

3,10

84

82

3,07

85

85

3,05

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В октябре 2016 года в нем приняли участие 25 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Высшая школа экономики), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Хомяков Валерий (Совет по национальной стратегии), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

АПЭК, 2016 г.