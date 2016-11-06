



Украина

Гражданская война на востоке Украины с февраля 2016 года приобрела вид локальных стычек, периодически возникающих на разных участках линии соприкосновения войск ДНР и ЛНР с силами официального Киева. Периодически возникают масштабные инциденты, вполне способные привести к возобновлению боевых действий. Поэтому такой негативный сценарий не стоит сбрасывать со счетов. В случае эскалации конфликта очень важную роль для украинских армии должна будет играть авиация, так как это единственный вид войск, который отсутствует у ополченцев. В каком же состоянии находятся Военно-воздушные силы (ВВС) Украины и способны ли они реально повлиять на исход гипотетической войны?

Гражданская война в Донбассе показала неготовность штурмовой авиации Украины противодействовать ПЗРК

Так называемая «антитеррористическая операция» в Донбассе поначалу шла относительно успешно — украинские войска и наемники смогли отбить несколько крупных населенных пунктов и пытались взять под контроль границу с Россией. Но что касается использования авиации — то тут успехов практически не было. Более того, в первое время наиболее громкие потери украинской армии были связаны именно с авиацией — ещё 2 мая 2014 года, когда конфликт только разгорался, одновременно были сбиты два штурмовых вертолёта Ми-24. А потеря военно-транспортного самолета Ил-76 в июне того же года отметилась самыми крупными официальными одномоментными потерями личного состава — погибли 49 украинских военных.

В общей же сложности, по официальным украинским данным, за время войны были потеряны 12 самолётов (военно-транспортные машины: 1 Ан-30, 1 Ан-26, 1 Ил-76; ударная авиация: 2 фронтовых бомбардировщика Су-24, 2 истребителя МиГ-29, 5 штурмовиков Су-25) и 8 вертолётов (4 военно-транспортных Ми-8 и 4 штурмовых Ми-24). Надо сказать, что эти данные сильно отличаются от таковых, предоставленных ополченцами: они заявляли о 28 подбитых самолетах и 32 вертолётах. Очевидно, что данные украинской стороны занижены: достаточно даже просто обратиться к такому ресурсу, как LostArmour, где выкладывались фотодоказательства по каждому уничтоженному борту. Там их набралось 27 (12 самолётов, 13 вертолётов и 2 беспилотника Ту-143). Сколько потерь при этом удалось скрыть, остается только догадываться.

В любом случае констатировать можно одно — ополченцы, вооруженные очень ограниченным количеством переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла», а позже единичными зенитно-ракетными комплексами малого радиуса действия «Стрела-10», смогли дать серьезный отпор ВВС Украины. Более того, наступил момент, когда украинские летчики практически прекратили вылеты. Это было связано как с недостатком боеготовых бортов штурмовой авиации (особенно после понесенных потерь — доходило до того, что в качестве штурмовиков применяли истребители МиГ-29, несильно подходящие для этого), так и слишком высокими рисками и низкими результатами её применения.

На бумаге самолетов много — на деле взлететь не сможет и половина

Что касается послевоенного потенциала ВВС Украины — то он восстанавливается благодаря ремонту (и поверхностной модернизации) раннее нелётных бортов. В общей сложности в строй были поставлены около 30 самолетов и вертолетов разных типов. Но проблема, которая была и до гражданской войны на востоке Украины, остается: на бумаге ВВС Украины имеют очень внушительные количества техники (к примеру, 40 истребителей Су-27 и 82 МиГ-29, 28 штурмовиков Су-25, 34 бомбардировщика Су-24 и т.п.), а на деле пригодны к полетам далеко не все борта. Эта проблема возникла во многом и из-за распродажи авиационной техники из состава войск за рубеж, которая шла с момента распада СССР. Естественно, продавались самые боеспособные самолеты, имевшие наибольший ресурс. Только в 2005—2012 годах Украина экспортировала 231 военный самолёт и вертолёт — это целые ВВС, о которых мечтали бы многие страны.

При этом перспектив для исправления ситуации у Украины немного — отремонтировать часть наиболее «свежих» бортов страна самостоятельно сможет (частично применив технологический «каннибализм» — использование деталей от других самолетов, частично производя некоторые запчасти), временно «залатать дыры» после войны, но ситуацию это кардинально не исправит. Той «модернизации», которую проводят украинские специалисты (а речь, вероятно, идет об установке GPS-навигаторов и другой «мелочи») недостаточно, чтобы изменить расклады на поле боя — ударной авиации все еще придется действовать на низких высотах, применяя только неуправляемое вооружение, подставляясь под огонь ПЗРК. А дальнейшее обветшание машин и истощение ресурса планеров приведет к тому, что через 5−10 лет взлететь уже смогут единичные самолеты. К примеру, те же бомбардировщики Су-24 уже явно пора списывать. Глубокая же модернизация машин и производство новых бортов для Украины недоступны, и доступны не будут в сколь-нибудь обозримом будущем. Как, собственно, и закупка дорогостоящих западных боевых машин.