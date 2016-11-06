Вождь армии, вождь революции — без армии и без революции: Лев Троцкий
Долгое время Троцкий был совершенно запрещенной фигурой. Лидер левой оппозиции, не реабилитированный в Советской России, враг Сталина. До мифологической крайности демонизированный белоэмигрантскими группами. Однако за всеми ветхими мифами и уже снятыми запретами мы имеем факт личности, значительной для истории России и мира. Значительной настолько, насколько существенна была для России и мира революция как таковая. Факт личности, требующий осмысления, принятия во всей своей противоречивости. Велика роль Троцкого в революции 1905 года, в Октябрьской революции, в жизни Советской России.
Лейба Давыдович Бронштейн (Троцкий) родился на Украине в семье зажиточных землевладельцев. С детства говорил не на общепринятом для еврейских колонистов идише, а на русском, в дальнейшем выучил испанский, английский и польский языки. Оставив учебу на физико-математическом факультете Новороссийского университета, занялся практической революционной борьбой. Она дважды приводила его к заключению, дважды он совершал побег из царской ссылки и вынужден был эмигрировать за рубеж.
Из теоретических изысканий Троцкого стоит выделить теорию «пермаментной революции». Как теория «классовой борьбы» не является изобретением Маркса (Маркс указывал, что взял ее у буржуазных историков Тьерри и Гизо), так и Троцкий не был изобретателем теории «пермаментной революции», изобрел ее Маркс. Теория заключалась в том, что вслед за буржуазной революцией в передовых западных странах промышленные рабочие не должны дать революции остановиться на этапе удовлетворения нужд и господства пришедшей вместо аристократии буржуазии, а должны двигать революционный процесс далее, к удовлетворению нужд рабочих и крестьян, при политическом господстве промышленных рабочих. В данную теорию Троцкий привнес идею того, что в менее промышленно развитой России социалистическая революция все же возможна, но ее жизнеспособность зависит от успеха распространения революции в промышленно-развитые страны Европы и помощи европейского пролетариата русскому в его классовой борьбе.
Начало успешной революции, свержение монархизма весной 1917 года произошло как без участия Троцкого, так и без участия большевиков. Николай II отрекся от данного богом Российского престола. Отреклись и от царя белые генералы и церковь, присягнувшие «Благоверному Временному правительству». Отрекся от старого мира русский, главным образом крестьянский, народ. Все возлагали надежды на революционные преобразования. Но до приезда в Россию Троцкого, до большевизации Советов, реализовывались лишь надежды буржуазии, чьи представители во Временном правительстве пришли на смену царю и его министрам. На реализации интересов богатых революция в России должна была закончиться так же, как до того кончалась всякая буржуазная революция в Англии, Франции. С большевиками, с вернувшимся в Россию Троцким, революция в России, а вслед за ней и во всем мире, стала перманентной.
Троцкий пишет: «Я застал в Петербурге всех ораторов революции с осипшими голосами или совсем без голоса. Революция 1905 г. научила меня осторожному обращению с собственным горлом. Митинги шли на заводах, в учебных заведениях, в театрах, в цирках, на улицах и на площадях. Я возвращался обессиленный за полночь, открывал в тревожном полусне самые лучшие доводы против политических противников, а часов в семь утра, иногда раньше, меня вырывал из сна ненавистный, невыносимый стук в дверь: меня вызывали на митинг в Петергоф или кронштадтцы посылали за мной катер. Каждый раз казалось, что этого нового митинга мне уже не поднять. Но открывался какой-то нервный резерв, я говорил час, иногда два, а во время речи меня окружало плотное кольцо делегаций с других заводов или районов. Оказывалось, что в трёх или пяти местах ждут тысячи рабочих, ждут час, два, три. Как терпеливо ждала в те дни нового слова пробужденная масса». Народ пробуждался словом социалистической революции, и пока был жив Ленин, под его руководством Троцкий проявлял свой талант на пользу Советской России и ее народа.
Поддержка Троцким революций в Европе и создание Красной армии позволили выбить интервентов, напуганных перерастанием мировой захватнической войны, в том числе против Советской России, в гражданскую войну на своей территории. Преисполненный идеями, энергией, он жил идеей революции. Но не только Русской, не построением социализма в одной отдельно взятой стране, а революцией непременно мировой. Ленин говорил о появившейся 7 ноября Советской России как о родившемся ребенке, ради сохранения которого нужно подписать Брестский мир. Ленин, а вслед за ним Сталин претворяли в жизнь практику построения социализма в одной отдельно взятой стране.
Вот есть страна, в которой началась социалистическая революция, нужно ее во что бы то ни стало сохранить. Этим больше поможем распространению революционного движения во всех странах мира. Поэтому должны пойти на любые уступки и даже на жертвы. И отдать деньги немцам, и отдать на время часть территории, только бы удержаться сейчас. Троцкий с этой позицией социализма в одной отдельно взятой стране категорически не соглашался. Смерть Ленина в 1924 году, признанного вождя революции, который держал единство партии большевиков, вспыхнувшая вскоре внутрипартийная борьба по ключевым вопросам развития революции и Советской России привели к тому, что Троцкий оказался на стороне так называемой левой оппозиции, проигравшей политическую борьбу. Постепенно Троцкого смещают с ключевых государственных постов, в 1927 году его исключают из партии, в 1929-м высылают из СССР, в 1932-м он лишен советского гражданства.
Всякая революция имеет определенную последовательность, свои этапы. На примере Французской революции, первый этап — это Мирабо, потом радикалы (Дантон, Марат, Робеспьер), потом — на пике революции — возникает один Робеспьер. Потом термидор и Наполеон. В этой схеме есть еще один элемент, называвшийся «бешеные». Не в смысле «сумасшедшие», а радикалы, несвоевременно требующие больших революционных преобразований. И, ввиду этой несвоевременности, попыткой реализации своих радикальных воззрений ставящие свое отечество перед вызовами, на которые оно не может ответить, не погибнув. Не может ответить — потому что не имеет для того достаточно сил. Позиция о том, что российский пролетариат, он должен бороться при самоубийственных для себя условиях, что это хворост, который нужно кинуть в топку мировой революции, — это антибольшевистская позиция Троцкого. Ленин, а вслед за ним Сталин укрепляли Советскую Россию. Ожидать, подобно Троцкому и его последователям, что революция будет везде и сразу — это глупость, не подтвержденная временем.
История показала, что Сталин больше сделал для мировой социалистической революции, его позиция была правильной, потому что Советский Союз разгромил фашизм и способствовал победе революции в Китае, странах Восточной Европы; после список социалистических стран ширился все более. Троцкий же, оказавшись в положении политического изгнанника, направил свой талант и свою энергию в сторону тех недостатков, которые до того были в тени его побед и достижений в руководимой Лениным Советской России.
Если Зиновьев отождествлял революцию с партией, предлагал заменить тезис «диктатуры пролетариата» на «диктатуру партии», то Троцкий очевидно стал отождествлять революцию с собою лично, потому как, будучи вне Советской России, все свои силы направил на охаивание не только Сталина, но и Советского Союза. Троцкому удалось сделать то, на что не решился французский революционер Дантон. Он унес родину на подошвах своих сапог.