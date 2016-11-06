Долгое время Троцкий был совершенно запрещенной фигурой. Лидер левой оппозиции, не реабилитированный в Советской России, враг Сталина. До мифологической крайности демонизированный белоэмигрантскими группами. Однако за всеми ветхими мифами и уже снятыми запретами мы имеем факт личности, значительной для истории России и мира. Значительной настолько, насколько существенна была для России и мира революция как таковая. Факт личности, требующий осмысления, принятия во всей своей противоречивости. Велика роль Троцкого в революции 1905 года, в Октябрьской революции, в жизни Советской России.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Троцкий

Адвокаты и подсудимые по делу Петроградского Совета. 1906

Лейба Давыдович Бронштейн (Троцкий) родился на Украине в семье зажиточных землевладельцев. С детства говорил не на общепринятом для еврейских колонистов идише, а на русском, в дальнейшем выучил испанский, английский и польский языки. Оставив учебу на физико-математическом факультете Новороссийского университета, занялся практической революционной борьбой. Она дважды приводила его к заключению, дважды он совершал побег из царской ссылки и вынужден был эмигрировать за рубеж.

Западная политическая карикатура. Этот озорной парень Троцкий. 1917

Из теоретических изысканий Троцкого стоит выделить теорию «пермаментной революции». Как теория «классовой борьбы» не является изобретением Маркса (Маркс указывал, что взял ее у буржуазных историков Тьерри и Гизо), так и Троцкий не был изобретателем теории «пермаментной революции», изобрел ее Маркс. Теория заключалась в том, что вслед за буржуазной революцией в передовых западных странах промышленные рабочие не должны дать революции остановиться на этапе удовлетворения нужд и господства пришедшей вместо аристократии буржуазии, а должны двигать революционный процесс далее, к удовлетворению нужд рабочих и крестьян, при политическом господстве промышленных рабочих. В данную теорию Троцкий привнес идею того, что в менее промышленно развитой России социалистическая революция все же возможна, но ее жизнеспособность зависит от успеха распространения революции в промышленно-развитые страны Европы и помощи европейского пролетариата русскому в его классовой борьбе.

Михаил Герасимов. Скобелевская площадь в дни Февральской революции. 1917

Начало успешной революции, свержение монархизма весной 1917 года произошло как без участия Троцкого, так и без участия большевиков. Николай II отрекся от данного богом Российского престола. Отреклись и от царя белые генералы и церковь, присягнувшие «Благоверному Временному правительству». Отрекся от старого мира русский, главным образом крестьянский, народ. Все возлагали надежды на революционные преобразования. Но до приезда в Россию Троцкого, до большевизации Советов, реализовывались лишь надежды буржуазии, чьи представители во Временном правительстве пришли на смену царю и его министрам. На реализации интересов богатых революция в России должна была закончиться так же, как до того кончалась всякая буржуазная революция в Англии, Франции. С большевиками, с вернувшимся в Россию Троцким, революция в России, а вслед за ней и во всем мире, стала перманентной.

Прибытие поездом в Петроград. 4 мая 1917

Троцкий пишет: «Я застал в Петербурге всех ораторов революции с осипшими голосами или совсем без голоса. Революция 1905 г. научила меня осторожному обращению с собственным горлом. Митинги шли на заводах, в учебных заведениях, в театрах, в цирках, на улицах и на площадях. Я возвращался обессиленный за полночь, открывал в тревожном полусне самые лучшие доводы против политических противников, а часов в семь утра, иногда раньше, меня вырывал из сна ненавистный, невыносимый стук в дверь: меня вызывали на митинг в Петергоф или кронштадтцы посылали за мной катер. Каждый раз казалось, что этого нового митинга мне уже не поднять. Но открывался какой-то нервный резерв, я говорил час, иногда два, а во время речи меня окружало плотное кольцо делегаций с других заводов или районов. Оказывалось, что в трёх или пяти местах ждут тысячи рабочих, ждут час, два, три. Как терпеливо ждала в те дни нового слова пробужденная масса». Народ пробуждался словом социалистической революции, и пока был жив Ленин, под его руководством Троцкий проявлял свой талант на пользу Советской России и ее народа.

Троцкий, поражающий дракона контрреволюции. Советский плакат. 1918

Поддержка Троцким революций в Европе и создание Красной армии позволили выбить интервентов, напуганных перерастанием мировой захватнической войны, в том числе против Советской России, в гражданскую войну на своей территории. Преисполненный идеями, энергией, он жил идеей революции. Но не только Русской, не построением социализма в одной отдельно взятой стране, а революцией непременно мировой. Ленин говорил о появившейся 7 ноября Советской России как о родившемся ребенке, ради сохранения которого нужно подписать Брестский мир. Ленин, а вслед за ним Сталин претворяли в жизнь практику построения социализма в одной отдельно взятой стране.

Оружием мы добили врага. Трудом мы добудем хлеб. Все за работу, товарищи! Советский плакат

Вот есть страна, в которой началась социалистическая революция, нужно ее во что бы то ни стало сохранить. Этим больше поможем распространению революционного движения во всех странах мира. Поэтому должны пойти на любые уступки и даже на жертвы. И отдать деньги немцам, и отдать на время часть территории, только бы удержаться сейчас. Троцкий с этой позицией социализма в одной отдельно взятой стране категорически не соглашался. Смерть Ленина в 1924 году, признанного вождя революции, который держал единство партии большевиков, вспыхнувшая вскоре внутрипартийная борьба по ключевым вопросам развития революции и Советской России привели к тому, что Троцкий оказался на стороне так называемой левой оппозиции, проигравшей политическую борьбу. Постепенно Троцкого смещают с ключевых государственных постов, в 1927 году его исключают из партии, в 1929-м высылают из СССР, в 1932-м он лишен советского гражданства.

Московский художественные театр — господин Троцкий в роли Дантона. Голландский плакат. 1927

Всякая революция имеет определенную последовательность, свои этапы. На примере Французской революции, первый этап — это Мирабо, потом радикалы (Дантон, Марат, Робеспьер), потом — на пике революции — возникает один Робеспьер. Потом термидор и Наполеон. В этой схеме есть еще один элемент, называвшийся «бешеные». Не в смысле «сумасшедшие», а радикалы, несвоевременно требующие больших революционных преобразований. И, ввиду этой несвоевременности, попыткой реализации своих радикальных воззрений ставящие свое отечество перед вызовами, на которые оно не может ответить, не погибнув. Не может ответить — потому что не имеет для того достаточно сил. Позиция о том, что российский пролетариат, он должен бороться при самоубийственных для себя условиях, что это хворост, который нужно кинуть в топку мировой революции, — это антибольшевистская позиция Троцкого. Ленин, а вслед за ним Сталин укрепляли Советскую Россию. Ожидать, подобно Троцкому и его последователям, что революция будет везде и сразу — это глупость, не подтвержденная временем.

Социалистические страны во второй половине ХХ века

История показала, что Сталин больше сделал для мировой социалистической революции, его позиция была правильной, потому что Советский Союз разгромил фашизм и способствовал победе революции в Китае, странах Восточной Европы; после список социалистических стран ширился все более. Троцкий же, оказавшись в положении политического изгнанника, направил свой талант и свою энергию в сторону тех недостатков, которые до того были в тени его побед и достижений в руководимой Лениным Советской России.

Роберт Капа Выступление Троцкого перед немецкими студентами

Если Зиновьев отождествлял революцию с партией, предлагал заменить тезис «диктатуры пролетариата» на «диктатуру партии», то Троцкий очевидно стал отождествлять революцию с собою лично, потому как, будучи вне Советской России, все свои силы направил на охаивание не только Сталина, но и Советского Союза. Троцкому удалось сделать то, на что не решился французский революционер Дантон. Он унес родину на подошвах своих сапог.