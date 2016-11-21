Италия — удивительная страна, имеющая не только богатое культурное наследие, но и интересную по своей сути ядерную историю. Дело в том, что сегодня эта страна вообще не получает электроэнергии от АЭС. С 1990 года Италия стала единственным государствам в G8, не располагающим действующими АЭС, хотя все свидетельствует о том, что для нее, как ни для кого другого, мирный атом является самым выгодным источником энергии. Как так вышло, что страна, почти не имеющая собственных запасов угля, страна, в середине ХХ века ставшая одной из самых продвинутых в атомной отрасли, перечеркнула все свои заслуги и решила закрыть все атомные станции? Попробуем разобраться.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

Итальянские АЭС: как все начиналось

В свое время Италия стала ведущей страной Европы по гражданкой ядерной энергетике. Уже в 1946-м власти здесь открыли первое научное учреждение, специализирующееся на изучении мирного атома. В 1952 году атомную энергетику стали продвигать особо активно. С этой целью был создан Государственный совет по ядерным исследованиям (CNRN).

Djek89 АЭС «Латина»

Заря итальянской ядерной отрасли пришлась на 63−78 годы ХХ столетия. За этот относительно небольшой период было построено четыре АЭС. Первой из них стала АЭС «Латина», возведенная в провинции Лацио. Строительство станции начали в 1958 году, а уже через пять лет она дала ток в энергетическую систему страны. На АЭС «Латина» — всего один газоохлаждаемый ядерный реактор типа Магнокс мощностью 160 МВт. АЭС «Латина» не стала первой в Европе, зато в свое время заслужила звание самой мощной среди других европейских станций. И хотя проектная мощность АЭС достигала 210 МВт, реактор никогда не превышал отметки 160 МВт из-за вероятности окисления компонентов реакторов при его полной нагрузке.

В итоге эта атомная станция стала одной из первых жертв итальянского безъядерного выбора. В 1986 году произошла Чернобыльская катастрофа. В связи с этим в стране провели референдум по поводу дальнейшего использования АЭС. Это народное голосование поставило жирный крест на всей итальянской атомной энергетике, и в 1987 году АЭС «Латина» была закрыта. Общественность была настолько взволнована, что не стали даже ждать до окончания срока эксплуатации станции (до 1992 года).

В 1964 году к энергосистеме Италии подключили вторую атомную станцию — АЭС «Энрико Ферми» (известная также как АЭС «Трино») с реактором типа PWR мощностью 260 МВт. Станция получила такое название в честь итальянского физика, который в 1942 году в Чикаго разработал вместе с группой ученых первый ядерный реактор. АЭС построили на северо-западе Италии в провинции Верчелли. В начале 80-х годов здесь хотели начать реализацию плана по развитию итальянской гражданской ядерной энергетики. Здесь планировали построить еще одну станцию с двумя энергоблоками, мощность которых достигала бы тысячи мегаватт. Но все это так и осталось на стадии разработок: в 1990 году по результатам референдума станцию закрыли.

Вывод из эксплуатации этой атомной станции завершится только к 2024 году после реабилитации площадки до состояния «зеленой лужайки». Согласно плану проекта, к этому времени должна быть осуществлена реконструкция пристанционных хранилищ радиоактивных отходов, строительство вспомогательных объектов, обслуживающих процесс вывода из эксплуатации; демонтаж зданий и сооружений, реабилитация территории. Планируется утилизировать 214 тыс. тонн отходов, из них две тонны — радиоактивные отходы. Общая стоимость проекта составляет 234 млн евро.

АЭС «Энрико Ферми»

Рядом с АЭС «Латина» располагается еще одна сейчас уже закрытая станция — это АЭС «Гарильяно» (провинция Казерта). Ее строительство велось почти одновременно с первой итальянской АЭС: возведение станции начали в 1959 и закончили спустя пять лет. Подключение к сети состоялось в 1964 году. Здесь — один реактор типа BWR мощностью 160 МВт. Примечательно, что эту станцию закрыли еще до Чернобыльской аварии и референдума о судьбе мирного атома. Сначала станцию останавливали на профилактику реактора, а в 1982 году закрыли окончательно.

Последняя итальянская атомная станция — АЭС «Каорсо», находящаяся в провинции Пьянчеца. Единственный реактор станции относился к типу кипящих водо-водяных BWR мощностью 882 МВт. АЭС начали возводить в 1970 году и закончили спустя восемь лет. Это атомное сооружение можно считать пиком развития гражданской ядерной энергетики Италии. АЭС «Каорсо» стала самой современной и самой крупной атомной станцией страны. Закрытием этой АЭС в итоге было суждено поставить точку на атомной отрасли Италии.

Нельзя не отметить и научный вклад Рима в ядерную отрасль. Например, в 1968 году итальянцы запустили экспериментальный завод по производству смешанного оксидного топлива Ipu, при научно-исследовательском центре Casaccia недалеко от Рима. Его закрыли в начале 80-х. Италия также занималась переработкой отработанного топлива. Так, с 1970 по 1983 год в стране работал экспериментальный завод Eurex при исследовательском центре Saluggia, основным направлением деятельности которого было извлечение обогащенного урана. Еще в Италии был экспериментальный завод по переработке отработанного ураноториевого топлива при исследовательском центре Trisaia di Rotondella. Итальянские специалисты в 1966—1974 годах еще принимали участие в работе перерабатывающего завода Eurochemic в Бельгии. Вышеперечисленные проекты — это не все достижения Италии в атомной энергетике, но даже по упомянутому можно уверенно сказать, что итальянцам явно было чем гордиться в этой области и было куда развивать, но теперь все это является лишь ностальгическим прошлым для атомщиков, мечтающих возродить ядерную энергетику Италии.

Куда девать ОЯТ

В 1988 году правительство приняло решение о прекращении строительства АЭС и закрытии уже существующих станций, а в 1990 году решили начать работы по выводу их из эксплуатации. Топливо было выгружено со всех реакторов. После вывода из эксплуатации городок Салуджа в провинции Верчелли стал местом хранения ядерных отходов. Рядом также расположился центр Eureх, где хранилось до 230 кубометров жидких радиоактивных отходов. Против этого выступали местные жители. Тем более что ранее здесь произошло два инцидента: радиоактивная жидкость попала в водоносный горизонт, и вода оказалась заражена в радиусе примерно трех километров от центра. Обеспокоенность местных жителей вызывало еще и то, что из этой зоны берет начало крупнейший водопровод в Пьемонте, то есть, в случае серьезной аварии, радиоактивные отходы могли загрязнить грунтовые воды, реку По и добраться до Адриатики…

В рамках проекта по денуклеаризации страны в 1999 году была создана госкомпания Sogin, отвечающая за вывод из эксплуатации всех итальянских АЭС и ядерные отходы. Позже Sogin и французская Areva подписали контракт на переработку 235 тонн топлива с закрытых АЭС Италии. Они же подписали межправсоглашение. Контракт содержит пункты о транспортировке, переработке и упаковке отработанного топлива в количестве 190 тонн с АЭС «Каорсо», 13 тонн с АЭС «Гарильяно» и 32 тонн с АЭС «Трино Верселлиз». В 2011 году во Францию в международный терминал TN Valognes была отправлена первая часть отработанного ядерного топлива (ОЯТ) на переработку. По условиям контракта, отработанное топливо из Италии поступало на переработку во Францию на ядерный перерабатывающий завод La Hague компании Areva в период с 2007 по 2015 год. Теперь до 2025 года Франция должна вернуть в Италию остеклованные отходы.

АЭС «Гарильяно»

Как рушатся атомные мечты

И все же история, в частности история итальянской ядерной отрасли, показывает, что ничто не вечно. В особенности решения, связанные с экономическим и политическом положением в стране. Так, в 2004 году в Италии был принят закон об атомной энергетике, благодаря которому в стране стало возможным создание совместных предприятий с зарубежными компаниями для строительства новых атомных станций, а также импорта электроэнергии.

В 2008 году к власти в правительстве пришло проатомно настроенное большинство. В это время председателем Совета министром Италии был Сильвио Берлускони. Новое правительство хотело уменьшить зависимость страны от нефти, газа и импортируемой электроэнергии, а для этого было необходимо начать строительство новых АЭС. Власти планировали реализовать эти планы в течение пяти лет. С этой целью правительство представило пакет атомного законодательства. Планировалось также создать национальную атомную научно-исследовательскую организацию, чтобы быстрее выдавать лицензии на возведение новых АЭС и запуск уже имеющихся. Спустя год, в июле 2009 года, был принят полный комплекс законодательства по развитию экономики. В сентябре 2009 года соглашение о ядерном сотрудничестве с США дало возможность вновь применять атомные технологии США в Италии наряду с запланированными сверхмощными реакторами. Атомная отрасль должна была стать главным элементом энергетической политики Италии. К 2030 году итальянцы хотели получать до 25% электроэнергии от своих АЭС. Это было одной из четырех атомных инициатив, предложенных Берлускони.

Также в 2011 году, в преддверии повторного референдума по поводу судьбы мирного атома, планировалось, что АЭС «Латина» станет площадкой для старта программы развития атомной энергетики. Так как территория, где располагается станция, считается сейсмоустойчивой, к тому же здесь уже есть готовые сети. Согласно плану, рядом с первой итальянской АЭС хотели построить еще четыре ядерных реактора. Этим планам не суждено было реализоваться.

По сей день итальянцам электроэнергия обходится дороже всех в ЕС. Поэтому в 2010 году, когда для публичного обсуждения были представлены положения и проект постановления, проатомно настроенные власти попытались объяснить всю выгоду для страны, которую она получит благодаря АЭС. Это касалось как уменьшения стоимости электроэнергии, так и программы размещения АЭС с привлечением местного самоуправления. Вообще к строительству новых атомных станций подошли основательно. Например, для АЭС и установок топливного цикла, согласно плану, требовалось специальное разрешение на строительство, а также экологическое разрешение. Более того, в этом же году Конституционный суд Италии своим решением отменил закон, направленный против строительства новых АЭС в трех регионах страны.

В свою очередь, итальянская оппозиция предложила провести референдум по поводу судьбы атомной энергетики в стране. Несмотря на все старания правительства не допустить этого, Кассационный суд страны 1 июня 2011 года постановил, что этот вопрос должен быть вынесен на всенародное голосование. На референдум были вынесены четыре важных вопроса: возобновление развития программы по атомной энергетике, отмена закона о так называемой «уважительной причине» и два пункта по приватизации водных ресурсов. Серьезная полемика в Италии разразилась именно по поводу первых двух тем.

Simone Ramella АЭС «Каорсо»

История не знает сослагательного наклонения, и сегодня мы не можем сказать наверняка, какие результаты показал бы референдум, если бы в 2011 году не произошла авария на японской «Фукусиме-1». Но одно известно точно, повлияло это событие на мнение итальянских граждан по поводу атомной энергетики явно не положительным образом. К тому же это стало хорошим предлогом для «зеленых» и оппозиции для спекуляции атомной темой. На народном голосовании были отклонены все четыре инициативы Берлускони. Как передавала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, 95% итальянцев, которые приняли участие в референдуме, проголосовали против предложенных премьером планов по восстановлению атомной энергетики в стране.

Причем это поражение Сильвио Берлускони произошло через две недели после того, как он проиграл и региональные выборы. То есть нельзя исключать и тот фактор, что на мнение общественности повлияла не только сама идея о возрождении атомной отрасли, но и личность политика и его сторонников, продвигавших эту инициативу. Для оппозиции же это событие стало поводом для того, чтобы в очередной раз сказать о необходимости ухода Берлускони с поста премьера. Так, лидер крупнейшей оппозиционной Демократической партии Пьерлуиджи Берсани заявил, что отказом от атомной энергетики народ проголосовал «за уход Берлускони». Сам итальянский премьер, комментируя результаты народного волеизъявления, отметил тогда, что необходимо отказаться от идеи строительства новых АЭС и обратить внимание на возобновляемые источники энергии.

Энергетика Италии сегодня

Собственные запасы энергетического сырья в Италии очень несущественны и не могут покрыть и 50% потребления. В то же время Рим не хочет быть зависимым в политическом и экономическом смысле от стран, поставляющих энергоносители. Поэтому политика итальянского правительства в области энергетики направлена, прежде всего, на диверсификацию источников снабжения, расширение стран-поставщиков с целью создания конкурентной среды и повышения доли природного газа в общем энергобалансе страны.

Также Италия принимает активное участие на мировом энергорынке. Так, еще в 1997 году ведущая энергетическая группа страны ЭНИ, обеспечивающая Италию нефтью и газом, открыла и получила право на обустройство и эксплуатацию новых нефтегазовых месторождений в Египте, Анголе, в Северном море (Великобритания, Норвегия, Голландия). Что касается сотрудничества с Россией, то Италия подписала соглашение с «Газпромом» в 1998 году, а также с Казахстаном, Азербайджаном и странами Африки и Ближнего Востока.

Итак, электроэнергия Италии, получаемая за счет ископаемого топлива, составляет примерно 65%. Основными поставщиками нефти и газа являются Россия, Норвегия, страны Персидского залива и Африка. Природным газом Италия из общей годовой потребности в 60 млрд кубометров обеспечивает себя менее чем на 10%, дефицит компенсируется импортом, 40% из которого приходится на долю российского поставщика. Чтобы сократить энергозависимость от РФ, в мае текущего года было начато строительство Трансадриатического газопровода. Планируется, что по нему к 2020 году Азербайджан сможет поставлять свой газ в Италию. Правда, существуют планы о расширении трубопровода «Голубой поток» до Италии и других стран. Также в январе 2016 года президент России Владимир Путин во время разговора с итальянским премьер-министром Маттео Ренци предложил Италии присоединиться к строительству газопровода «Северный поток — 2».

Около 20% электроэнергии Италия получает от гидроэлектростанций. В провинции Тренто располагается ГЭС Понале, построенная еще в 1928—1929 годах. Также в провинции Беллуно на севере Италии имеется плотина Вайонт, построенная в 1961 году. Еще до 15% электроэнергии страна получает от других возобновляемых источников энергии. За последние годы Италия в этой области добилась немалых результатов. Основными направлениями использования возобновляемых источников энергии являются гидроэлектроэнергетика, доля которой составляет 72%, переработка мусора и использование биомасс — 11,5%, геотермальная энергетика — 8% и фотовольтаника — 1%. Более того, правительство намерено расширить присутствие республики на рынке альтернативной энергетики как внутри страны, так и за рубежом. В связи с этим приступили к реализации «Энергетического проекта». В соответствии с ним начато строительство 25 ветряных, фотогальванических и геотермальных установок в городах Калабрия, Камери, Кампания, Ломбардия, Пулья, Пьемонте, Чирие и на острове Сицилия.

Сегодня Италия уверенно встала на путь безъядерного развития энергетики и экономики. Справится ли с этим страна, и уж тем более справится ли, учитывая свою политику диверсификации источников снабжения, покажет время. Не исключено, что в какой-то момент к власти придет «новый Берлускони», новое атомно настроенное правительство, и они перекроят существующую энергетическую политику страны.