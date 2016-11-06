Мы говорили уже о том, что Христос разъяснял притчи апостолам не для того, чтобы посвятить их в узкий круг понимающих тайны царства, а с целью научить их доходчиво изъясняться, говорить об этих «тайнах царства» простым, понятным народу языком. Это тоже входило в «программу обучения». Язык Христовых проповедей резко контрастировал с языком книжников и фарисеев, излагавших свои соображения на божественную тему слишком вычурно и неправдоподобно, компенсируя непонимание слушателями смысла своим статусом специально духовно образованных лиц.

ru.wikipedia.org Василий Поленов, «Христос и грешница (Кто без греха?)», 1888

Вот выпускники наших православных или католических семинарий и высших духовных заведений, обучаются прорву лет тому, чтобы рассуждать о богословии Максима Исповедника, Григория Нисского, Фомы Аквината, Григория Паламы, про блаженство Троицы в неприступном свете уточнять нюансы, о двух природах, волях, энергиях могут между собой подискутировать. И в народе еще совсем недавно батюшек считали людьми необычайно умными, знающими такие глубокие вещи, о которых простые люди даже не догадываются. Пока батюшки не высунулись в интернет, блеснув образованием по полной, их даже негласно считали интеллектуальной элитой, по крайней мере, в России.

Чтобы апостолы не сделались такими же, Христос учил их учить людей не байками с того света и не книжной премудрости, а так, чтобы образы Царства соответствовали тому, что для каждого из них узнаваемо в повседневности. Потому что Царство — оно в повседневности и восходит, и начинается прямо тут и сейчас, и соответственно благорасположенности людей друг ко другу.

В Евангелиях есть некоторое количество фрагментов, по той или иной причине смущающих читателей из тех, чья вера не нуждается в подстегивании угрозами. Христос довольно резко разговаривал с лицемерами, благоприятного конца их насквозь фальшивой духовности им не обещал, прямо сообщая, что все это для них закончится очень и очень плохо и зря они так расслабились, прикрывшись законом и своим уважаемым статусом. Такие фрагменты в Писании, которые лицемеры, конечно (а как же, это их работа), исхитрились обобщить подо всех — они есть, и составляют «ударную силу» в проповедях лицемеров.

Но есть и отрывки, которые лицемерам уже не нравятся настолько, что они готовы о них забыть и не вспоминать никогда, совершенно игнорировать. Кто-нибудь когда-нибудь слышал проповедь или толкование на Евангелие от Марка 4:11−12 — «вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах; так что они своими глазами смотрят, и не видят; своими ушами слышат, и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи»?

Не слышал и не мог слышать. При всем «трепетном» отношении лицемеров к букве Писания, это один из немногих фрагментов, где лицемеры сами в первых рядах готовы признать и настаивать, что где-то во время переписки тут «потеряли букву», или что-то не так понял даже, возможно, апостол Марк. Может быть, не расслышал. Случалось читать, что необходимо набраться мужества, и «признать как факт», что такое Христос сказать просто не мог. Потому что эта фраза разрушает все православное, все католическое, протестантское, и так дальше вниз до самой мелкой секты и все вместе тоже их «вероучение».

«Простить грехи» тем, кто не понимает, не слушает, и никогда не обратится — это против всех религиозных правил. Зачем Христос сморозил такую «глупость»? Да и сказано настолько прямолинейно, что никакой консилиум богословов уже никак не извратит, как они это умеют.

Ранее мы рассматривали притчу о сеятеле, людям внимательным понятно, о чем идет речь, и отчего в религиях все так коряво толкуется в одну сторону. «Одна» же «сторона» та, что религия не может наступить на горло собственной песни. А песня эта исключительно о том, что религия считает себя вправе требовать что-то от людей. Этому обучают в духовных высших и средних заведениях. «Грех», на котором все повязаны, самая удачная форма и единственно успешная для функционирования.

«Обращать» людей, чтобы после им «прощать грехи» — в этом вся незамысловатая логистика действий. А если грехи прощаются тем, кто и обращаться не собирается, то зачем тогда вообще религия, спрашивается?

Но умение прощать — это великий дар. Ничего общего не имеющий ни с механической, отстраненной «исповедью» ни с индульгенцией. А еще главное — это место, которое «прощение» должно занимать в духовной жизни людей. Во всех действиях Христа прощение греха наступает и идет прежде покаяния. Чтобы исправить человеческую поломку, Христос не выпытывает у человека грехи, не предлагает прежде покаяться. Напротив, люди начинают меняться, переоценивать свою прошлую жизнь, испытав на себе Его милость.

По этой причине из апостолов не готовились духовники, принимающие у населения исповедь о грехах своих тяжких. Иисус готовил Себе таких учеников, которые станут без всяких условий прощать тем, кто не может даже понимать, что им говорят, и уметь объяснять тем, кто понимать способен. Потому что слово Божие в милости и прощении понятно без всяких слов. Язык добра и милости понятен даже животным и привязывает их тем к человеку. И добрая почва — первое условие для успешного посева.

В другом месте Иисус говорит, что «сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу», то есть так, чтобы не заботиться о том, как там все будет прорастать. Христианские проповедники считают для себя достаточным изрекать слова и оставлять без внимания тех, кто их не усвоил, списывая все миссионерские свои неудачи на людей. Хорошие всходы бывают при двух условиях — добрые семена и добрая почва. Не просто семена и не просто почва, а то и другое, отборное и подготовленное. Однако батюшки у нас считают, что поскольку они батюшки и раз они говорят, то вот они сеятели, которые сеют, и вся дальнейшая вина за всходы лежит на почве.

Слова Христа из отрывка Мк. 4: 11−12 имеют тот смысл, что прощение и милосердие к людям важнее и прежде всякого прочего понимания умом, что ум и приложится лишь тогда, когда будет соблюдено главное условие. Потому как и апостолы, которым «дано знать тайны», так же не понимали притчи, как и те, кто их даже и понимать не мог. «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи?». Вот именно что никак, пока «знание тайны» не станет исполняться, осуществляться на практике.