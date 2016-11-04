



Александр Горбаруков ИА REGNUM Полёт свободного орла

В ФБР существует глубокая антипатия к Хиллари Клинтон сообщают сразу несколько источников из федерального бюро изданию The Guardian, на это указывает и ряд скандалов, наносящих ущерб ее кампании всего за несколько дней до выборов.

Нынешние и бывшие сотрудники ФБР (ни один из которых не готов говорить открыто об отчете Клинтон) описали хаотичный внутренний климат, который теперь царит в бюро и который стал результатом июльского «произвола" — решения Джеймса Коми не рекомендовать обвинительное заключение по результатам расследования дела с частным почтовым сервером Клинтон, на котором содержалась секретная информация.

«ФБР — территория Трампа», — сказал один из агентов. Подобная атмосфера поднимает серьезные вопросы о том, как Коми (и бюро в целом) планируют работать в течение следующих семи лет. Смогут ли они работать с Клинтон, если она выиграет Белый дом?

Один из агентов ФБР сказал о бывшем госсекретаре так: «большая часть персонала ФБР считает ее воплощением антихриста"и что «причина, почему они сейчас позволили себе эти утечки — это потому что они за Трампа». Звучит все же как-то слишком топорно…

Агент назвал бюро «Трампляндия» и указал, что с некоторыми коллегами они открыто обсуждали голосование за Трампа, который вызвал беспрецедентное осуждение и со стороны собственного республиканского комитета национальной безопасности[письмо-отречение 50 самых именитых республиканцев] и который обязался посадить в тюрьму Клинтон в случае избрания.

Похоже, сам глава ФБР просто стал подозревать, что он сядет намного раньше и скорее чем Клинтон, даже в случае ее переизбрания, зная ее жесткие методы и то, как она может обращаться с неугодными более функционерами. Посему он решил обезопасить себя, учитывая настроения внутри самого бюро контрразведки и продолжил остановленное было расследование.

«В то же время, другие источники просят не сгущать краски о глубине поддержки Трампа в бюро, хотя они и поддержали предыдущий источник в том, что Клинтон рассматривается ими весьма неблагоприятно», — пишет The Guardian. «Есть много людей, которые не думают, что Трамп достаточно квалифицирован для управления страной, но они же считают Клинтон абсолютным злом. Это плохой выбор между некомпетентным и коррумпированным политиком», — сказал бывший сотрудник ФБР.

Источники, которые оспаривали глубину внутренней поддержки Трампа согласились, что ФБР сейчас находится в затруднительном с политической точки зрения положении. Чиновники министерства юстиции — еще одни неудовлетворенные текущей работой ФБР — сказали, что бюро игнорирует многолетние правила предполагаемого или фактического невмешательства в избирательный процесс. Это произошло, когда Коми написал в Конгресс о том, что он возобновляет расследование в связи с недавно обнаруженными новыми письмами в компьютере экс-конгрессмена Энтони Вейнера, чья бывшая жена Хума Абедин — главный помощник Клинтон.

Союзники Коми говорят, что он оказался в щекотливом положении после того, как ранее заявил в Конгрессе, что более к вопросам о письмах он не вернется. Напомним, что в течение всего лета и осени Трамп нападал на ФБР как на «коррумпированный орган» за то, что тот не окончательно покончил с политической карьерой Клинтон и не довел расследование до конца.

«Вспыхнула буквально политическая огненная буря по этому поводу, ФБР попало под уничтожающую критику, а недавно даже получило упрек и от Барака Обамы. Даже некоторые республиканцы в Конгрессе, не из друзей Клинтон, выразили сожаление о действиях Коми в последнюю минуту до выборов.

Относятся ли эти сообщения к делу Клинтон еще предстоит установить, так как Коми опубликовал свое письмо до получения ордера и не успел оценить их секретность и важность. Приверженцы Клинтон утверждают, что Коми создал больше недосказанности, но не привел доказательств — таким образом их невозможно публично опровергнуть», — делает вывод The Guardian. Тем самым Коми якобы вмешивается в избирательный процесс.

Некоторые считают, что Коми нужно прислушаться к критике и обеспечить уверенность общества в том, что бюро с его широкомасштабным следственными полномочиями будет вести себя аполитичным образом. Тем не менее, Коми хранит молчание, в то время как даже Клинтон и Трамп призвали бюро рассказать больше о том, что он знает.

Fox News сообщил, что ФБР активизирует и расследование деятельности Фонда Клинтона в связи с обвинениями о том, что тот торговал пожертвованиями в обмен на доступ к Хиллари Клинтон, когда та была госсекретарем. The Wall Street Journal сообщил, что должностные лица отдела юстиции считают подобные обвинения надуманными.

Но нельзя винить ФБР в предвзятости и ангажированности. Дискредитирована не только Клинтон. Пол Манафорт, бывший менеджер кампании Трампа, подвергся предварительному расследованию ФБР по поводу его деловых отношений с Россией. Манафорт отрицает какие-либо нарушения.

The Daily Beast сообщило о связях между Трампом и офисом ФБР в Нью-Йорке, который и связал расследование дела о сексуальных сообщениях Вайнера с делом Клинтон. На сайте издания сообщается, что глава офиса ФБР в Нью-Йорке содержит благотворительную организацию, которая получила значительные финансовые пожертвования от Трампа.

Решение Коми фактически приостановить расследование по вопросу о серверах Клинтон разозлило многих в бюро, особенно учитывая возникшую напряженность по этому вопросу с Управлением юстиции. Существенным осложнением является и возникновение конфликта интересов с генеральным прокурором Лоретой Линч, которая встретилась с Биллом Клинтоном этим летом перед тем как Коми закрыл дело.

«Многие агенты ФБР были расстроены подобными действиями своего директора и не потому, что он не рекомендовал прокуратуре предъявить обвинение, они считают, что он только опозорил ФБР, поддавшись давлению Министерства юстиции», — говорит бывший чиновник бюро. Все это усугубило давление на Коми внутри структуры.

Джим Вэдик, который ушел из бюро в 2004 году после 35 лет работы сказал, что если будет избрана Клинтон, она и Коми, вероятно, найдут способ работать вместе из чувства прагматизма. «Каждый из них найдет способ, как подобрать ключ друг к другу. Отношения не будут милыми и не будут хорошими. Но они должны работать вместе», — сказал он.

Сенатор Рон Виден, демократ от Орегона в комитете разведки сказал: «Продолжающиеся неудачи в попытках ФБР «рулить процесс» — это еще одно напоминание о том, что мы не можем позволить спецслужбам сказать «доверяйте нам», а затем отдать им незаполненный чек или передать в их распоряжение жизни американцев. В то время как я тысячу раз утверждал, что Конгресс должен создать нерушимый щит во имя безопасности и обеспечения конфиденциальности всех американцев, мы также должны вести бдительный надзор за учреждениями, которые имеют власть достаточную, чтобы лишить граждан их свобод или изменить ход выборов», — цитирует Видена The Guardian.

ФБР пока не комментирует ситуацию.