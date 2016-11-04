



Александр Горбаруков ИА REGNUM Bye-bye

Пока кандидаты на пост президента США бросают друг в друга гнилыми помидорами, используя последние дни для отчаянного и грязного пиара, политологи глядят на это в древнеамериканской тоске, вздыхают и указывают на проблемы, которые уже очень скоро могут возникнуть после выборов. Влиятельный американский эксперт Эндрю Басевич звучит в этой связи особенно неутешительно.

«Республиканский кандидат и его Демократический противник явно сотрудничают, — шутит Басевич, — они, по сути, превратили выборы в референдум о политике пола. Можно и не ждать фактического подсчета голосов, чтобы узнать результат: мужская сторона уже понесла сокрушительное поражение. Это поражение красноречиво указывает на политический момент, в котором мы все находимся. Избрание первого чернокожего президента восемь лет назад должно было преобразовать расовые отношения. Этого не произошло. То, что произошло вместо — это глубокий культурный переворот, вследствие которого выстрелили вопросы связанные с полом и сексуальностью — и именно они вышли на передний план американской политики».

Чрезвычайно маловероятен (хотя и не невозможен) проигрыш этих сил 8 ноября. Культурные войны вдохнули много жизни в политику США за последние полвека; в настоящее время их миссия в основном выполнена, результат — полный разгром защитников традиций. Их потери уже кажутся невосполнимыми.

Рассмотрим однополые браки. До президента Обамы это был горячий и спорный вопрос. Сегодня он даже не поддается сомнению. И многие консерваторы приняли его как данность.

До Обамы пол был зафиксирован, накрепко закреплен при рождении. Так, по крайней мере, считало большинство американцев. Сегодня это не обязательно. Сексуальная идентичность стала личным решением: гражданам предлагается выбрать из более чем когда-либо широкого спектра возможностей. Расширения аббревиатуры хорошо иллюстрирует развитие событий: в начале было LGB, она уступила место LGBT, затем появился термин LGBTQ, а затем LGBTQI до того момента, конечно, как был придуман LGBTQIA. (Для «чайников» стоит объяснить: это лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы, квиры (ни те, ни другие, но имеющие сексуальные отношения граждане), интерсексуалы и асексуалы).

Установка о том, что вы можете выбрать то, что лучше всего вам подходит, стала неотъемлемым правом, как поправка о владении оружием.

В то же время сексуальное насилие теперь официально определяется как «любой тип сексуального контакта или поведение, которое происходит без явного согласия второй стороны», что становится все более размытой и ситуационной концепцией. Суд общественного мнения считает, что насильственные действия сексуального характера в настоящее время — сродни тяжелейшим преступлениям, к которым не применяется ни срок исковой давности, ни презумпция невиновности. Кандидаты в президенты — даже миллиардеры и знаменитости — не могут избежать этого.

Наблюдатели могут расходиться во мнениях относительно того, насколько активно сам Обама продвигал такие изменения или просто одобрил их. Но изменения произошли. Посреди всех нелепостей нынешней президентской кампании именно эти законы в настоящее время завершают процесс ратификации. Последствия такого развития событий для американских политики и политиков будут серьезными.

С 1960-х годов республиканцы, стремящиеся к президентству, обещали сохранить семейные ценности. Кандидаты типа выбери-меня-в-Белый-дом от Ричарда Никсона до Митта Ромни обещали, что будут сопротивляться моральному декадансу, исходившему от левых, поддерживая нормы, которые унаследовали от бабушек и дедушек.

Теперь, оказавшись скопом зачисленными под знамена трижды женатого распутника, сторонники этих норм выглядят как посмешище. «Семейные ценности» Дональда Трампа от Нью-Йорка до Палм-Бич те, что Джордж Уоллес из Алабамы назвал «правом штатов», не вполне совпадают с характером самого знаменосца и лишь подчеркивают его лицемерие.

Такое развитие событий будет иметь существенное значение для национальной политики в будущем. На будущих выборах «семейные ценности» будут лоббироваться только в качестве интересов немногочисленных семейных ферм. В качестве предмета ностальгии, отсылки к «семейным ценностям», конечно, могут быть случайно использованы как клише. Но политические деятели больше не будут рассматривать эту фразу как ключ к успешной стратегии кампании. Без сомнения, культурное наследие консерваторов выживет. Но, как и мирные активисты и сторонники ядерного разоружения, они окажутся политически бездомными.

Политические последствия. Что этот тектонический сдвиг в отношениях пола предвещает в работе правительства? Как запуск новых культурных норм повлияет на цели, которые американская власть преследует внутри страны и за рубежом? Как наш самый последний лауреат Нобелевской премии по литературе однажды заметил «Вам не нужен синоптик, чтобы знать, куда дует ветер». Очень сильный ветер дует выравнивая несправедливости, причиненные американцам в прошлом: они по причине сексуальной ориентации или пола были лишены своих гражданских прав в полной мере.

Но каких прав? Еще в январе 1941 года президент Франклин Рузвельт, как известно, определил четыре свободы для людей во всем мире: свобода слова и вероисповедания; свобода от нужды и от страха. В современной Америке пятая свобода в настоящее время возглавляет этот список: свобода самореализации. Внесение поправок в нормы, которые до недавнего времени не позволяли определенным группам получать справедливую долю от этих свобод сегодня считается главными безотлагательным императивом.

Завершение сплошной череды гетеросексуальных мужчин-президентов стало бы шагом в направлении расширения возможностей для этих групп. Но избрание женщины на самый высокий пост в стране (а это сейчас представляется наиболее вероятным) также будет представлять собой важную веху. Цель расширения прав, конечно, не в том, чтобы копить трофеи.

«Права должны существовать на практике — не только на бумаге», — замечает Хиллари Клинтон. «Законы должны быть подкреплены ресурсами и политической волей. А глубоко укоренившиеся культурные коды, религиозные верования и структурные перекосы должны быть изменены».

Соответствующие коды, убеждения и пристрастия, на которые намекает Клинтон, действительно менялись на протяжении длительного времени. В последнее время темпы изменений резко ускорились. После выборов 2016 этот процесс, кажется, уже невозможно будет остановить — он станет необратимым. Избрание этого пути скорее обусловлено непримиримостью к хамству ее противника, чем влиянием бесцветной персоны самой Клинтон.

Тем не менее, не следует ожидать, что этот ветер перемен остановится у самой кромки. Повестка дня о правах, как представляется, при Клинтон не ограничится правами только для американцев. Выступая в Пекине во время президентства ее мужа еще в 1995 году, Клинтон сама призвала признать, что «права человека — это права женщин и права женщин — это права человека». На посту государственного секретаря во время поездки в Женеву в 2011 году она заявила, что «права геев — права человека и права человека — это права геев». В этом случае она пошла дальше, добавив, что «независимо от того, как мы выглядим, откуда мы пришли или кто мы, мы все в равной степени разделяем права человека и права на уважение достоинства. «Мы все», которое употребила Клинтон, охватывало человечество во всей его полноте.

С одной стороны, в этом нет ничего нового. Обратившись в прошлое — к революции — можно понять, что американцы приняли как должное универсальность конкретных свобод, под которыми они тогда подписались. По крайней мере, номинально эти свободы кажутся им вполне применимыми — как в Южном Судане, так как и в Южной Дакоте и к народу Индии в не меньшей степени, чем к жителем штата Индиана. Вашингтон уже давно утверждал своей исключительной прерогативой установление свободы во всем мире.

Повестка дня меняется и, следовательно, появляется необходимо изменить других, чтобы привести их в соответствие с собой. Иными словами то, что могло бы быть достаточным, чтобы диагностировать степень свободы, вчера — не обязательно будет достаточным завтра. Не так давно страны могли дискриминировать женщин и наложить уголовную ответственность за гомосексуальное поведение, не подвергая опасности свой статус как добросовестных членов Свободного Мира. Значение тогда имело только одно — был ли ты против коммунизма или нет, поддерживал ли американские военные усилия и облегчал ли доступ к американским стратегическим товарам, таким как нефть.

Возвышение Хиллари Клинтон сигнализирует об окончании тех дней. Для того чтобы считаться «свободными» в глазах Вашингтона, государствам теперь придется делать больше. Тех, кто цепляется за культурные коды, религиозные верования и другие свои структурные «элементы», Соединенные Штаты в настоящее время уже считает устаревшими и настоящим уведомляют: Подумайте еще раз.

В большей части Азии, Африки (и особенно на Ближнем Востоке) коды, верования и предубеждения, которые сейчас в опале в США, упорно сохраняются — в частности, по отношению к женщинам и гомосексуалистам. Тем, кто привык говорить на языке силы, трудно принять этот тренд последнего сезона американской свободы, для них они, мягко говоря, нежелательны, если не расходятся с целями их Бога. И они вряд ли выказывают желания думать еще раз.

Вот где склонности Клинтон, в частности ее пристрастие к активности, скорее всего, найдут свое применение. Когда женщины и девочки в каких-то далеких землях подвергаются жестокому обращению и когда гомосексуалисты гонимы… (что неизбежно тоже будет иметь место) активное ядро избирателей Клинтон будет ожидать, что она что-то предпримет. Они не будут довольствоваться ролью Америки, которая просто предлагая себя как образец толерантности, просто упрекая тех, кто не соответствует стандартам Вашингтонского поведения.

Нагрузка на первую женщину-главнокомандующего будет велика, ей необходимо будет действовать решительно, демонстрируя тем самым свою способность вести за собой. Из соображений политической целесообразности — и, возможно, из собственных убеждений — президент Клинтон присоединится к этому давлению. Защита прав женщин и прав геев, таким образом, потребует принуждения, включая применение вооруженной силы, чтобы вытравить коды, веры и убеждения, мешающие продвижению «свободы». Конечно, приверженцы этих кодов не сдадут их без боя. И будут оказывать ожесточенное сопротивление.

Соединенным Штатам уже и так не хватает рук, чтобы жонглировать всеми вооруженными конфликтами, в которые они вовлечены. Тем не менее, по всей вероятности, еще больше войн нас ждет впереди. Как всегда, чтобы оправдать эти войны, наш президент будет ссылаться на американскую самопровозглашенную миссию продвижения свободы, даже несмотря на то, что наше собственное понимание того, что означает это термин постоянно изменяется и расширяется.

У себя дома, конечно, подобная гендерная политика делает Соединенные Штаты более гостеприимным обществом. Но в качестве основы для политики внешней она едва ли подходит и может вызвать кучу неприятностей. Так что, пристегнитесь!», — советует Эндрю Басевич на страницах издания BostonGlobe.