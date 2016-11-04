БРИКС

Октябрь 2016 г. оказался месяцем совпавших по времени и месту в Гоа VIII саммита БРИКС и очередных двусторонних российско-индийских переговоров. Итоги саммита БРИКС опровергли предшествовавшие тому предположения о прекращении развития этого формирования. В свою очередь итоги двусторонней встречи лидеров России и Индии не только оправдали наилучшие ожидания, но и даже, кажется, превзошли их.

Оба мероприятия в российских СМИ освещались преимущественно в ключе исключительно положительном. В свою очередь отзывы в СМИ Индии отличалисьбольшим разнообразием оценок, и в интересах России эти оценки учесть. Редакция ИА REGNUM ознакомилась с освещением обоих мероприятий в ведущих англоязычных СМИ Индии за октябрь, обобщающий итоговый материал предложен ниже.

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В преддверии встреч один из наиболее авторитетных журналов Индии — the Frontline — в своей рубрике «Письма редактору» опубликовал письмо читателя следующего содержания: «Тот факт, что надёжный союзник Индии — Россия склоняется к Пакистану, оставляет Индию в догадках, но кое-кому не следует забывать, что в прошлом Россия несколько раз приходила на спасение Индии, несмотря на своё дружелюбие к Пакистану». По завершении мероприятий данное издание своей статьёй под названием «Куданкулам готова к большему» особо отметило большой индийско-российский пргресс по атомно-энергетическому направлению в развитие индийской АЭС «Куданкулам». В статье есть напоминание, что реализованный проект сотрудничества берёт своё начало ещё в советско-индийских отношениях, что с развалом СССР он оказался подвешен, и даже преодолел корыстное противодействие со стороны США.

Другое авторитетное газетное издание — the Statesman — предварило российско-индийскую встречу на высшем уровне редакторской статьёй под названием «Дефицит дипломатии», которой указало, что в действительности по части российско-индийских отношений МИД Индии замаскированно пребывает в состоянии на грани паники. Издание утверждает, что, например, разлад по части военного сотрудничества не может скрыть даже недавнее исключительно благостное интервью индийского посла в России господина Панкаджа Сарана РИА Новости. Ответственность за провалы в двусторонних отношениях издание возлагает на Индию, отмечая по поводу взволновавших Индию недавних российско-пакистанских военных учений следующее: «МИД вынужден реагировать на то, что ещё десяток лет назад было немыслимым; Россия выбирает то, что вызывает опасения Индии и наращивает связи с Пакистаном». «Спад в военных отношениях не возникает в одночасье», — отмечает издание, напоминая, что этому предшествовал разворот Индии от России к Западу по части заказа вооружения. В заключение статьи напутственно правительству Индии было дано следующее: «Господин Путин & Ко. может и не скажут так уж прямо, что они очевидно раздосадованы тем, что брошены «надёжным союзником». И Пакистан оказывается прорабатывает своё через эту лазейку от невосприимчивости Нью-Дели. Господину Нарендре Моди придётся потрудиться сверхурочно, чтобы успокоить задетые чувства русских — ничто не сделает это лучше, чем большая оборонная сделка». И можно признать, надежда издания не была напрасной, что в нём и было отмечено репортажным сообщением, что по итогам встречи Индия и Россия заключили 16 соглашений по различным направлениям.

Крупнейшая англоязычная газета Индии — the Times of India — на итоги мероприятий отреагировала редакционной статьёй под названием «БРИКС — строительство: несмотря на отсутствие соглашения по Пакистану, Индия, Россия, Китай обязались к большей синергии». Издание замечает, что, приходясь на смену геополитических конфигураций, саммит БРИКС в Гоа изначально предполагался площадкой для позиционирования каждым участником себя в новой реальности. Для Индии, принимающей саммит вскоре после теракта в Ури и своей военной на то реакции, мероприятие стало отличной возможностью заявить о своём обновлённом отношении к терроризму. «В общем, обсуждения БРИКС выявили как вызовы, так и возможности. В возрастающе сложном мире, где интересы и восприятие постоянно эволюционируют, ожидать от всех участников БРИКС практики геополитической неприкасаемости Пакистана в интересах Индии нелогично. В то же время есть огромный размах для экономической синергии, а также для сотрудничества по реалиям типа транснационального терроризма, как оно показано примером учреждения совместной рабочей группы БРИКС по борьбе с терроризмом. БРИКС устремлён к многополярному миру с расширенным пространством для растущих экономик. Эта мечта на саммите в Гоа была отполирована». При этом статьёй обращено внимание на то, что «Нью-Дели и Москва подтвердили свою старую дружбу, остудив растущие спекуляции на счёт падения связей. Российская сторона решительно осудила террористическую атаку на Ури и поддержала действия Индии по борьбе с трансграничным терроризмом». Также отмечено, что подписанные в итоге между Индией и Россией соглашения сняли напряжение от недавних российско-пакистанских военных учений.

В свою очередь вторая крупнейшая англоязычная газета Индии — the Hindu — под конец октября вышла с редакционной статьёй под названием «Играя на геополитических шахматных досках», по которой Индии и России ещё далеко до того уровня отношений, который предполагает сказанное в Гоа премьер-министром Моди для России, что она тот самый «старый друг, который лучше новых двух». Издание утверждает, что на высоте находятся отношения Индии с США, но никак не с Россией. «Несмотря на риторику в Гоа, Россия сейчас едва ли может рассматриваться как стратегический союзник. Россия может и восстановлена в позиции «наиболее предпочтительного оборонного поставщика», но это далеко не стратегический союзник. И винить Индию в этом можно лишь отчасти, поскольку Россия некоторое время уже сама ищет разнообразия для своих возможностей. Она сблизилась с Китаем и достигла степени стратегической согласованности для парирования шагов США в Азии», — пишет the Hindu, завершая свою статью следующим мнением: «Китайско-российско-индийский треугольник складывает ситуацию, где две стороны, Китай и Россия, сильно сблизились друг с другом и где Индия находится в опасности проиграть от этого процесса. Российско-китайское стратегическое партнёрство, так же и недавние российско-пакистанские военные учения, пусть и в ограниченном масшатабе и подтексте, лишь демонстрируют стратегическую неясность у нас по соседству, да и в Азии целиком».