



Гвидо Рени. Лотом с дочерьми бегут Содоме. 1614

Соединение натурализма и религиозности (насколько возможно) являются парадоксальной чертой «барочной», пышной эстетики, и где тут проходят грани между чувственностью, праздностью, божественной, ангельской сущностью и «падшей» античной римской плотью — каждый решает сам. Но разительный контраст с традицией византийской иконописи (привычной России) здесь достигает кажется максимума. Интересно, что Гвидо Рени относят к Болонской школе, которая соперничала со школами Флоренции и Римом. Внутри одной страны разные города буквально борются за звание городов образцовой живописи. Такое обилие великих художников во многом объясняется наличием цехов, мастерских и обычаем отдавать детей в подмастерья. Гвидо Рени (как многие другие художники того времени) начинает всерьёз обучаться с 9 лет у Фламандского живописца, который живёт во Флоренции. В дальнейшим его непрямым учителем принято считать Караваджо и даже Рафаэля, чьи влияние с удовольствием и интересом отыскивают искусствоведы. Сегодня Гвидо Рени посвящен целый ютюб-канал, где серьёзные итальянские исследователи рассказывают о его творчестве всем желающим.

Гвидо Рени. Поклонение пастухов. Около 1640-го

Живопись Гвидо Рени, как и большинства художников его времени, неизбежно вращается вокруг религиозной проблематики. Ибо церковь чуть ли не главный заказчик, да даже и светская эстетика испытывает влияние христианской мифологии. Вечные плачи, мучения, страдания, вознесения, снятия с креста, отсечённые головы, пытки… И прочие важные детали религиозного гуманизма. Всё предельно выразительно. Если можно говорить, что есть живопись, которая почти оживает и увлекает за собой, своего рода — живописный театр — то это один из примеров. Сплошные страсти. В России многие работы художника представлены в Петербурге.

Процитируем их названия по знаменитому словарю Брокгауза и Ефрона: «В Императорском Эрмитаже имеется 11 картин Р., из которых лучшими могут считаться: «Поклонение пастырей» (№ 182), «Поклонение волхвов» (№ 183), «Св. Семейство на пути в Египет» (№ 184), «Петр» (№ 186), «Отцы церкви, рассуждающие о бессемянном зачатии» (№ 187), «Св. Иероним» (№ 188), «Похищение Европы» (№ 189) и «Юность Богоматери» (№ 191). Р. известен также как гравер; им были исполнены, между прочим, эстампы «Богоматерь с Младенцем», по собственной картине, и «Св. Семейство», с картины Ан. Карраччи».

Как вы видите, в те времена художники ещё не рисовали особенно чёрные квадраты и трёхглазых девиц, а всё больше отцов церкви, которые рассуждали о бессемянном зачатии, что, вероятно, не менее интересно.