Новый громкий скандал вокруг стадиона на Крестовском острове Петербурга разгорелся после визита на арену комиссии FIFA в последний день октября. Инспекторы Международной федерации футбола пришли к выводу, что выкатное поле стадиона сильно вибрирует под нагрузкой, а значит, намеченные на 2017−2018 годы матчи Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу на этом поле проводиться не могут.

Gov.spb.ru Выкатное поле стадиона на Крестовском острове

Хозяевам поля — а стадионом, до его передачи в эксплуатацию, владеет город Санкт-Петербург — предложено самим придумать решение проблемы. Пока в Смольном думают, ИА REGNUM напомнит о том, как возникла роковая идея оснастить новый стадион выкатным полем, и во что это вылилось за почти десятилетие главного российского долгостроя.

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Как известно, первым генподрядчиком и генпроектировщиком стадиона для футбольного клуба «Зенит» была компания «Авант». Но уже 2008 году в конкурсе на строительство стадиона победила компания «Инжтрансстрой-СПб». В числе многих инженерных решений было принято одно, которое впоследствии неоднократно аукалось уважаемой компании, а именно, сделать футбольное поле выкатным.

Объясняют это до сих пор тем, что ввиду особенностей конструкции стадиона, трава якобы не получит солнечного света, особенно при закрытой крыше (еще одно «мудрое» инженерное решение на стадионе). Хотя уже давно в других странах ставят лампы с искусственным ультрафиолетовым излучением, и происходит соляризация травы внутри конструкции стадиона.

Учитывая, что солнце в Петербурге редкий гость, наверняка это решение было бы оптимальным. Но мы же во всем должны быть впереди планеты всей. Охта-, простите, Лахта-центр самый высокий, поле самое катающееся, крыша почти летающая… Возможно, Газпром может себе такое позволить (или уже нет?). Но город уже давно строит стадион за свой счет, из налоговых поступлений, большую часть которых формирует НДФЛ, уплачиваемый работающими петербуржцами.

Так или иначе, но решение было принято — поле должно выкатываться. Первым инженерным изыском стал вариант, при котором поле должно было передвигаться четырьмя огромными гидравлическими машинами. Причем, для передвижения достаточно было двух, а еще две — на всякий случай, вдруг что-нибудь заклинит. Мощи гидравлики должно было хватить, чтобы убрать поле даже вместе с рельсами, по которым оно катится.

Началась реализация проекта, залили бетон, уложили часть рельсов, сварили металлическое «корыто» поля. После очередной смены менеджмента «Инжтрансстроя» (а их было не одна и не две) в 2013 году подвергли ревизии некоторые инженерные решения, в том числе по передвижению поля. Специалистами одного из вузов города было доказано, что выкатить поле с помощью гидромашин можно, а вот закатить назад его не получится: поле сомнется как бумажный лист.

Следующим вариантом было размещение под полем электроприводов в шахматном порядке и управление движением выкатного поля с одного пульта. Для равномерного движения все приводы должны были синхронизироваться автоматически. Расчеты показывали жизнеспособность этой схемы, но это требовало частичной переделки самого «корыта» поля и приводило к увеличению стоимости стадиона за пределы сметы.

Изучив международный опыт, а в мире выкатные поля есть в Германии, Японии и США, обратили внимание на японский вариант: там поле движется на воздушной подушке.

Но в результате в Петербурге умудрились в одну телегу впрячь коня и трепетную лань. На «Зенит-Арене» поле ездит по рельсам, оставшимся от почившей гидравлики, приводится в движение электроприводами и должно поддуваться снизу вентиляторами, для снятия нагрузки с опорных катков поля. В процессе бесконечных переделок проекта поле облегчилось от исходных расчетных значений более чем на треть — и вот тогда появилась вибрация.

«Откуда вибрация? Какая вибрация?»

Но замолчать или игнорировать эту вибрацию уже не удастся, какая-то «фифа» всё заметила. Поле сейчас «ездит» даже без воздушной подушки, но она понадобится, если у Смольного и генподрядчика найдутся гениальные инженерные решения, позволяющие утяжелить поле и укрепить конструкцию «корыта» без уничтожения газона.

Как это можно сделать, пока неизвестно, но нет сомнений: блоху подковали, сделаем и это. Нагоним сотни сварщиков, которые, скрученные в три погибели, в нарушение всех норм безопасности, круглосуточно будут варить металл, задыхаясь от смрада и дыма в почти закрытом пространстве под выкатным полем.

Наиболее реальным вариантом в оставшиеся до Кубка Конфедерации 2017 года сжатые сроки будет изготовление в чаше стадиона стационарного футбольного газона по временной схеме. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Да и город уже спит и видит, как поскорее сбагрить стадион клубу. Пусть дальше «Зенит» сам разбирается…

После того, как стало известно о претензиях FIFA, отвечающий за достройку стадиона вице-губернатор Игорь Албин и даже сам вице-премьер по спорту Виталий Мутко уже заявили, что нового увеличения затрат на стадион не будет, всё останется в пределах лимитов.

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Мутко назвал «штатной» ситуацию с вибрирующим полем «Зенит-Арены»

Бывший куратор стадиона, тогдашний вице-губернатор Марат Оганесян тоже так говорил, а с того времени стадиону не только добавили миллиарды бюджетных средств, в том числе «перераспределив» их от школ, детсадов и поликлиник, но еще и обложили «оброком» в пользу стадиона все крупные строительные компании города.

В общем, поле ездит, газон лежит. Всё красиво, только в футбол играть нельзя. Но кого это волнует? С нетерпением ждем окончания бесконечного питерского сериала — строительство стадиона «Зенит-Арена». Да, и с выкатным полем. Или — уже не выкатным?