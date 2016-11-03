И снова Польша, и снова повышение цен в центре зрения украинской региональной прессы на неделе с 27 октября по 2 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM

28 октября на Украине отмечают день освобождения от фашистов, для многих жителей Западной Украины «освобождение» стало настоящей трагедией, сообщает «Zaxid.net» (Львов). После него начались принудительные депортации, а так называемый обмен населением происходил с особой жестокостью. Эмилия Гвоздюк с 15 лет живет в поселке Сокольники возле Львова, но не называет его домом. Ее родина, село Сяничок, сегодня оказалась по ту сторону границы. Сейчас Сяничок — это юго-восточная Польша. В живописном селе под горой живут только поляки, но до 1944 года здесь испокон веков жили украинцы. В июле 1944 года советская армия освобождает деревню от немецкой оккупации, не успело местное население прийти в себя, как пришло очередное бедствие. Советская власть вместе с польскими коммунистами второпях решила проложить между двумя государствами границу. «Эта линия Керзона стала основой для советско-польской границы, это была линия абсолютно несоразмерная с этническим расселением украинцев. И поэтому мы говорим о зачистке Закерзонья», — рассказывает историк Виталий Ляско. Начинается масштабная операция переселения. В Надсянье, на Лемковщине, Холмщине и Подляшье советско-польская комиссия готовит списки переселенцев и принудительно просит покинуть дом. Украинцы не хотят паковать чемоданы. Принудительным переселением советские коммунисты захотели уничтожить поддержку УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А дальше начались ужасы, которое Эмилия никогда не забудет.

В последнее время социальные сети и средства массовой информации переполнены откликами на решение польского законодательного органа о так называемом геноциде польского населения на Волыни, рассказывает «Галичина» (Ивано-Франковск). В антиукраинской истерии обходят вопрос насильственной смерти десятков тысяч украинцев, причем не только на Волыни, но и в других местностях, издевательства польской власти над коренным украинским населением, насильственных выселений, депортации и тому подобного. Такие издевательства понесли украинцы так называемого Закерзонья (Лемковщины, Бойкивщини, Надсянья, Подляшье), которых обвиняли в поддержке УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и массово насильно депортировали или на Украину, или на север Польши. С болью в сердце и тоской покидали они свои родные места, свою малую родину. Никто не обращал внимания на беременных женщин, на маленьких детей, на плач и стон пожилых людей, потому что таково было завещание коммунистических властей Польши, одобренное Москвой. И хотя переселенцев не селили компактно, а наоборот, распыляли по разным местностям, они находили в себе мужество, силу и настойчивость, объединялись, со временем создали Украинское общественно-культурное общество, которое пыталось упорядочить жизнь переселенцев, сплотить их, вернуть им веру и надежду на лучшую жизнь. Для украинцев Закерзонья война в 1944 году не закончилась, ушел один агрессор, пришел другой. Эта вторая, польская война, оказалась еще более горькой.

ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не имела намерения поголовно истребить поляков на Волыни, пишет на страницах портала «Збруч» (Галичина) директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. Важно не только то, что такого «приказа» не найдено (ведь нет и распоряжения Гитлера об истреблении евреев) важно, что обнаруженные на сегодня материалы отрицают возможность существования такого документа. «Поляков всех выселить, дав им возможность взять с собой, что они хотят, так как их будут защищать Англия и Америка. Тех же, которые не захотят уезжать — уничтожать. Активных врагов, и среди них членов протоукраинских организаций, уничтожить в день перед объявлением мобилизации. На учет они будут взяты заблаговременно районными и уездными военными командами. Уничтожением будут заниматься жандармерия и в отдельных случаях ВБ. Использовать для этого воинов армии запрещено», — это выдержка из раздела «Организация внутренней безопасности» решения военной конференции ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая состоялась в октябре 1942 года. Ей предшествовали неудачные попытки ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объясниться с польским подпольем и эмиграционным правительством, а также открытый конфликт между поляками и украинцами на Холмщине. Заметьте: решение выселить поляков — в разделе о внутренней безопасности, а не в тех, где речь шла о развертывании вооруженной борьбы против оккупантов. А именно постановления этой конференции стали окончательными в переходе к созданию украинскими националистами собственных вооруженных сил, которые впоследствии выросли в УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Польский фронт руководство ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не рассматривало, как главный. Кроме того, отдельно в решениях конференции отмечена недопустимость использования воинов создаваемой армии для антипольских операций. Поэтому, вопреки тезису, распространенному в современной польской литературе, украинские националисты не считали поляков своими главными врагами, а выселение планировали во избежание возможных угроз развертыванию национального движения. Это решение также свидетельствует, что ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не имела намерений уничтожить польское население. На том, что приказ о поголовном истреблении существовал, настаивают историки, которые считают антипольские акции геноцидом. Это часто повторяющуйся в статьях польских историков тезис некритически повторяют ученые из других стран. К примеру, в исследовании американского историка Тимоти Снайдера.

О попытке найти пути примирения Украины и Польши в историческом контексте информирует «Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов). С приходом к власти в Польше партии «Право и справедливость» отношения с Украиной находятся в напряженном состоянии. Уже никто не называет Польшу украинским адвокатом в Европе, а отношение в польском обществе к украинцам чрезвычайно поляризовалось. О путях примирения украинцев и поляков издание поговорило с Вальдемаром Вайсом, руководителем общественной организации «Фонд Меркурий» из польского города Валбжих. Позиция Вальдемара не является типичной в Польше. Основной страх, по его мнению, который укоренился в польском обществе, это жестокость и беспощадность украинцев."Немцы тоже убивали, говорят у нас, но не с такой ненавистью. Рассказывают истории, когда украинцы разрывали детей, насиловали женщин. Это и осталось, такой страх и угроза агрессии со стороны украинцев, не потому, что убивали, немцы убивали больше, а именно из-за этой агрессии», — объясняет Вайс. Ныне правящая партия «Право и справедливость» умело играет на самых низменных чувствах своих граждан, настраивая их на то, что весь мир против них. «Сейчас, возможно, вы не знаете, часты случаи, когда на улицах бьют эмигрантов, — рассказывает Вайс. — Одного польского профессора, когда он ехал в трамвае со своим немецким коллегой, избили. К нему подошли и говорят: «Мы не хотим, чтобы ты говорил по-немецки». И никто во всем трамвае, кроме одной женщины, за него не вступился». Польские власти потакают таким вещам. И потому в Польше активизировались разного рода правые движения, которые почувствовали безнаказанность своих действий. Стоит отметить, что и украинская власть отмечается неразумными шагами во взаимоотношениях с Польшей. На Украине начали работать Лешек Бальцерович, который имеет неоднозначные отношения с правящей партией, Ежи Миллер — его нынешняя польская власть считает чуть ли не одним из главных врагов. Последним стало назначение главой Укравтодора экс-министра транспорта Польши Славомира Новака, политическая карьера которого в Польше закончилась из-за коррупционного скандала.

Фильм польского режиссера Войцеха Смаржовского «Волынь» был обречен на успех еще задолго до общей премьеры, констатируют «Волинські Новини» (Луцк). За последние три недели в кинотеатрах его посмотрели уже более миллиона зрителей. Для Польши и для польского фильма удивительное событие. Фигура режиссера, эффектная реклама, болезненные и забытые страницы истории — все это в совокупности сыграло свою роль и позволило местным критикам назвать этот фильм одним из лучших исторических картин в истории польского кинематографа. Как ранее сообщало издание, в ответ на польский фильм «Волынь» предлагают снять короткометражный художественно-документальный фильм о волынской трагедии члены правления Волынского отделения Национального союза писателей Украины Андрей Криштальский и Юрий Зилюк. По их словам, «за столько лет мы не предоставили никаких аргументированных опровержений позиции поляков. Мы имеем свидетельства очевидцев — кровь в жилах стынет. Если не сделаем фильм до конца года, он потеряет актуальность».

На здании городской прокуратуры Житомира установят памятную доску польскому президенту, передает «Житомир.info» (Житомир). Исполком городского совета разрешил сделать это «Союзу польской шляхты». Такое решение было принято на заседание горисполкома 2 ноября. За проголосовали 14 членов из 21 присутствующего. «Это памятная доска будет установлена на улице Леха Качиньского», — сказал мэр Житомира Сергей Сухомлин. Напомним, по адресу улица Леха Качиньского, 2 находится Житомирская местная прокуратура. Ранее на фасаде этого дома висела памятная доска в честь генерала Черняховского, и улица носила его имя.

Украинцы не видят возможности заработать на жизнь в своей стране и этим объясняют стремление уехать за границу, сообщает «Полтавщина» (Полтава) по итогам исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг». Изменить страну проживания собирается каждый третий гражданин Украины. При этом еще больше тех, кто хотел бы получить работу за рубежом. «Из-за отсутствия достойной работы на Украине 40% опрошенных собираются трудоустроиться за пределами страны. Основные мотивы для работников и эмигрантов похожи: лучшие условия жизни для себя и достойное будущее для детей, отсутствие работы на Украине», — говорится в исследовании. В большей степени проявляют желание поехать за границу на работу или на постоянное место жительства жители Западной и Центральной Украины. По словам президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, за последние пять лет украинцы, работающие за рубежом, перевели в Украину $35 млрд. Согласно результатам исследования, чаще всего на временные заработки украинцы уезжают в Россию и Польшу. В 2015 году, по данным Миграционной службы Украины, в Польшу выехали 9,5 млн человек, в РФ — 4, 1 млн.

В конце октября в Виннице повысилась розничная цена на практически все виды хлеба и хлебобулочных изделий местного производства, сообщает «Реал» (Винница). Рост вызван исключительно подорожанием сырья и энергоресурсов. Большая часть сортов хлеба подорожала на 10 копеек. Так называемые заварные сорта, типа хлеба «Бородинского», выросли в цене на 25−30 копеек. Это объясняется тем, что в течение года электроэнергия подорожала на 12%, дрожжи — на 5%, солод ржаной — на 12%, а молоко — на 34%. Выросла цена и на другие составляющие, включая ржаную муку.

На черниговских рынках подорожали молоко, яйца, масло — это и не удивительно, ведь такое подорожание является сезонным, объясняет «Сіверщина» (Чернигов). Особенно прыгнула цена на куриные яйца, средняя их стоимость в магазинах области — 23 гривны, тогда как еще десять дней назад десяток стоил 21 гривну, а в сентябре вообще 15 гривен. За домашние яйца просят и по 28 гривен. За последнюю неделю цена на сливочное масло поднялась на 17 гривен за килограмм — до 116, сметана подорожала с 33 до 35 гривен. Похолодание традиционно приводит к забою скота — цены на говядину и свинину пошатнулись на одну-две гривны. Хотя, как ни странно, на курятину цену поднимают. Что удивительно, на черниговском рынке не найти яблок местных сортов. Известная всем Антоновка практически не появляется на прилавках, а Путивку или Пепенку уже стали забывать. А ведь это были традиционные яблоки для сквашивания.

На Приднепровской ТЭС угля пока немного — это следует из сообщения Приднепровской ТЭС, информирует «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Угля на складе 95 тысяч тонн, при работе тремя энергоблоками 150 МВт достаточно для стабильной работы на 3,5 недели. Уголь в Украину для Бурштынской и Добротворской ТЭС поступает из Польши. В связи с разной шириной колеи уголь из одного эшелона перегружается экскаватором в другой со скоростью 6 вагонов в час. Вместе с тем, на днях в порту «Южный» пришвартовался балкер (специализированное судно для перевозки грузов насыпью) из ЮАР, который привез уголь. Он предназначен для страхового резерва, который готовится в рамках надежного прохождения отопительного сезона. По состоянию на сейчас запасы угля на ТЭС повысились до 1 млн тонн.

Запорожцы задолжали за электроэнергию больше 1 млрд гривен, пишет «Новый день» (Запорожье). Населением оплачено 96,6%, промышленными предприятиями — 98,8%, учреждениями и организациями местного бюджета — 99,0%, учреждениями и организациями государственного бюджета — 99,1%, сельхозпотребители — 100,1% и предприятиями ЖКХ — 110,2%. Уровень оплаты за потребленный природный газ по фондам облгосадминистрации составил 81% от начисленной суммы, что на 14% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. За этот период населением оплачено 79%, предприятиями коммунальной теплоэнергетики — 82%, учреждениями и организациями местного бюджета — 96%, учреждениями и организациями государственного бюджета — 99%. Задолженность потребителей составляет 445 млн гривен, при этом у населения — 297 млн гривен, предприятий коммунальной теплоэнергетики области — 146 млн гривен.

Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в Тернополе обвинил Украинскую автокефальную церковь в служении Москве, рассказывает портал «За Збручем» (Тернополь). В Тернополе патриарх Филарет освятил новый храм святых мучеников Бориса и Глеба на улице Белогорской и принял участие в первой литургии в этом храме. Также он заложил первый камень в строительство Кафедрального храма Тернопольской епархии УПЦ КП. Филарет призвал жителей областного центра участвовать в его сооружении. Также предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата обратил внимание на проблему объединения церквей: «Автокефальная церковь отказалась объединяться с Киевским патриархатом. Дважды мы подходили к такому уровню, когда можно было назначать созыв руководителей. Но они в последний момент отказывались. Поэтому не видим перспектив объединения с этой церковью. С этим руководством мы никогда не объединимся, потому что они служат Москве. Москва не позволит им с нами объединяться. В этом я убедился на протяжении двадцати лет».

В Глухове возник конфликт между священниками разных патриархатов, пишет «Данкор» (Сумы). 1 ноября в воинской части разгорелся конфликт между священниками Украинской православной церкви Московского патриархата и УПЦ КП. Об этом сообщила журналистка Светлана Халимоненко. По ее словам, священника Трех-Анастасиевского храма не пустили к солдатам, чтобы тот почитал молитву, окропил их водичкой, сказал добрые напутственные слова. На священника из УПЦ МП «напал» отец Степан с Конотопа от Киевского патриархата. Те, кто наблюдали это, такой агрессии у священника еще не видели. Он кричал, грозился, что не допустит глуховского отче до службы, чуть не выгонял с территории части, оскорблял и обзывал его. И это представитель церкви. Не важно, как она называется: если ты проповедуешь любовь и добро, сам должен быть этому примером. Но картинка утром в воинской части была совсем иная. Кроме страшной агрессии от конотопского священника не исходило ничего. Священник Трех-Анастасиевской церкви пытался уладить конфликт, тихо-мирно поговорить. Но его никто не хотел слушать. Дабы не разжигать конфликт еще больше, глуховским священникам пришлось уйти. По версии же военного капеллана Степана Кузя, все было не совсем так. То, что он вел себя агрессивно, конотопский священник отрицает. По словам Кузя, на правах военного капеллана он взял инициативу проводить службу на себя, предложив при этом священникам Московского патриархата на ней присутствовать, но стоять в стороне.

Херсонщина является единственной областью Украины, которая способна за короткое время поставить в строй более четырех тысяч бойцов территориальной обороны и взять под охрану важные объекты инфраструктуры, информируют «Херсонцы» (Херсон). Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев во время учений 15-го отряда территориальной обороны, приписанного к городу Херсон. По словам председателя ОГА в каждом районе Херсонской области будет действовать отдельный отряд территориальной обороны численностью около 250−300 бойцов. «Это часть мероприятий по усилению обороноспособности, которые областная администрация осуществляет совместно с Генеральным штабом. Всего мы планируем подготовить более пяти тысяч бойцов территориальной обороны», — говорит Гордеев и признается, что делать это надо было еще два года назад. В этом году в пограничной области активизировалась работа по усилению обороны. Вдоль границы с «аннексированным» Крымом монтируются новые военные инженерные конструкции. На танкоопасных направлениях устанавливаются противотанковые ежи, которые изготавливаются на одном из херсонских предприятий. В области дислоцируются новые воинские части, в том числе современные ракетные комплексы СС-300. Но главное отличие Херсонщины от других приграничных областей заключается в том, что здесь впервые на Украине по образцу прибалтийских стран создана многотысячная территориальная оборона.

Украинская сторона вновь сорвала разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, передает «Жизнь Луганска» (Луганская народная республика). Об этом на блокпосту у Станицы сообщил уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего. Ранее сегодня начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко отметил, что представители Республики после пуска белой сигнальной ракеты, свидетельствующей о готовности Республики начать отвод, вместо оговоренных 20 минут были готовы более часа ожидать ответного сигнала от Киева о начале разведения сил. Он пояснил, что это было сделано для того, чтобы украинская сторона не смогла использовать в качестве оправдания срыва разведения сил разницу во времени. Украина перешла на зимнее время, разница которого с луганским (московским) теперь составляет один час. В 11.50 представители Народной милиции запустили вторую белую сигнальную ракету, вновь подтверждая готовность к разведению сил и средств. По словам Дейнего, участок разведения сил у Станицы Луганской стал индикатором способности Киева выполнять взятые на себя обязательства.

Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области получило информацию о потенциальных угрозах проведения на территории региона массовых протестных мероприятий антигосударственного характера с 4 по 20 ноября, рассказывает «Вечерний Харьков» (Харьков). По информации СБУ, призывы прийти на такие протестные акции распространяют через социальные сети представители пророссийски настроенных политических структур. В качестве дат проведения массовых акций антигосударственного характера указано 4 ноября — так называемый «День народного единства», государственный праздник Российской Федерации, и 19 ноября — запланированы массовые мероприятия в крупных городах Украины в рамках акции «Тарифний супротив». Харьковский городской совет просит харьковчан быть предельно внимательными и осторожными, особенно в местах массового скопления людей, обращать внимание на подозрительные предметы и оставленные сумки в транспорте, магазинах, торговых центрах. Также быть бдительными по отношению к посторонним людям, которые пытаются попасть в подъезды жилых домов, чердаки и подвалы. В случае обнаружения малейшей опасности гражданам советуют обращаться на «горячие» линии СБУ.