Никак иначе, как обезьянничанием информационный вброс авиакомпании «Победа» через государственное СМИ о том, что компания отказывается от допуска в ереванский аэропорт «Звартноц», воспринять нельзя. Источник в компании сообщил и о якобы причине отказа компании от осуществления рейсов между Ереваном и Ростовом-на-Дону из-за высоких цен на обслуживание в аэропорту «Звартноц».

Армен Гаспарян Перрон аэропорта «Звартноц»

Во-первых, необходимо уточнить, что компания так и не приступила к осуществлению данного рейса и отказалась именно от допуска. То есть, она получила все необходимые разрешения на осуществление перевозок между Ереваном и Ростовом, но при этом не рассчитав своих расходов и себестоимости? Полный бред.

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На днях официальным Ереваном был анонсирован и старт перевозок между армянским Гюмри и Москвой, которую будет осуществлять «Победа» по весьма доступным ценам. На деле эта информация не была подтверждена компанией. То есть, думается, что допуск на полеты из Гюмри компания опять же получила, но конкретных сроков осуществления рейсов пока нет.

Складывается впечатление, что сотрясание воздухом и провоцирование информационных скандалов является одним из ключевых моментов деятельности российского горе-лоукостера. В «Звартноце» успешно работали и продолжают работать российские компании, хоть и не позиционирующие себя лоукостерами, но предлагающие вполне приемлемые цены хотя бы на московском направлении. Это Ural Airlines, VIM Airlines, S7, UTair, предлагающие перелет в обе стороны в диапазоне 9−10 тыс. рублей (порядка 70−80 тыс. драмов). То есть, билет в один конец (Ереван-Москва или обратно) стоит 4,5−5 тыс. рублей. За эту же цену «Победа» продает билеты на рейсах Тбилиси-Ростов и Баку-Ростов (согласно проведенной нами онлайн-регистрации на сайте «Победа»).

При этом никто не жалуется на цены аэропорта «Звартноц», не провоцирует истерик, не сделав ни одного рейса. На очереди фейковый вброс о том, почему компания отказалась от полетов в Гюмри? Но в этом случае на аэропортовые сборы компании не сослаться — они там минимальные.