



Иван Шилов ИА REGNUM Министр энергетики Украины Игорь Насалик

Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы) на 29 октября, запасы газа в ПХГ Украины составляют 14,519 млрд кубометров, т. е. снизились с начала отопительного сезона на 212 млн кубометров. Среднесуточный отбор ввиду относительно тёплой погоды в конце октября сократился до 15−17 млн кубометров в сутки. Напомним, что 16 октября Украина остановила закачку газа и начала его отбор из подземных хранилищ.

Затянувшийся период так называемой газовой независимости Украины («Украина уже более 330 дней не закупает газ у России, что бы там Путин ни говорил» — с такими тезисами на пресс-конференцию выходит замглавы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив) вскоре может окончиться по объективным причинам: разница в цене российского с европейским уже составляет свыше 50%.

«Цена в Европе колеблется в пределах 200 долларов на хабах, но пока газ доходит к нам, к цене добавляется плата за транзит и налоги, и он выходит на цену больше 290 долларов. По такой цене плюс наценка «Нафтогаза» внутри Украины покупает промышленность. Население покупает газ по фиксированной цене, установленной Кабмином. Это может повлиять на решение «Нафтогаза» [ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению — Ред.] закупить газ у «Газпрома». Но пока для этого нет технических предпосылок: газа в хранилищах на текущий момент достаточно, плюс собственная добыча, плюс реверс из Европы. Потребность в российском газе может возникнуть, если станет холодно, и холодно будет долго. Но чисто по техническим причинам, опять же, а не по финансовым», — комментирует для «Страна.ua» директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина не хочет покупать российский газ по цене 180 долларов, а покупает по 330 долларов у Европы. «Украина участвует в сделках, покупая газ по реверсу. Они, видимо, «близки сердцу» некоторых руководителей в топливно-энергетическом комплексе в Украине. Флаг им в руки, пусть они работают», — отметил глава Российского государства.

Впрочем, для того чтобы назвать слова замглавы АП глупостью, не обязательно дожидаться холодов. Коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко информирует о том, что Украина начала покупать газ у французской компании Engie, которая ранее поставила на Украину в общей сложности 3,5 млрд кубометров газа. Engie, в свою очередь, — партнёр «Газпрома» по проекту «Северный поток — 2».

Кроме поставок газа на Украину, Engie также подписала соглашение, дающее ей право арендовать украинские подземные хранилища газа (всё равно Украина не использует их даже на 50%). Разумеется, что заполняться они будут не реверсным газом, а прямыми поставками из РФ через газотранспортную систему Украины. Ну, а Украина затем, перегнав его до западной границы, купит его у Engie как европейский, либо же перекупит прямо в ПХГ. Такая вот экономика эвфемизмов.

Глава «Укргаздобычи» (компания, управляющая добычей природного газа на месторождениях, подконтрольных государству) Олег Прохоренко во время пресс-конференции заявил о том, что компания планирует наращивать количество эксплуатируемых скважин: «Этот год мы хотим завершить с 71 пробуренной скважиной. В следующем году — планируем пробурить 88 скважин … До 2020 года необходимо выйти на уровень около 200 скважин». Для этого в компании намерены модернизировать 32 из 77 бурильных установок, закупить до 2020 года ещё 30 (новых или же со сроком эксплуатации не более 5 лет), а также взять в аренду ещё 15. Арендаторы будут определены в ходе тендера, бюджет которого составляет внушительную для современной Украины сумму 13 млрд грн (500 млн долл). «Тендер для каждого станка будет проводиться по формуле 2+2+2, то есть для каждого станка — заказ на 2 скважины с последующей опцией продления еще 2+2, если нас устроит качество и срок первых двух. Это фактически программа работ на 6 скважин на 3 года», — уточнил Прохоренко.

Прибыль от разработки новых скважин по новому закону начнёт теперь поступать напрямую в местные бюджеты. Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект №3038, согласно которому 5% ренты будет направляться в бюджеты областей (1,5%), районов (1,5%) и сельские/городские бюджеты (2%). В случае с «Укргаздобычей» рентный платёж достигает 28% от стоимости добытого газа.

Пока же рост добычи минимален. Согласно официальным данным, в январе — сентябре Украина добыла 14,948 млрд кубометров газа, т. е. всего на 1% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив в интервью изданию «Фокус» утверждает, что в скором времени в Киеве стартует строительство новой ТЭЦ: «На последней стадии находится согласование проекта с китайским инвестором по строительству новой ТЭЦ в Киеве. Цена вопроса — 1,2 млрд евро». Планируется, что новая ТЭЦ будет также выполнять дополнительную функцию, поскольку топливом для неё может быть… городской мусор.

Электроэнергия

Как сообщает компания «Укрэнерго» (оператор Объединённого энергорынка Украины), запасы угля на украинских ТЭС за минувшую неделю выросли на 45 тыс. тонн и на 31 октября составили 1,625 млн тонн (с 1,580 млн тонн неделей ранее). При этом 732 тыс. тонн из общего количества запасов приходится на антрацит, 893 тыс. тонн — на угли газовых марок. В энергосистеме Украины работало 36 блоков и 1 корпус ТЭС общей мощностью 6547 МВт (примерно 46,4% от общей мощности украинской тепловой генерации). 8 энергоблоков и 1 корпус генерирующей компании «Центрэнерго» и турбогенератор «Донбассэнерго» находились вне резерва из-за отсутствия запасов угля антрацитовой группы (на 1 энергоблок больше, чем неделей ранее). Выведение в резерв более 1500 МВт мощности тепловой генерации связано с возвратом в энергосистему энергоблока №2 Запорожской АЭС.

Данные о запасах угля, которые приводит Минэнерго, традиционно отличаются в большую сторону. По представлению министерства, на 28 октября на складах ТЭС находилось 1,9 млн тонн угля, 900 тыс. тонн из которых — угли антрацитовой группы.

Пресс-секретарь Приднепровской ТЭС (Днепропетровск) Тамила Бурсова одним заявлением обрушила картину, которую тщательно выстраивал в своей публичной риторике министр энергетики. «Поставки у нас по-прежнему идут с шахты «Комсомолец Донбасса». Они достаточно ритмичные. Однако в последние три-четыре дня из-за боевых действий был ограничен проход на ветки Никитовка — Майовское. Шахта, упомянутая в цитате, находится на неконтролируемой Украиной территории. Между тем министр Игорь Насалик постоянно утверждает, что уголь для украинских ТЭС в данный момент не закупается в республиках Донбасса — разработанная министерством энергостратегия рассчитана в первую очередь на это. «ТЭС решила закупать южноафриканский уголь для подстраховки. Ведь работа станции зависит от того, есть боевые действия на линии поставок или нет», — продолжает пресс-секретарь, отметая своими словами возможную версию о том, что это какие-нибудь незначительные поставки. Нет, по крайней мере, Приднепровская ТЭС точно снабжается в основном донбасским углём.

Запасы или бесперебойная поставка критически важны для этой станции. Дело в том, что в области идёт эксперимент по переводу населения на электроотопление. Таким образом, нагрузка на Приднепровскую ТЭС возрастает: в эту зиму ей придётся ещё и обогревать 3 райцентра. Энергетики предупреждают, что, скорее всего, область ждут графики веерных отключений, поскольку перед ними поставили задачу сделать за шесть месяцев то, что делается в течение трех лет.

«Мы торгуем с Украиной. Это больная тема Порошенко, но без нашего угля Украина не выживет. Сейчас у них около двух миллионов тонн запаса, необходимо 3,5 млн. Они сейчас уже физически не успеют сделать, у них есть средства и возможности, но логистика не пропустит», — подтверждает слова работников Приднепровской станции глава ДНР Александр Захарченко в материале ИА News Front.

Благодаря повышению тарифа на электроэнергию для промышленных потребителей и населения чистая прибыль «Укрэнерго» по итогам трёх кварталов 2016 года выросла в 4,3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (до 1,74 млрд грн). Об этом говорится в финансовом отчёте, который распространила компания. Такой рост стал возможным в том числе и потому, что повышение тарифов не означает соответствующего повышения закупочных цен у непосредственных производителей электроэнергии. Так, чистая прибыль компании «Энергоатом» (оператор АЭС Украины) за тот же период снизилась на 23,4% (до 0,996 млрд грн). Нужно напомнить, что падение выработки «Энергоатомом» в январе — сентябре составило только 10,4%, а её станции в следующем году, согласно планам Минэнерго, должны произвести 53% всей украинской электроэнергии.

Однако, даже несмотря на рост цен, население сегодня лишь частично оплачивает тариф. Более того, по словам исполнительного директора центра социально-экономических исследований «CASE-Украина» Дмитрия Боярчука, если ранее совокупное дотирование промышленностью бытового потребления составляло 35 млрд грн в год, то теперь оно выросло до 54 млрд грн: «В результате, по приблизительным оценкам, ежегодно каждый потребитель товаров и услуг платит дополнительно 1200 грн в год (или 100 грн в месяц), заложенные в цену товара производителями». Об этом эксперт рассказал журналисту портала UBR.

Такие цифры позволяют представить, до каких значений могут вырасти неплатежи, если население будет полностью платить за электроэнергию самостоятельно. Сегодня, по данным Госстата Украины, долги населения за потреблённую электроэнергию достигли 3,1 млрд грн (на конец сентября 2016 г). Почти треть этой суммы должны жители столицы.

Уголь

Директор Департамента электроэнергетического комплекса Ольга Буславец во время заседания Общественного совета при Министерстве энергетики Украины сообщила о том, что министерство закладывает на 2017 год потребность в 24,5 млн тонн энергетических углей.

«Что касается прогнозного баланса топлива на 2017 год… Министерство считает, что для производства 51 млрд кВт⋅ч электроэнергии, которые в следующем году должна будет произвести тепловая генерация, необходимо порядка 24,5 млн тонн угля, из которых 9,5 млн тонн составит антрацит, а все остальное — это газовые марки угля», — заявила она. Чиновница уточнила, что в министерстве рассматривают возможность привлечения кредита для разработки новых лав на государственных шахтах, однако не конкретизировала сумму кредита или возможных кредиторов. Глава министерства Игорь Насалик дополняет, что отрасль получит около миллиарда гривен в качестве инвестиций и ожидает увеличение добычи в ближайшие 1,5 года вдвое. Об этом он заявил на встрече с руководителями профсоюзов и руководителями угледобывающих предприятий.

О готовности компании к зиме в эфире телеканала «112.Украина» говорит глава «Укрзализници» Войцех Балчун: «Мы запустили инфраструктурный проект, монтаж пунктов питания, чтобы зимой можно было обогревать поезда и летом охлаждать перед тем, как подавать их пассажирам. Мы накопили запасы угля для отопления поездов, поэтому здесь ситуация контролируемая».

Компания Рината Ахметова ДТЭК (крупнейшая частная энергетическая компания страны) отчиталась об увеличении экспорта электроэнергии на 3,6% по итогам января — сентября 2016 года. Экспорт достиг 2,833 млрд кВт⋅ч — почти на 100 млн кВт⋅ч больше, чем в прошлом году.

Нефть

Частно-государственная компания «Укрнафта» в январе — сентябре 2016 года сократила добычу нефти (на 10%) и попутного газа (14%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, по итогам 9 месяцев добыча составила 1,144 млн тонн нефти и 977 млн кубометров газа. Причиной падения добычи в пресс-службе указали отсутствие свободных средств, которые можно было бы направить на поддержание добычи, модернизацию, бурение новых скважин. Чистая прибыль компании снизилась до 427 млн грн, сократившись в сравнении с 2015 годом более чем на 3,5 млрд грн.

Падение транзита российской нефти через территорию Украины не могло не сказаться на финансовой отчётности оператора нефтепроводов. Чистая прибыль «Укртранснафта» в январе — сентябре снизилась на 29,3% (до 1,280 млрд грн).

Накануне СМИ сообщили о массовых обысках, проводимых Генпрокуратурой в офисах компании БРСМ, блокаде нефтебаз и АЗС. Политолог Владимир Цибулько, на которого ссылается from-ua, утверждает, что Генпрокуратура в данном случае лишь исполнитель. Организатор атаки — Государственная фискальная служба. «Есть ограниченный круг рейдеров в парламенте, которые имеют возможность повлиять на главу ГФС Романа Насирова. Они приняли решение монополизировать рынок розничной торговли топливом, фактически уничтожив ряд крупных игроков рынка. Это делается для создания «трейдингового монстра». Не исключено, что этот монстр вырастет с уже существующей компании, которой принадлежит сеть АЗС. Указание уничтожить несколько сетей АЗС и завладеть их имуществом уже получил глава ГФС Роман Насиров», — комментирует эксперт. Впрочем, главного заказчика он не назвал.

Отопительный сезон

Средний размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг сегодня составляет почти 2 тыс. грн, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Дмитрий Столярчук. В прошлом году этот показатель не превышал 1400 грн.

Между тем на сайте петиций к президенту Украины появилось обращение, в котором предлагается перенести школьные и студенческие летние каникулы на холодное время года — с целью экономии электроэнергии и газа.

Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко во время пресс-конференции подверг критике возникшую в правительстве идею ввести рассрочку на оплату отопления, сильно бьющую по карману большинства украинцев: «Рассрочка не поможет никому и никогда. Математическая логика говорит: с конца 2013 года по осень 2016 года зарплата на Украине возросла на 43%. За это время официальная инфляция составила 89,5%. Тарифы на услуги ЖКХ выросли на 350%, стоимость газа — на 800%. Рассрочка не поможет никогда оплатить коммуналку, потому что темпы роста услуг превышают темпы роста доходов в 7−16 раз».

К тому же эксперт предупреждает, что такой механизм не предусмотрен действующим кодексом. А значит, если кому-то вздумается подать в суд на человека, решившего растянуть оплату на год, то суд, скорее всего, примет сторону поставщика услуги. По этой же причине потребители, конечно же, могут обращаться к поставщикам тепла с просьбой растянуть оплату на год. Однако нет ни одного закона, который обязывает их к исполнению этой просьбы.

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