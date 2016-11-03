



Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Ядерные технологии Франции имеют долгую историю, вокруг них Париж построил энергетическую и военную независимость страны, однако на фоне попыток французских политиков оправдать нынешнюю бюджетную политику перед президентскими выборами в апреле 2017 года, все чаще слышатся призывы провести обсуждение о стоимости потенциала ядерного сдерживания республики. Отсюда возникает вопрос, может ли Франция позволить себе поддерживать свою ядерную программу, пишет Поль Суайе в статье для The Strategist.

Дебаты, отмечает автор, затрагивают три главных вопроса. Во-первых, должна ли Франция по-прежнему основывать свою оборонную стратегию на ядерном оружии, если да, то, во-вторых, как должно осуществляться ядерное сдерживание. И, наконец, как государство должно выделять на это средства.

Причиной вопросов о будущем ядерной программы являются все большие затраты на поддерживания ядерного компонента Франции, который пока находится в полностью рабочем состоянии, но в будущем потребует полной модернизации. В течение следующих 30 лет вооруженным силам Франции потребуются новые подводные лодки, авиация и ракеты. Для осуществления этого нынешние затраты Парижа на ядерный потенциал, которые составляют €3,4 млрд в год — 10% от общего оборонного бюджета страны, — придется значительно увеличивать. К 2025 году ядерное сдерживание будет стоить французским налогоплательщикам приблизительно €6 млрд в год или более. Где будущие правительства страны смогут найти €120 в год на протяжении 20 лет?

Даже в условиях бюджетных ограничений, крайне маловероятно, что Франция откажется от модернизации своей ядерной программы, играющей ключевую роль в её оборонной стратегии. Общественность страны и её политики очень привязаны к сохранению стратегии суверенитета и независимости. Тем не менее ряд официальных лиц страны выступил с критикой зависимости Парижа от ядерной составляющей, утверждая, что модернизация оборудования представляет вертикальное ядерное распространение. Иными словами, говорилось, что Франция будет противоречить собственной приверженности ядерному нераспространению, что станет неправильным сигналом для ядерных держав в Азии.

Тем не менее если Франция все-таки решит сохранить свой ядерный потенциал, как она собирается этого добиваться? Президент Франсуа Олланд объяснял, что Париж планирует сохранить два элемента своей программы — подводный флот и стратегическую авиацию. Против этого решения выступил генерал-майор Винцент Деспорт, который считает, что Париж должен провести программу модернизации ядерного подводного флота, но направить весь потенциал авиации в традиционное русло. Таким образом сократятся расходы на ядерную программу, а вооруженные силы получат больше техники. Новому президенту Франции будет необходимо либо поддержать модернизацию обеих составляющих, либо одной из них.

Если следующее правительство решит пойти на модернизацию оснащенных ядерным оружием подводных лодок, стране придется начать создание субмарин третьего поколения уже к 2019 году. Затраты будут значительными, поскольку Парижу придется также модернизировать ядерные ракеты и системы связи. Более того, что если Французская республика также решит в 2017 году обновить свою стратегическую авиацию, стране придется направить значительную часть авиационного потенциала на ядерное сдерживание.

После этого у Елисейского дворца будет два варианта того, как он может обеспечить оборонный бюджет средствами.

Во-первых, сократить расходы на традиционные вооруженные силы. В условиях значительной террористической угрозы и участия Парижа в нескольких военных операциях на Ближнем Востоке и в Африке, этот вариант снизит обороноспособность страны. Трудно предложить другие варианты, как еще государство сможет сократить оборонный бюджет, который и так был урезан на 20% с 1989 по 2014 год при недавнем сокращении численности войск с 300 тыс. до 275 тыс. Более того, в 2015 году глава Елисейского дворца увеличил оборонный бюджет и положил конец сокращению численности войск, утверждая, что Франции, перед которой стоят угрозы её безопасности, необходима сильная армия. Дальнейшее ослабление традиционных сил Франции будет чревато большими рисками.

Во-вторых, Париж может пойти на значительное увеличение оборонного бюджета с тем, чтобы сохранить финансирование традиционных сил, при этом проводя модернизацию ядерного арсенала. На сегодняшний день Франция тратит 1,78% своего ВВП на военные расходы, для проведения модернизации ядерного потенциала страны эти расходы придется увеличить до 2%. Такой вариант крайне сложно осуществить с политической точки зрения, поскольку французская общественность вряд ли одобрит то, что на протяжении следующих двух десятилетий из образования или других социальных сфер будет изъято €120 млрд.