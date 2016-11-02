



Саудовская Аравия

В конце прошлой недели впервые властями Каира было официально подтверждено, что египетский фунт потерял за один месяц, в октябре, почти 40 процентов своей стоимости на черном рынке, где он торгуется с понижением уже почти что в два раза по сравнению с официальным курсом, установленным на уровне 8,88 египетского фунта за доллар.

Вот только купить по этому курсу доллары никто не может.

«Центральный банк объединит официальный курс египетского фунта с курсом черного рынка, как только это окажется возможным», — пытался в этот понедельник успокоить панику финансистов египетский премьер-министр Шериф Исмаил, выступая в парламенте страны.

Паника нарастала уже около двух недель, на фоне ожиданий, что давление спекулянтов будет девальвировать египетскую валюту до критического уровня, делающего невозможным и без того стоящее под вопросом получение кредита в $11,9 млрд от Международного валютного фонда.

И тогда спасать уже будет нечего и нечем.

«Регулятор изучает проблему и будет действовать в нужное время» — цитирует Шерифа Исмаила государственное информационное агентство MENA.

«Прошлые шаги [по регулированию валютного курса] были сделаны без правильных инструментов и с отрицательными результатами», — вынужденно, под давлением разъяренных парламентариев от всех партий, сказал Исмаил, не вдаваясь в неприятные для военного руководства подробности.

Под «прошлыми шагами» многие увидели сделку с Саудовской Аравией по продаже ей стратегически важных островов Тиран и Санафир, расположенных непосредственно на морском пути к портам Акаба в Иордании и Эйлат в Израиле и выступающих фактическим ключом к мореходству в Красном море.

ИА REGNUM подробно рассказывало об этой сделке — как и о том, что этот постыдный для любой власти шаг продажи национальной территории был с гневом воспринят во всех без исключения слоях египетского общества, по всем другим вопросам непримиримым друг к другу — от «Братьев-мусульман» до европейски ориентированных интеллектуалов Каира.

Но поскольку даже в современной политике открыто продавать Родину как-то все же не принято, сделка не была оформлена как продажа.

Египет передавал острова безвозмездно, в рамках «восстановления исторического права» саудитов, а аравийские монархи из чистой симпатии к каирскому режиму решили поставлять ему моторное топливо на $500 млн в месяц «в рамках беспроцентного и невозвращаемого кредита со 100-процентной скидкой от стоимости».

Вот только как полагаться на монаршее слово ваххабитских королей… Мог бы спросить египетский маршал совета в этом у Асада, турок, ливанцев, у соседей-иорданцев…

В апреле Саудовская Аравия согласилась предоставить Египту 700 000 тонн топлива ежемесячно в течение пяти лет на льготных условиях погашения. В октябре «Сауди Арамко» уведомило египетскую «Дженерал Петролеум Корпорейшн» (EGPC) о том, что «приостанавливает» поставки топлива в рамках льготного соглашения. То есть поставят, но попозже. Когда-нибудь. Пять лет впереди, чего торопиться.

Египтяне просто не заметили, что соглашение дает саудитам такую возможность.

«Договор действует в течение пяти лет… даже если он прерывается на неделю, на месяц или на три, он все равно действует… У нас нет сигналов, возобновятся ли поставки в ноябре» — так прокомментировал египетский министр нефтяной промышленности Тарек Эль-Молла ситуацию в кулуарах конференции, прошедшей 27 октября в Торгово-промышленной палате США, чем только разогнал аппетиты спекулянтов.

Пока сложно сказать, ведут ли саудиты дело к смене режима президента Сиси на волне жесточайшего экономического кризиса, который сами и создали, или просто хотят примерно наказать — но порку они ему устроили всерьез.

Очень говорящая иллюстрация этому — ситуация на египетском продовольственном рынке.

Аналитические издания продовольственного рынка отметили, что начиная с этого года порты Египта не пропустили в страну огромное количество поставок пшеницы (в том числе из России) и сои, несмотря на высокий спрос на эти продукты среди египтян.

Для большинства из 90 миллионов граждан страны пшеница и соевое масло составляют основу рациона, и на фоне недавних сообщений о нехватке этих основных товаров многие египетские бедняки обеспокоены тем, что они могут стать менее доступными и более дорогими.

Высокие цены на продукты питания неоднократно приводили к беспорядкам в Египте в прошлом, — именно поэтому отказы принять большие объемы грузов пшеницы и сои были настолько необычны.

По данным сельскохозяйственного карантинного органа Египта, эти поставки «содержали высокие уровни спорыньи и спор амброзии». Хотя издания единодушны в том, что Египет просто не смог заплатить за товар, когда он был доставлен.

Эр-Рияд, как говорят политические аналитики, специализирующиеся на властной ситуации в монархиях Залива, был просто в ярости от решения Египта проголосовать в ООН за российский вариант соглашения о прекращении огня в Сирии — а не за конкурентный ему французский.

После этого случая Саудовская Аравия решила примерно наказать Каир за укрепление отношений с Россией и Ираном, а военное руководство президента Сиси дало саудитам идеальный рычаг для дестабилизации положения в их стране — как бесплатный бонус к островам Тиран и Санафир.