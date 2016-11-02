



Gov.spb.ru Георгий Полтавченко представляет проект бюджета в Заксобрании

Петербургский парламент одобрил городской бюджет-2017 с рекордным дефицитом. И это не единственный рекорд: пожалуй, впервые в новейшей истории Северной столицы стоимость проезда на общественном транспорте за одну новогоднюю ночь вырастет сразу на 30 процентов.

Позолоченный жетон

Когда пару лет назад жетон на метро в Петербурге подорожал всего на три рубля, массовая истерия и ажиотаж у касс фактически привели к коллапсу питерской подземки. Да, ретроградство — но граждане ничего не хотели слышать о «Подорожниках» и электронных проездных, в погоне за заветными жетонами в конце декабря они блокировали вход на множество станций.

2 ноября 2016 года губернатор Георгий Полтавченко с трибуны городского парламента объявил о том, что проезд в 2017 году подорожает уже не на два, а сразу на десять рублей. Чтобы один раз прокатиться на метро, придется выложить 45 рублей, на наземном транспорте — 40 рублей. Опыт подсказывает, что главе ГУП «Петербургский метрополитен» Владимиру Гарюгину пора возводить укрепления в вестибюлях от желающих сэкономить. Подземка уже сообщила о готовности ввести ограничения на продажу жетонов, видимо, как и в 2014 году — до двух или даже одного жетона в руки.

Впрочем, Георгий Полтавченко за горожан в этом отношении не слишком беспокоится. Ему кажется, что подобная цена им «по плечу». «Большинство граждан существенно не пострадают», — сказал он с трибуны Мариинского дворца. В конце концов, Москва же исправно платит по 50 рублей за поездку. А Северная столица, перефразируя градоначальника в духе Коко Шанель, тоже недостаточно богата, чтобы иметь дешевый транспорт.

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«Безубыточность возможна только при стоимости тарифов, близких к экономически обоснованным, а это те цифры, которые я назвал. <…> С учетом того, что городу нужно выполнять и другие задачи, мы просто не можем себе позволить еще больше субсидировать общественный транспорт», — считает губернатор.

После выборов можно всё?

Занятно, что подобные настроения возникли у высших чиновников Петербурга лишь в последний месяц. А, возможно, и в течение последних нескольких дней. Ведь в ходе «нулевых» чтений бюджета летом 2016 года, до парламентских выборов, Смольный был достаточно скромен в своих оценках грядущего тарифа. Поговаривали о привычном уже повышении на 2−3 рубля. Кое-кто из чиновников робко намекал на возможную стоимость жетона в 40 рублей. Но дальше в своих публичных прогнозах власти и руководители транспортных предприятий почему-то не заходили, несмотря на то, что про пресловутую «экономическую обоснованность» было известно давным-давно.

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«Ну кто вам накануне выборов сейчас будет что-то говорить», — резонно замечал в летних беседах с корреспондентом ИА REGNUM глава парламентской комиссии по транспорту Заксобрания прошлого созыва Алексей Палин.

Сейчас, когда 30-процентный рост стоимости проезда кажется почти неизбежным, оптимисты в кулуарах Мариинского дворца надеются, что, возможно, Смольный пытается прощупать реакцию горожан, и, если она будет слишком бурной, во втором чтении бюджета произойдет «откат» на 5 рублей назад, что вызовет у публики вздох глубокого облегчения.

Мифы о «социальности» и «росте»

Между тем, как ранее заявлял глава комитета финансов Смольного Алексей Корабельников, субсидии транспортным компаниям — «Петербургский метрополитен», «Горэлектротранс», «Пассажиравтотранс» — продолжат расти. Не всех парламентариев это устроило.

«В расходы заложены необоснованно завышенные субсидии городским монополистам. 27 млрд рублей идут на компенсацию транспортным компаниям, причем ни один из профильных комитетов не подтвердил эту сумму. В условиях, когда половина доходов казны — это налоги физических лиц, очевидно, что наши граждане оплачивают расходы ресурсопоставляющих организаций дважды», — заявила руководитель фракции КПРФ Ольга Ходунова.

Вообще, ни одну фракцию, кроме «Единой России», если судить по публичным высказываниям, не устраивает предложенный проект бюджета, или у депутатов имеются серьезные к нему претензии. Документ предусматривает рекордный дефицит бюджета в 64,3 млрд рублей на 2017 год. Доходы казны составят 470 млрд рублей, расходы — 535 млрд рублей.

Ольга Ходунова заявила, что социальность бюджета, о которой постоянно твердит Смольный, — это миф. «Самым дорогим для города остается развитие транспортной инфраструктуры, которая по объему финансирования опережает и сферы здравоохранения, и образования, и социальной поддержки граждан», — сказала она.

По мнению фракции КПРФ, проект бюджета не учитывает реальное падение доходов граждан и не содержит адекватных мер для замедления такого падения. Например, несмотря на ежегодный рост тарифов ЖКХ, размер субсидий для малоимущих граждан на оплату жилья и коммунальных услуг проиндексирован лишь на 0,3%. В свою очередь, депутат Ирина Иванова сумела отыскать в бюджете 30 млрд рублей доходов, которые якобы не учитывают в Смольном, и теперь коммунисты подготовят поправки ко второму чтению на эту сумму.

Около 30 млрд рублей «заниженных доходов» нашла в проекте бюджета и руководитель фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева. По ее словам, эта сумма набирается, если прибавить реальные поступления от налога на прибыль, от использования имущества и продажи имущества Петербурга, от размещения средств города в банках, а также если учесть федеральные трансферты, которые в прошлом году составили почти 20 млрд рублей.

«Мне представляется, что правительство ошиблось в совокупной оценке экономической ситуации в городе. Оно считает, что экономика перешла от кризиса к росту, на самом деле, она перешла от кризиса к стагнации. Соответственно, никаких действенных мер по реальному стимулированию роста потребления и доходов граждан не предлагается», — считает Дмитриева.

Концессионная кабала

Представитель «Партии роста» также недовольна и «массой экономически необоснованных проектов». В качестве примера Дмитриева привела концессионное соглашение на строительство «частного трамвая». В 2018 году бюджет потратит на проект около 1 млрд рублей, за 28 лет сумма достигнет 50 млрд рублей.

«В пределах концессии город на одного пассажира трамвая в четыре раза больше будет тратить, чем на другого пассажира вне концессии. То же и с Западным скоростным диаметром. Расходы только на текущее содержание ЗСД составляют 4,6 млрд рублей. По имеющимся расчетам, граждане заплатят свыше 5 млрд рублей при проезде по 46 километрам ЗСД. То есть на этот участок пойдет на 2 млрд рублей больше, чем на текущее содержание и ремонт всей дорожной сети Петербурга, которая составляет три тысячи с лишним километров. Такой экономики быть не может. Если завтра это соглашение будет расторгнуто, и мы освободимся от частного партнера, мы сможем отменить плату за проезд по ЗСД, город может взять на себя все расходы по его содержанию и еще сэкономить 4 млрд рублей в год. Это проекты просто фантасмагорические по своей экономике», — подчеркнула Дмитриева.

Удивлен практикой концессионных соглашений и бюджетных трат на эти проекты и «яблочник» Михаил Амосов. «Нам говорят — партнер привлекает средства в виде займов. Зачем нам такой партнер, у которого нет денег?» — прокомментировал он ответ Георгия Полтавченко, который пояснил, что концессионер по строительству ЗСД нуждался в 25-миллиардном займе. «Мы займы сами можем привлечь, причем более эффективно как город, чем частная организация. Для чего мы это делаем? Чтобы сделать менее прозрачной работу по этому инфраструктурному проекту? Я не вижу другого объяснения», — заявил Амосов.

Руководитель фракции «эсеров» Алексей Ковалев обнаружил в проекте бюджета на 2017 год не только многомиллиардные траты на компенсацию недополученной прибыли концессионеру ЗСД, но и сокращение расходов на программу «Молодежи — доступное жилье» на 800 млн рублей, сокращение долгосрочного жилищного кредитования — почти в два раза, снижение объема средств на приобретение жилых помещений городом, чтобы расселять аварийные дома, на поддержку онкологических больных (при росте смертности), на ремонт медицинских учреждений.

«И если вы верите, что в 2020 году ЗСД будет давать прибыль, то я думаю, что это не совсем верно. Мне кажется, что все проблемы, связанные с ЗСД, это то же самое, как пенсионерам предлагают покупать по почте вещи, заманивая их тем, что потом они смогут выиграть в лотерею миллионы рублей. Но никакая лотерея не проводится. Примерно так же и нас заманили», — заключил Ковалев.

Без имён, но «по совести»

Впрочем, несмотря на призывы некоторых оппозиционеров к поименному голосованию по бюджету, его проводить так и не стали. И «Единой России» даже не нужно было голосовать за проект всей фракцией — ведь при всех критических настроениях лишь семеро парламентариев из пятидесяти нажали на кнопку «против» документа.

Комитет финансов позднее опроверг предположения депутатов о 30 млрд рублей неучтенных доходов, поясняя, что ведомство оперирует реальными цифрами, а не тем, что им «хотелось бы» видеть.

Спикер и лидер единороссов Вячеслав Макаров и вовсе был настроен поэтически. «Была такая передача «В гостях у сказки». И судя по тому, как Михаил Павлович (Мокрецов, вице-губернатор, курирующий финансовый блок — прим. ред.) реагировал на слова дорогих коллег, складывалось впечатление, что он сидит на передаче «В гостях у сказки», — заметил спикер, после чего многократно поблагодарил всех чиновников городского правительства за проделанную работу над проектом.

Вячеслав Макаров не стал прямо отвечать на вопрос, считает ли он повышение стоимости проезда в общественном транспорте, предусмотренное этим проектом, чересчур стремительным. «Нет, я думаю, что мы ко второму чтению будем эти вопросы изучать. Я еще раз обратился к финансовому блоку правительства с тем, чтоб они прислушались ко всем предложениям депутатов и сделали выводы, еще раз сели и всё просчитали, чтоб ни у кого не оставалось сомнений. Будет проведен анализ», — ограничился подобными формулировками народный избранник.

Он заметил, что фракция «Единой России» в петербургском ЗакСе — демократичный орган, так что каждый будет голосовать в связи с тарифами так, как ему подскажут ум, честь и совесть. Что подсказывает совесть самому председателю парламента, Вячеслав Макаров предпочел не уточнять.