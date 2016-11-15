



Фетхуллах Гюлен

Как Вы видите политику Турции в Сирии и на Ближнем Востоке, а также каково Ваше мнение относительно будущего региона с точки зрения перспектив российско-турецких отношений?

Анализируя события, происходящие на Ближнем Востоке и в Турции, меня охватывает беспокойство относительно начала Третьей мировой войны, поскольку чрезвычайно сложно договориться об общих вещах, общих темах, когда речь идет о мире, в котором всё вращается вокруг собственных интересов, которые никак не поделить.

В Сирии с самого начала началось движение по поиску настоящей демократии, основных прав и свобод человека, однако ситуация в Сирии, к сожалению, зашла в тупик в результате внешнего воздействия, ставшего возможным ввиду того, что не придали значение реалиям и международным альянсам.

Поскольку проблема не была решена на месте, она все более разрасталась, превратившись в гангрену, и проблема страны с населением в двадцать миллионов человек стала проблемой мирового масштаба. Впрочем, вы и сами видите чему подвергаются эти беженцы с женщинами и детьми, эти слабые, наивные люди, видите что им приходится пережить в пути и их положение в Европе.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Время показало, что погибший в результате теракта Саид Рамадан Аль-Бути был прав. Покойный Бути, будучи предусмотрительным суннитским ученым, был сторонником постепенного перехода к демократии в Сирии. Он переживал из-за риска начала в стране гражданской войны благодаря вмешательствам, предпринятым ради стремительного изменения власти. Откровенно говоря, я тоже давал некоторые советы в подобном ключе посетившим меня представителям турецкого правительства. Я даже передал им, что покойный Аль-Бути придерживался подобного мнения. Более того, я распорядился направить копию письма, направленного мне лично им. В одно время руководство Турции установило хорошие взаимоотношения с Асадом. Используя этот кредит доверия, можно было поощрить Асада, и со временем, можно было бы поддержать при необходимости избрание Асада демократическим путем, что привело бы к постепенному вступлению в переходный процесс. Сирия, благодаря очень серьезным торговым, политическим и социальным взаимоотношениям с Турцией, в среднесрочной и долгосрочной перспективе неспешным и мирным путем, скорее всего, превратилась бы в еще более процветающую и демократическую страну. Однако эти советы не были приняты во внимание, и было сказано, что неужели мы будем учиться внешней политике у какого-то проповедника.

Эти проблемы в свое время можно было бы решить, обратившись за консультацией к лицам, объективно оценивающим ситуацию. Однако дилетантские вмешательства без знания дела привели к возникновению разного рода неразрешимых трудностей. После того, как в руки оппозиционных групп дали оружие и оказали им иную поддержку, ситуация переросла в гангрену, и настоящий переворот поразил демократическое развитие, к которому возможно было разумно и постепенно прийти. За это расплачивается невинный сирийский народ, вынужденный проживать в лагерях для беженцев, и оказавшийся в жалком положении у стен европейских границ.

После этого необходимо в кратчайшие сроки без излишнего перфекционизма прекратить кровопролитие и постараться найти политические формулы для того, чтобы хотя бы немного облегчить положение миллионов пострадавших людей. Для осуществления этого необходимым условием является мобилизация человеческих и добросовестных тенденций и демонстрация международным сообществом своих интенсивных дипломатических усилий. Наряду с ролью США в этом вопросе, Россия будет также играть роль элемента уравновешивания. Чрезвычайно важен диалог между этими странами по этому вопросу, который может быть достигнут за столом переговоров.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Президентом Ирана Хасаном Рухани и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Мысль об ином сценарии развития событий, вызывает во мне сильное беспокойство. Оружие, использовавшееся в прошлом, было актуально для тех времен, однако сейчас дело обстоит иначе. Если будет дан повод к 3-й Мировой войне, то половина нашей планеты будет уничтожена, упаси Боже. Как говорил Бертран Рассел: «Во время I Мировой войны случилось одно, во время II Мировой войны другое… Если начнется III Мировая, убитый направится в могилу, убийца в реанимацию!..». Поэтому до самого конца необходимо пользоваться дипломатией.

Говорят о сдвиге оси в турецкой политике. Тысячи людей из-за опасений политиков заключаются под арест, курдские граждане подвергаются несправедливому давлению. Что вы думаете об этих событиях? Как, по-вашему, следует решить вопрос курдских регионов?

В 2006 году я направил руководству страны список предложений по курдским гражданам в Турции, однако, к сожалению, ему не было предано значение. Если бы этим гражданам были предоставлены культурные права, среди которых в том числе и право на образование на родном языке, а также если бы были исполнены их пожелания на законной территории, если бы удалось укрепить экономику региона возможностями трудоустройства, если бы в этом регионе были трудоустроены преподаватели, врачи, судьи, прокуроры и государственные служащие, готовые заключить всех в объятия сострадания, вероятней всего удалось бы воспрепятствовать попаданию молодежи региона в сеть террористических группировок и ситуация не приобрела бы неразрешимый характер. Ничего этого сделано не было, и вступили в так называемый мирный процесс неизвестного характера, закрыв глаза на факт того, что каждый из поселков превратился в оружейный склад. Впоследствии процесс был нарушен по политическим причинам, и на этот раз туда были направлены силы безопасности с тяжелым вооружением с целью зачистки от оружия, улицы превратились в поле боя, сколько было пострадавших среди гражданского населения.

Самым разумным путем разрешения ситуации в Сирии и Ираке является признание культурных прав как курдов, так и иных этнических и религиозных групп, предоставление возможностей по трудоустройству посредством инвестиций, а также принятие государством своих граждан такими, какие они есть, предоставление им права представительства, и исполнение их запросов на законной территории.

ИА REGNUM: Кроме всего прочего, существует ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), наносящее вред стабильности региона. Каково Ваше мнение на этот счет? Каким должно быть спасение и борьба с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?

Для борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подобными радикалами следует фундаментально и всесторонне рассмотреть этот вопрос. Здесь имеется как религиозный аспект, так и нерелигиозный, политический, экономический и социально-психологический аспекты. Если в этом вопросе опустить всё только на религию, закрыв глаза на другие стороны проблемы, то вопрос разрешения ситуации не сдвинется с места и не продвинется дальше.

Matritca.kz Европейские исламисты

Наряду с ответственностью, лежащей на мусульманах по разрешению ситуации, на государствах и международных организациях также лежит ответственность. С одной стороны, существуют такие террористические группировки, как ИГ и «Аль-Каида» (организации, деятельность которых запрещена в РФ), с другой стороны — государства, оказывающие давление на своих граждан, лишающие их свобод, поступающие несправедливо, не соблюдающие законы. Нельзя не учитывать и применяемую государством практику по подталкиванию людей к отчаянию, упрощающему их попадание в сеть террористических группировок.

Группировка, называемая ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), представляет собой сеть зла, шайку бандитов, однако им поставляется оружие и не ведется противодействие в части привлечения молодежи в их сети, они могут рекламироваться в интернете, их раненые проходят лечение и отпускаются на свободу без следствия, их лидеров то арестовывают, то освобождают. С одной стороны, в Турции представителей движения «Хизмет», которые намеренно и муравья не тронут, обзывают наркоманами и террористами, проводят обыски в их домах, однако подобные высказывания не звучат в адрес сети зла под названием ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с ними не обращаются подобным образом.

Западным странам в борьбе с терроризмом следует воздержаться от заявлений и обращений, способных вызвать обиду среди граждан мусульман, учитывая, что мусульмане находятся в меньшинстве. Без поддержки большинства мусульман невозможно избавиться от этой беды, которой является терроризм. Кроме того, подавляющим большинством жертв террористических группировок также являются мусульмане. ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляет, что она якобы представляет права мусульман-суннитов в Сирии и Ираке, однако большей частью погибших, среди которых и курды северного Ирака, были мусульмане-сунниты. Если рассмотреть проблему в широком плане, можно отметить, что наибольшие потери от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли мусульмане-сунниты.

Bertilvidet Курдская демонстрация

Если не рассматривать проблему фундаментально, то после завершения одной проблемы, следом возникает новая. Искоренив одну проблему, другая тут же воскресает вновь. Существуют альтернативные очаги разжигания фитны и зла. Вчера только говорили об «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как только ее уничтожили, вдруг неожиданно появилась ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С другой стороны действует «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), каждая из них проливает кровь, каждая из них отдельный палач. Они вводят в заблуждение молодежь ужасающей ложью, заявляя, к примеру, что можно попасть в рай, убив человека. Какой же это обман — упаси Господь — они очерняют светлый лик Ислама, так же как и возводят в ранг убийц тех, кто в это поверил, все это приводит к тому, что люди начинают бояться мусульман.

Будучи мусульманами, мы не можем отбросить в сторону эту проблему, заявляя, что это всего лишь игра внешних сил, некоторых разведывательных сетей, поскольку эти сети зла привлекают к себе нашу молодежь, осыпая их обещаниями. Как же им удается обмануть этих молодых людей? Может быть потому, что мы не смогли дать нашей молодежи должным образом правильное образование? Или мы не смогли их хорошо воспитать?

В Священном Коране убийство одного невинного человека приравнивается к убийству всего человечества. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), категорически запрещал насилие в отношении мирных граждан, в особенности, по отношению к женщинам, детям и религиозным деятелям даже при обороне во время законной войны. Всемогущий Аллах в Священном Коране говорит: «Мы сделали род Адама милостивым». Каждому человеку он придает значение, ввиду того, что он является человеком. Он говорит также, что мы сделали вас разными, чтобы вы узнавали друг друга. Непохожесть же он показывает как богатство. Может, мы это не смогли объяснить своей молодежи?

R.ESLAMI Молитва в Каабе

Мы не знаем насколько искренни в своих религиозных убеждениях такие террористические группировки, как ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако если рассматривать проблему, допуская, что в их составе имеются молодые люди с искренней верой, которых ввели в заблуждение, необходимо обозначить и их ошибки с точки зрения веры. Возможно, некоторые молодые люди, не найдя примера настоящего мусульманина в своей среде, находятся в определенном поиске. Они верят обещаниям этих группировок и примыкают к их рядам, и совершенно не осознавая этого, совершают, в сущности, самое большое предательство в отношении мусульман.

Согласно отраженной в СМИ информации, основным заблуждением в религиозных аргументах является отсутствие целостного подхода в понимании, без учета прецедентов и антецедентов в религиозных источниках. Нельзя игнорировать причины, ввиду которых были ниспосланы аяты Корана, а также время и социально-политические условия, при которых они были ниспосланы. Эта же мысль характерна и для достоверных хадисов. Очень важно постараться понять дух Корана и Сунны. В те эпохи Ислам постепенно искоренял, временно относился терпимо, но не признал постулаты о рабстве, повторное воскрешение которых в наши дни свидетельствует о непонимании духа религии. Как отмечает Абдул Рахман Аззам (1873−1976, основатель Лиги арабских государств) в своей книге «Жизнь Пророка» если проанализировать каждую из войн нашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и первых мусульман, то станет понятно, что все они имели оборонительный характер. Если не знать об этом, то очень легко можно злоупотреблять выражениями, связанными с войной, имеющим место в Коране и Сунне.

Путь передачи духа Корана, жизнеописания Пророка и религии, также проходит через образование. Любой вопрос может быть решен посредством образования в долгосрочной перспективе. В рамках школьной программы можно обучить демократическим ценностям, уважению к человеку, уважению к жизни, заботе о людях.

Если это будет проделано в долгосрочной перспективе, а в краткосрочной перспективе в отношении террористических группировок будет создан альянс, в который войдут и США с Россией, то будет возможно искоренить эти группировки. По крайней мере, это позволит воспрепятствовать привлечению в их ряды еще большего количества людей и предотвращения метастаз у этого онкологического заболевания.

Беседовали Мехмет Йылмаз и Расим Джанбаев