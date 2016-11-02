Кто бы ни заменил Барака Обаму на посту главы Белого дома, ему достанется мир, в котором в значительной мере ослабла структура глобальной безопасности. Такие противники США, как Россия, Иран и Китай, ведут себя более вызывающе, союзники же Вашингтона больше не верят в поддержку Вашингтона, а система сдерживания, легшая в основу международной стабильности и процветания с окончанием Второй мировой войны, разваливается все быстрее. Поэтому риск конфронтации между крупными державами сегодня выше, чем он был за последние 30 лет, поэтому новому президенту США нужно будет уделить прежде всего внимание стоящим перед страной вызовам, пишет Джон Ханна в статье для Foreign Policy.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хаос или шаги

Автор отмечает, что на данный момент основной вопрос состоит в том, стало ли отступление президента Обамы от принципов Pax Americana аномалией, или же это проявление более глубокого исторического сдвига, вестник сокращения роли США на международной арене, которое уже не сможет остановить его преемник.

Это станет ясно не позднее, чем летом 2017 года, когда лидеры других стран смогут составить свое впечатление о новом президенте США. Если они решат, что ничего не изменилось, что проложенный Обамой курс продолжится, они пойдут на соответствующие шаги.

Так, страны-ревизионисты усилят свои попытки подорвать фундамент мощи США и демонтировать возглавляемую Вашингтоном глобальную систему. Союзники также сделают свои выводы, пустившись в целый ряд авантюр для того, чтобы обезопасить себя, что еще больше подорвет интересы Белого дома. Они могут пойти на опосредованные войны — как, например, Саудовская Аравия, которая предоставит оружие исламистам в Сирии, — или примирение с противниками США, как в случае с Филиппинами и КНР. Сколько времени пройдет, прежде чем появится вероятность разработки Южной Кореей, Японией или Саудовской Аравией собственного ядерного оружия?

Чем дольше продлится скатывание в хаос, тем сложнее и затратнее будет его останавливать, и в определенный момент может оказаться так, что предотвратить его будет невозможно и перед США встанет выбор между полномасштабной войной и замирением по всем вопросам.

Предотвращение такого развития событий должно быть первоочередной задачей следующего главы Белого дома. Поэтому следующей администрации необходимо незамедлительно дать понять, что она отличается от той, что была при Обаме. Новый президент должен заявить, что США корректируют свой курс и готовы продемонстрировать силу и лидерство США, защиту союзников и эффективное сдерживание противников.

Хотя список шагов, которые должен будет сделать новый президент США, довольно длинный, но некоторые идеи сразу приходят на ум.

Во-первых, необходимо заявить в ходе инаугурационной речи о намерении работать в плотном сотрудничестве с Конгрессом для предотвращения секвестра, а также увеличить расходы на оборону до уровня, достаточного для ответа на большое число вызовов, стоящих перед США.

Во-вторых, провести серию встреч с ключевыми лидерами национальной безопасности из Конгресса для создания взаимного понимания не только по вопросу перестройки вооруженных сил, но и по характеру угроз для США по всему миру.

В-третьих, сохранить присутствие контингента в Ираке после уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В-четвертых, принять активнейшие меры для создания ПРО, способного защитить США от ядерного удара со стороны КНДР.

В-четвертых, дать Ирану понять по закрытым каналам, что США больше не будут терпеть атак на американские суда, и если исламская республика еще раз окружит один из кораблей США, её суда ждет применение силы на поражение. И если Тегеран не примет это предупреждение к вниманию, нужно быть готовым идти на эскалацию.

Более того, следующий глава Белого дома должен в первую очередь принять премьер-министра Израиля и дать ему понять, что время отстранения от Тель-Авива окончено. Хотя президент будет полагаться на Государственный департамент США и другие компетентные органы в отношениях с Россией, Китаем и даже Ираном, главное внимание должно уделяться консолидации отношений между союзниками по НАТО, на Ближнем Востоке и в Азии. Основной посыл шагов президента США должен заключаться в поддержании силы и жизнеспособности союзов с США.

Делать все это, по мнению автора, нужно без критики предыдущей администрации, особенно во внешней политике. Дела должны говорить за себя сами. Также необходимо прекратить извиняться за прежние провалы или якобы имевшие место преступления.

Следует также подчеркнуть словом и делом, что хотя США стремятся к продуктивному сотрудничеству даже со своими противниками, единственной основой для таких отношений будет взаимность, а не уступки со стороны Вашингтона. Не должно остаться ни тени сомнения в том, что эпоха односторонних жестов для успокоения поведения заклятых врагов подошла к концу.

Работа же по перестройке американской системы сдерживания не будет ни простой, ни дешевой, и сделать за одну ночь это не получится. Но при готовности президента и небольшой поддержке Конгресса эта задача может оказаться выполнимой.