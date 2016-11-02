



Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт из Армении?

На протяжении всех 25 лет существования независимой Армении импорт значительно, иногда более чем в 2 раза, превышал показатель экспорта. Как свидетельствует отчетность Национальной статистической службы, по итогам 2015 года в страну ввезено товаров на 3,25 млрд долларов, а вывезено всего на 1,5 млрд долларов (соотношение 2,17 раза в пользу импорта). Естественно, что хронический дисбаланс отягощает внешний долг, приблизившийся к 60% от ВВП, и прочие макроэкономические характеристики.

Правда, в первом полугодии 2016 года это соотношение скорректировалось до 1,8, что связывают со вступлением Армении в евразийские структуры, но информация Таможенной службы по-прежнему не внушает оптимизма. За январь — июнь в 95 стран экспортировано 715 наименований товаров на 815 млн долларов, а из 150 стран импортировано 1300 наименований на 1 млрд 457,5 млн долларов.

Евразийский фактор если и сыграл положительную роль в росте экспорта, то только во внешней торговле с Россией и Белоруссией (рост армянского экспорта, соответственно, в 1,9 и почти в 1,5 раза).

В случае же с азиатскими партнерами по ЕАЭС цифры выглядят просто удручающе, хоть и с перевесом в пользу Армении. Такой агропромышленный гигант, как Казахстан, завозит из Армении 28 наименований товаров таможенной стоимостью 2 млн 329 тысяч долларов, из которых почти 1 млн приходится на табачные изделия — сигареты, сигары, сигариллы. Ровно столько же — 28 наименований закупает в Казахстане Армения, но их таможенная стоимость составляет 960 тыс. долларов, из коих наибольшая часть в 368,5 тыс. долларов — это средства для волос.

Показатели внешней торговли Армении с Кыргызстаном в первом полугодии текущего года, по данным все той же Таможенной службы, выглядят даже смехотворно. Армянская сторона продала своему среднеазиатскому партнеру 6 наименований на 133 тыс. долларов, в основном расфасованные лекарственные препараты, а завезла … одну люстру весом в 1,4 килограмма с нулевой таможенной стоимостью.

Справедливости ради следует добавить, что по итогам 2015 года аналогичные цифры выглядели утешительнее: импорт Армении из Кыргызстана был на 155 тыс. долларов с ростом по сравнению с 2014 годом в 3,4 раза. Значит, внешнеторговый потенциал евразийских союзников пока полностью не реализован. К сожалению, с 2015 года армянская таможенная отчетность стала публиковаться со значительным опозданием и только в полугодовом и годовом разрезе, в отличие от прежних ежеквартальных и весьма оперативных сводок, поэтому можно предположить, что итоги 2016 года будут оптимистичнее.

Экспорт Армении носит большей частью сырьевой характер. Список экспортных товаров возглавляют медная руда и концентрат меди. В первой дюжине черновая медь, золото, сплавы железа, руда и концентраты драгоценных металлов. Это дает повод некоторым армянским экономистам говорить о том, что «Армения экспортирует в развитые страны только сырье, а не технологическую продукцию». Однако присутствие в первых строчках таких высокотехнологичных товаров, как бриллианты и алюминиевая фольга, позволяют, если не опровергнуть, то смягчить подобное, нелестное для армянской экономики утверждение. Тем более что оба товара вывозятся преимущественно на Запад. Любопытно, что в отдельные годы доля алюминиевой фольги в экспорте из Армении в США в стоимостном выражении достигала 90%. Чем не повод для гордости?

В конце 1980-х годов политические силы, ратовавшие за выход Армении из СССР, рассчитывали пополнять бюджет экспортом минеральной воды и молибдена. Сегодня молибден замыкает двадцатку экспортных товаров, а данные о минеральной воде вовсе теряются в общей таблице. Не стала Армения и сколько-нибудь значимым международным поставщиком высокосортного алкоголя, на который тоже уповали не очень просвещенные в экономике энтузиасты той поры. Значимые объемы знаменитого коньяка не завоевали новых рынков и, как прежде, реализуются только в России.

В ближайшей перспективе трудно ожидать существенных изменений в структуре и объемах экспорта из Армении. Экспортеры продукции горнодобывающих и обогатительных предприятий работают на пределе своих возможностей. Переработка рудных концентратов и получение из них готовых изделий требует серьезных инвестиций, источники которых если и озвучиваются, то не материализуются. Новых индустриальных предприятий не создается, агропромышленный комплекс не слишком конкурентоспособен. А потому перекосы во внешней торговле будут и дальше наращивать внешний государственный долг.

Обновленное в сентябре правительство Армении во главе с доктором экономических наук Кареном Карапетяном, хоть и задумывается о завтрашнем дне, но пока латает дыры…