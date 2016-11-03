



Иван Шилов ИА REGNUM Освобождение Мосула

Битва за иракский Мосул началась едва ли две недели назад, силам коалиции еще предстоит войти в город, но уже целый ряд официальных лиц США заявил о начале атаки на базу террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийском городе Ракка. Крайнее беспокойство вызывает то, что высокопоставленные лица США, ответственные за внешнюю и оборонную политику, игнорируют целый спектр критических факторов, которые в сложившихся условиях, должны стать преградой против таких планов, пишет Дэниэл Л. Дэвис в статье для National Interest.

Хотя пока иракским военным удалось успешно выдавить боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из целого ряда крупных городских центров в Ираке, им еще не приходилось воевать ни в городе размера Мосула, ни с отчаявшимся противником, прижатым к стенке. Пока далеко непонятно, смогут ли вооруженные силы Ирака и другие войска коалиции выдержать предстоящую битву, которая может оказаться мясорубкой.

Более того, силы коалиции, противостоящие ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мосуле, составлены из формирований, некоторые из которых крайне отрицательно настроены друг против друга. Пока неясно, будут ли турецкие вооруженные силы, развернутые за пределами Мосула, играть нейтральную, поддерживающую или дестабилизирующую роль в битве. Для успеха коалиции, многие процессы должны пойти по «наилучшему сценарию». Но при всех потенциальных сложностях операции по освобождению Мосула, они ни в какое сравнение не идут с теми громадными тактическими и стратегическими вызовами, которые будут связаны с попытками выдавить боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Ракки.

Так, поблизости от Мосула находится полностью обеспеченная государственная армия, несколько хорошо вооруженных и оснащенных формирований, поддержка наземных войск и разведки США. На прилегающих к Ракке территориях всего этого не существует. Нет ни поддерживаемых государством военных подразделений, которые будут возглавлять наступление, ни союзных военных формирований, которые обладают преимуществом того, чтобы подготовить наступление на подступах к городу, ни линей снабжения, проходящих по дружественной территории. На политическом уровне все еще хуже.

Так, решающую роль в планах США по выдавливанию боевиков из Ракки играют курдские формирования и вооруженные силы Турции, которые должны действовать совместно. Однако, как признают некоторые американские военные, серьезный вопрос о том, как два смертельных врага будут работать вместе, так и не решен. В частности и недели не прошло с тех пор, как Турция сознательно нанесла авиаудар по поддерживаемым США курдам на севере Сирии.

Лидер курдской партии «Демократический союз» (PYD) Салих Муслим Мухаммад заявил, что захватить Ракку важно, но подчеркнул, что, если его отряды направятся в сторону удерживаемого исламистами города, их «ударит в спину» Турция, и его опасения обоснованы.

В августе возглавляемая курдами коалиция освободила город Манбидж, расположенный южнее сирийско-турецкой границы. Тем самым был перерезан значительный путь снабжения для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) между Турцией и Раккой. Территория Турции также стала более безопасной, поскольку был закрыт доступ туда для боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Наградой за подвиг курдским формированиям стало то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал PYD врагом, которого необходимо уничтожить военными методами.

«Манбидж будет очищен от элементов PYD», — заявил Эрдоган. «Мы придерживаемся самой жесткой позиции по этому вопросу и выразили позицию нашим партнёрам по коалиции».

Какие гарантии может дать администрация США курдам после успешного освобождения Ракки, что турецкие войска не повернут против них свое оружие? Почему турки должны сегодня бомбить курдов, а завтра работать с ними или позволять им сохранять свое присутствие после освобождения Ракки. В этом нет никакой логики.

И даже если пропасть между Турцией и курдскими подразделениями будет преодолена, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) успешно выдавлено из Ракки, террористическая угроза для США меньше не станет. Так, директор Национальной разведки США заявил, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никуда не исчезнет после потери Мосула и Ирака. Группировка либо превратится во что-то иное, или же появятся схожие с ней экстремистские организации, которые, по его мнению, США придется подавлять еще долго.

Даже директор одной из специальных служб США признает, что даже лишение ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) территории не сделает США более безопасными. Это будет только первым негативным последствием успешного освобождения Ракки.

Если та или иная группировка «умеренных» мятежников и одержит верх над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и освободит Ракку, город станет островом посреди моря гражданской войны. Они будут по-прежнему врагами Дамаска и его союзников.

Установят ли США бесполетную зону и применят ли силу для защиты мятежников от сирийского правительства и его союзников? Если США пойдут на это, они могут оказаться в конфронтации с иранскими или российскими военнослужащими, может также потребоваться вмешательство ООН.

Пойдут ли США на риск крупномасштабной войны, нанеся удар по сирийским наземным войскам, российской авиации, войскам Ирана для защиты группы исламских мятежников, чья модель правления по-прежнему неизвестна. Если США уничтожат технику Сирии, Ирана или России или убьют их военнослужащих, нет сомнения в том, эти нации ответят так, чтобы нанести удар по интересам США. Рассмотрели ли США возможность того, что таковой будет реакция на помощь противникам Дамаска?

Целью внешней политики США должен быть результат, который положительно сказывается на интересах США. Попытки получить контроль над крупным городом, расположенным на враждебной территории, где бушует многолетняя гражданская война, ни при каких обстоятельствах не приведет к положительному исходу для США. А последствия у них могут быть катастрофическими.

Без сомнения, самым опасным для США будет ситуация, при которой при защите мятежников в Ракке американская ракета сбивает российский самолет, гибнут российские наземные войска или, наоборот, если российская авиация собьет американский самолет. Неизвестно, как отреагирует то или иное правительство, однако эта реакция может выйти из-под контроля и дойти до обмена ядерными ударами.

Зачем ответственному лидеру США даже рассматривать возможность применения мер, которые почти точно не приведут к позитивным результатам, но вызовут громадные негативные последствия. Автор подчеркивает, в Сирии нет ничего, ради чего стоит рисковать началом войны с крупнейшей в мире ядерной державой.

Политикам в США давно уже надо признать тот факт, что военными методами нельзя решить все проблемы. Более того, лидеры США должны перестать продвигать задачи, имеющие сомнительную тактическую и стратегическую ценность, и способные привести к стратегическому поражению. Вашингтон игнорирует эти предостережения на свой страх и риск. К сожалению, в конечном счете, если все пойдет по худшему сценарию, основную цену придется платить населению США.