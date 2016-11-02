



Иван Шилов ИА REGNUM Мягкая сила

Все люди любят рейтинги — они вносят определенную упорядоченность и иерархичность в их жизнь. Это самая красивая девушка этого года, это самая быстрая машина, это самое красивое платье, а эти часы — в пятерке лучших часов Швейцарии — когда мы устанавливаем картину мира, то нам нужны какие-то измерения. Точно так же дело обстоит и в международной политике — есть различные индексы, рейтинги, основанные как на прямых данных, так и на экспертных оценках. Но и те, и другие помогают как-то ориентироваться и расставлять страны по ранжиру.

Если брать «жесткую силу» страны, то там достаточное количество цифр из разных областей человеческой деятельности, которые могли бы помочь сравнению. Но как измерить «мягкую силу»? Как измерить привлекательность той или иной страны, ее языка, культуры, образа жизни? И причем так измерить, чтобы погрешность измерений была небольшой и не сильно влияла на результат.

На мой взгляд, одним из лучших показателей является количество иностранных студентов, которые учатся в этой стране. Это довольно точный показатель, потому что ошибка измерений не так велика, он показывает серьезность намерений на сотрудничество и заодно он консолидированный — отражает привлекательность образа жизни, экономики, культуры и т.д. Человек, который учился в другой стране, часто становится проводником интересов этой страны — пусть не политических или экономических, но культурных как минимум.

И очень интересно узнать, насколько велика «мягкая сила» Китая, насколько она сейчас действенна и работает. Ведь вопрос о том, является ли Китай «колоссом на глиняных ногах» или новым гегемоном мира, очень важен не только для его соседей, но и для мира в целом, ну, а «мягкая сила» тут один из наиболее важных показателей. Но вернемся к нашим иностранным студентам.

Все данные взяты с сайта Institute of International Education, которые собрали и систематизировали данные China Scholarship Council (CSC).

Если взять в сравнении с другими странами, то надо отметить, что Китай весьма преуспел в привлечении иностранных студентов: практически 400 тысяч человек училось там в 2015 году — это меньше, чем в Великобритании, но уже больше чем во Франции.

На основе данных с сайта Institute of International Education Количество иностранных студентов в Китае в 2015 году

При этом еще в 2004 году там училось почти в 4 раза меньше студентов — прогресс за 11 лет очевиден. Фактически, рост был линейный до 20−30% в год, что довольно много.

На основе данных China Scholarship Council Количество иностранных студентов в Китае по данным China Scholarship Council

Для того, чтобы показать качественный состав студентов, учившихся в Китае, я взял для сравнения 3 года — 2005, 2010 и 2015.

Отдельно хочу обратить внимание на постсоветские страны — Россию и Казахстан. Россия всегда была в десятке, но ее место там и численность студентов постепенно менялись — с 7 места и 3527 студентов в 2005 году до 6 места и 12 481 студента в 2010 году, ну и в результате Россия пришла к 6 месту, 16 197 студентам в 2015 году. Это довольно много и говорит о большом интересе российских граждан к Китаю.

Казахстанские студенты в десятке появляются только с 2008 года, а в 2010 году их в Китае 7874 человека и они занимают 9 место. В 2015 году Казахстан на 8 месте с 13 198 студентами. Несмотря на то, что население Казахстана в 8 раз меньше, но количество студентов в Китае уже приближается к российскому. Это говорит и о приоритетности отношений Китая с Казахстаном и о важности Китая для Казахстана.

Таблица 1. Количество иностранных студентов в Китае в 2005 году

№

Страна

Количество студентов

Доля студентов

1

54 036

38,30%

2

18 906

13,40%

3

10 299

7,30%

4

5 785

4,10%

5

4 656

3,30%

6

3 668

2,60%

7

3 527

2,50%

8

3 245

2,30%

9

3 101

2,20%

10

2 681

1,90%

31 183

22,10%

Таблица 2. Количество иностранных студентов в Китае в 2010 году

№

Страна

Количество студентов

Доля студентов

1

62 975

23,80%

2

19 668

7,40%

3

16 808

6,30%

4

13 177

5,00%

5

13 018

4,90%

6

12 481

4,70%

7

9 539

3,60%

8

9 014

3,40%

9

7 874

3,00%

10

7 406

2,80%

93 130

35,10%

Таблица 3. Количество иностранных студентов в Китае в 2015 году

№

Страна

Количество студентов

Доля студентов

1

66 675

16,80%

2

21 975

5,50%

3

19 976

5,00%

4

16 694

4,20%

5

16 197

4,10%

6

15 654

3,90%

7

14 085

3,50%

8

13 198

3,30%

9

12 694

3,20%

10

10 436

2,60%

190 054

47,80%

Если суммировать страны из десятки по географическим категориям, то мы получим следующие градации:

Соседи — страны, непосредственно граничащие с Китаем и имеющие с ним сухопутную границу. К ним относятся Вьетнам, Россия, Казахстан, Пакистан, Индия. Соседи соседей — страны, граничащие с соседями Китая или отделенные от него морем. К ним относятся Япония, Южная Корея, Индонезия, Таиланд. Дальнее зарубежье — страны, которые находятся на большом расстоянии от Китая и не граничат с соседями его соседей. Это США, Франция, Германия.

Как видно из таблиц 4 и 5, количество и доля студентов из стран — соседей все увеличивается — это говорит о том, что вокруг Китая уже сложилось полноценное региональное окружение, которое заинтересовано с ним сотрудничать.

Доля студентов «соседей соседей» падает, при том что количество их даже немного увеличилось — по всей видимости, это связано с тем, что сотрудничество уже вышло на предельно возможный уровень, и дальше уже оно не идет. Китай сам занимает определенные экономические ниши и становится не партнером, а конкурентом.

Дальнее зарубежье в относительном измерении падает, но в количественном растет — с 16 до 32 тысяч, то есть вдвое.

Но в целом, надо обратить внимание, что доля тех же ТОП-10 стран за 10 лет упала в полтора раза — с 78% до 52%. Это значит, география стран, откуда едут учиться в Китай, все расширяется и расширяется. Этому способствует развитая система грантов, которая предоставляется как самим китайским правительством, так и университетами и властями провинций.

Таблица 4. Категории иностранных студентов в Китае из Топ-10 (численность)

№

Категория

2005

2010

2015

1

12 557

49 793

61 743

2

81 266

102 499

113 430

3

16 081

19 668

32 411

4

109 904

171 960

207 584

Таблица 5. Категории иностранных студентов в Китае из Топ-10 (доли)

№

Категория

2005

2010

2015

1

8,90%

18,80%

15,50%

2

57,60%

38,70%

28,50%

3

11,40%

7,40%

8,10%

4

77,90

64,90

52,10

В целом, можно сказать о «мягкой силе» Китая на примере привлечения иностранных студентов следующее: