На протяжении последних нескольких месяцев кандидат на пост главы Белого дома от Демократической партии Хиллари Клинтон и ряд западных СМИ постоянно представляли претендента от республиканцев как человека, опасно близкого к российскому президенту Владимиру Путину. Был высказан целый спектр обвинений, доходящих даже до того, что в башне Трампа находится сервер, который напрямую связанный с «Альфа-банком». Очень заманчивым с политической точки зрения кажется желание назвать деловые отношения, посещение конференций и даже поддержку дипломатического сближения с Россией любовью к президенту России Владимиру Путину.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

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Для кандидатов такой ход является удобным способом намекнуть, что в оппозицию входят не верные США люди, а для разного рода экспертов — возможностью на корню зарубить любое обсуждение, пишут эксперты издания National Interest.

На данный момент, отмечают авторы, создается впечатление, что предвыборному штабу Клинтон удалось не запятнать свою репутацию связями с Кремлем, однако при более внимательном анализе её кампании оказывается, что политизированная версия «шести рукопожатий» может применяться и для того, чтобы найти связи с Кремлем и у Клинтон. Одним из таких примеров авторы называют аналитический центр Николая Злобина Center on Global Interests, который одновременно выступает в поддержку бывшей первой леди и превозносит Путина.

По словам Злобина, президент России становится «глубоким политическим философом», что хорошо, поскольку глобальный политический класс застрял в «интеллектуальной канаве». Даже до обострения отношений в 2014 году такое заявление было бы крайне заметным для любого, кто называет себя главой американской организации.

Но интереснее всего тем не менее, вероятно, другое. Председатель центра Злобина — бывший офицер ракетных войск США Брюс Блэр — снялся в новом рекламном ролике Клинтон, в котором он крайне критически отозвался о способности Трампа управлять ядерным потенциалом США. Озабоченность ядерным оружием Блэра не нова. Так, прежде он возглавлял аналитический центр Center for Defense Information, руководство которого написало в 1985 году письмо Черненко с призывом запретить испытания ядерного оружия. Впоследствии руководящий состав центра был приглашен в посольство СССР.

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Что же касается Злобина, то он является регулярным участником встреч Валдайского клуба, где он имеет возможность встречаться не только с высокопоставленными официальными лицами России, но и с самим Путиным. Злобин также является частым гостем ток-шоу на российском телевидении, где он высказывает свое видение внешней политики США и хвастается связями в Вашингтоне.

Издание подчеркивает, что ничего из вышесказанного не является ни шокирующим, ни предосудительным, и никто не оспаривает право хвалить или поносить Путина или, раз на то пошло дело, Клинтон.

Однако, если принять во внимание связи и действия Клинтон, как нынешние, так и прошлые, кажется, что ей и ее сторонникам следовало бы быть осторожнее в критике Трампа, поскольку между самими Клинтонами и Россией существует долгая связь. Для начала противник войны Билл Клинтон посетил Советский Союз еще зимой 1969—1970 годов. Тогда война во Вьетнаме была в самом разгаре, и около полутора лет прошло с вмешательства Москвы в Пражскую весну.

Но этим дело не кончается. В 1998 году Клинтон помог правительству Ельцина получить кредит от МВФ в размере $23 млрд. Для этого была задействована программа, до того не использовавшаяся на протяжении 20 лет. Администрация Клинтона пошла на этот шаг на фоне громкого скандала с Моникой Левински, о котором, как выходит из мемуаров Бориса Ельцина, Россия знала еще до того, как об этом стало известно общественности США.

Инвестиции в Россию осуществлял и глава предвыборного штаба Клинтон Джон Подеста. Не стоит забывать и о многомиллиардных суммах, полученных бывшим президентом США за речи, которые он произнес для связанных с Кремлем банков.

Таким образом, заключает издание, в целом вопрос прост: придерживается ли Клинтон моральных принципов, когда дело касается России, или нет, а также идет ли на пользу американской демократии политическая война из-за связей кандидатов на пост главы Белого дома? Пока ответ очевиден — решительным образом нет.