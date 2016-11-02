



Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Приватизация

Пресс-служба Фонда государственного имущества Украины назвала окончательную даты продажи Одесского припортового завода (крупнейшее химическое предприятие страны, конечный пункт аммиакопровода «Тольятти-Одесса», собственный терминал перевалки аммиака) — 14 декабря 2016 г. Стартовая цена, которая неоднократно изменялась руководством Фонда, установлена на отметке 5,16 млрд грн (около 200 млн долл по текущему курсу). Чтобы получить хоть какую-то прибыль, государству следует выручить за предприятие более 300 млн долларов: как сообщалось, ОПЗ накопил значительные долги за поставленный газ. В тройке держателей долга — структуры украинского олигарха Дмитрия Фирташа, компании «Нафтогаз Украины» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению), «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы).

Глава ФГИ Игорь Билоус предупреждает потенциальных инвесторов о том, что в случае срыва приватизации завода в декабре его больше не станут выставлять на продажу: «Все думают: вот не состоится очередной тендер и мы выставим его [завод — Ред.] буквально за 50 гривен. Нет, я хочу всех успокоить, этого не будет… Я уже вынес этот вопрос на рассмотрение правительства. Если у нас будет, например, ещё одна неудачная попытка, мы будем решать проблемы не продажей, а путём присоединения этого актива к другому, который имеет газ и который сможет продержать этот актив «на плаву» до возврата конъюнктуры рынка».

Игорь Билоус также анонсирует приватизацию интересных, но не столь значимых активов. «Напоминаю всем заинтересованным, что сейчас мы готовим к продаже «Президент-отель» [4* отель в центре Киева — Ред.], который еще год назад нам запретили продавать через суды. Тогда его стартовая цена составила 330 111 700 гривен. Срок действия заключения о стоимости закончился еще в мае. Из-за постановлений суда нам пришлось начать все с начала: отменить предыдущие приказы и выдать новые о проведении приватизации», — информирует чиновник.

«Надеяться на то, что «Президент-отель» уйдет с молотка по цене, близкой к той, которую установил первый оценщик, не приходится. Проблема не только в снизившихся финансовых показателях и туристическом «застое», но и в том, что загрузить 374 номера — пусть даже в центре Киева — будет для потенциального покупателя весьма непросто», — описывает трудности заместитель директора ПАО «Одесский припортовый завод» Николай Щуриков в своём блоге на ресурсе ЛИГА.net.

Посол Украины в Баку обратился к Конфедерации предпринимателей Азербайджана с предложением принять участие в украинской приватизации. «В письме он представил новую украинскую стратегию приватизации на 2016−2017 годы, включающую порядка 300 предприятий. Посол уверен, что участие в приватизации представляет значительный интерес для азербайджанского бизнеса», — говорится в заявлении организации.

Следует отметить, что в настоящее время Украина вообще очень активно обхаживает потенциальных инвесторов. Так, например 28 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман с этой целью принял участие в открытии украино-французского бизнес-форума в Париже.

МВФ

В конце октября ожидалось прибытие на Украину миссии МВФ, однако, как сообщалось, визит был отложен на неопределённый срок. Причина этого, по мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в том, что миссии сейчас нечего делать на Украине: «Программа МВФ на 2016 год не реализована, и маловероятно, что Украина получит дополнительный транш до конца года. Будут говорить уже о следующем финансовом цикле, о сотрудничестве в 2017 году. То, что наблюдаем сейчас, не переговоры, а монолог», — сообщил он в комментарии интернет-ресурсу Politeka.

Согласен с ним и научный сотрудник Института мировой экономики НАН Украины Всеволод Степанюк: «У Украины очень маленькие шансы получить очередной транш кредита от МВФ до конца года. Соответствующее заявление председателя Фонда Джерри Райса [неделю назад он заявил, что Украина получил 4 транш от МВФ даже в этом году, но только если выполнит все условия меморандума — Ред.] является политическим намеком украинским властям, который призван заставить правительство начать выполнять условия меморандума, подписанного с МВФ… Ярким примером в этом вопросе может стать ситуация с законом о снятии моратория на торговлю землей: МВФ требует его отмены, однако украинское правительство продлило его действие. Аналогичная ситуация происходит практически по каждому пункту меморандума», — сообщил он в комментарии для ГолосUA.

«Украина не имеет другого выбора, кроме как выполнить поставленные маяки, если она хочет сохранить сотрудничество с МВФ и не допустить ухудшения состояния экономики, роста социального напряжения», — заявляет исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко журналисту domik.net. Однако дело в том, что сотрудничество с Фондом подошло к двум опасным точкам, своего рода украинским Сцилле и Харибде: бизнес-интересам отдельных групп в политической элите страны и наиболее чувствительным для общества вопросам вроде социальных гарантий, упрощённого налогообложения и т.п.

А банкир Эрик Найман в комментарии изданию «Обозреватель» вообще заявил, что правительство намерено поставить крест на сотрудничестве с МВФ: «Государство к этому уже готовится. Хочет выйти на рынок евробондов. Если вдруг выпуск евробондов окажется успешным, тогда уменьшатся шансы на продолжение сотрудничества с МВФ. В следующем году многое будет зависеть от того, как будут приниматься законы, устроят ли они МВФ. Но очень много камней преткновения. Например, налоговая реформа, которая сейчас активно обсуждается. Есть несколько ключевых моментов, против которых выступает Фонд. Поэтому продолжение сотрудничества пока выглядит очень проблемно».

Слова Наймана о планах на евробонды подтвердил глава Минфина Украины Александр Данилюк в интервью Bloomberg: «Украина может впервые за три года самостоятельно выпустить евробонды. У нас нет срочной необходимости выходить на международный долговой рынок, и все это понимают, поэтому мы планируем выпустить небольшой объем, для того, чтобы инвесторы привыкли к присутствию Украины на рынке и были впоследствии готовы к более серьезному размещению».

При этом министр полон уверенности сразу в двух вещах: в приезде миссии МВФ в ноябре и в том, что она привезёт с собой 1,3 млрд долл.

Украинский интернет-портал УНН, проанализировавший данные в е-декларациях, заполненных народными депутатами Украины и членами правительства, пришёл к выводу, что одной только наличности украинские политики задекларировали на сумму в половину последнего транша, полученного от МВФ. Следует отметить, что основная часть сбережений хранится украинскими политиками в иностранной валюте: доллары и евро.

Валюта

По состоянию на 1 ноября динамика курса основных валют относительно гривны отличалась разнонаправленностью. Нацбанк Украины установил для доллара курс 25,51 грн (-0,08 грн с прошлой недели), для евро — 27,92 грн (+0,1 грн). Российский рубль также подешевел, потеряв за неделю 0,009 грн. (0,403 грн/руб). Причиной этого стало снижение стоимости нефти ниже психологического рубежа 50 долл/барр. Если курс НБУ к прошлой неделе упал, то на межбанке доллар подорожал на 0,08 гр в покупке и продаже (25,58−25,62 грн/долл). Такая же тенденция наблюдается и на «чёрном рынке» — укрепление примерно на 0,05−0,07 грн (26,12−26,19 грн/долл). Межбанк и «чёрный рынок» оперативнее реагируют на изменение стоимости нефти, реакция НБУ запаздывает.

Глава НБУ Валерия Гонтарева во время брифинга заявила, что с начала года Нацбанк на валютных аукционах выкупил около 1,6 млрд долл. Чиновница оперирует данными за январь-сентябрь 2016 года, между тем на прошлой неделе сообщалось, что с начала октября НБУ выкупил на рынке свыше 200 млн долл. Таким образом по итогам 10 месяцев этот показатель превысил 1,8 млрд, а к концу года скорее всего достигнет 2 млрд долл.

Какого поведения стоит ждать украинцам от гривны в условиях такого разнонаправленного движения курсов основных валют? Директор казначейства «Банка Кредит Днепр» Олег Куринной и главный аналитик UniCredit Bank Андрей Приходько в комментарии изданию «Сегодня» уверены в краткосрочном укреплении курса национальной валюты, однако в среднесрочной перспективе предсказывают его снижение: «Учитывая, что поступления экспортной выручки от аграриев в ближайшей перспективе будут расти, мы не исключаем, что гривна может продолжить укрепляться и в дальнейшем. Но и на стремительный обвал его [доллара — Ред.] курса рассчитывать не стоит. Во-первых, как из-за роста обращаемой на внутренних рынках гривневой массы от поступлений в госбюджет. А также потому, что регулятор, скорее, всего будет останавливать чрезмерные колебания…».

В среднесрочной перспективе курс вернется к росту ближе к концу года и в первом квартале. Это связано увеличением спроса на валюту со стороны импортеров топлива. По мере падения температуры воздуха спрос на импортные энергоносители будет расти. Еще один неприятный фактор для Украины — это резкий рост цены на газ, которая выросла на 36% с начала сентября на Европейской Энергетической Бирже, при этом в прошлом году цена на газ в Европе наоборот падала в этот период. Эксперты также уточняют, что «Нафтогаз Украины» пока что не оказывает давления на курс покупкой валюты, поскольку сумел накопить её в летние месяцы, однако с исчерпанием этих запасов компания может начать выходить на межбанк.

Управляющий партнер компании Capital Times Эрик Найман в беседе с журналистом ГолосUA менее оптимистичен: «У меня складывается впечатление, что Национальный банк готовится к дестабилизации валютного рынка и переходу на ручное управление этим рынком. Естественно, изменение методики в этом случае будет на руку НБУ. Ведь регулятор в меньшей степени будет учитывать реальный рыночный курс, который может постепенно отрываться от официального. А официальный курс они будут держать в рамках бюджетных прогнозов».

На такие выводы специалиста натолкнуло решение НБУ использовать для расчёта курса исключительно операции на межбанке и сделки НБУ с коммерческими банками. Такое решение, по мнению Наймана, исключает из оценки важную часть рынка, а значит расчёт курса Нацбанком со временем окажется оторванным от реального рынка. «Мы можем пойти по пути Узбекистана, где валюту возможно купить по официальному курсу, который в два раза ниже рыночного. Однако — лишь предоставив кучу справок и выстояв в очереди около шести месяцев. И продадут «в одни руки» только 2−3 тысячи долларов. То есть, мы можем доиграться до таких вещей. Но, в принципе, это противоречит требованиям МВФ». Однако, как мы помним, Найман не очень-то верит в то, что правительство так уж держится за продление сотрудничества с Фондом. В итоге, его прогноз таков: 27−28 грн/долл на конец следующего года (официальный) и 30−32 грн/долл (рыночный).

Бензин

Средние цены на топливо на Украине, по данным портала minfin.com.ua растут третью неделю подряд. Правда, теперь цены на АЗС страны не ставят новые рекорды, а скорее добирают остатки давно отложенного подорожания. В частности, А-95 и А-92 за неделю прибавили по 0,01 грн (22,97 грн/л и 22,30 грн/л). Дизельное топливо подорожало на 2 копейки (20,05 грн/л). Таким образом, по итогам 3 недель бензины прибавили в цене 0,51 грн, а дизтопливо — 0,6 грн.

Антимонопольный комитет Украины начал реагировать на подорожание штрафами. 7-ми сетям АЗС в совокупности выписано штрафных санкций на сумму свыше 204 млн грн. Впрочем, хотя в комитете и подчеркнули, что причин для подорожания топлива нет, штрафы наложены не за октябрьское подорожание топлива, а за действия компаний в период с января 2013 по январь 2016 гг.

Эксперты НТЦ «Психея» уверены, что к текущему моменту подорожание уже «выдохлось». По словам же аналитика консалтинговой компании UPECO Александра Сиренко, к концу года Украину ждёт ещё одно подорожание топлива. В комментарии для УНН эксперт заявил, что рост цен на топливо подталкивает украинцев переходить на сжиженный газ в качестве альтернативы бензинам и дизтопливу. «Через более длительный срок, год или два, мы увидим, что баланс спроса на бензин и на сжиженный газ будут одинаковы. Сейчас около 2 млн — на бензине, а на сжиженном газе — 1,5 миллиона. Эти показатели в основном выровняются».

Впрочем, в этот раз эксперты могут ошибиться, но это простительно, ведь речь идёт о форс-мажоре. Средние цены на топливо могут вырасти по причине временного прекращения работы заметного игрока на розничном рынке нефтепродуктов — компании БРСМ. «В рамках дела об уклонении от уплаты около 1 млрд грн налогов сегодня 250 сотрудников ГПУ и ДФС проводят обыски в группе компаний БРСМ», — сообщил 1 ноября генпрокурор Украины Юрий Луценко. Арест наложен на 5 нефтебаз и 41 АЗС.

БРСМ известна прежде всего тем, что она не просто игрок розничного рынка, а розничного теневого рынка топлива. Следовательно, если силовики будут достаточно длительное время блокировать её работу, потребителям придётся переходить на топливо других АЗС.

Разное

Нацбанк Украины снизил прогноз роста ВВП на 2017 год с 3% до 2,5%. Ожидания на 2018 год также уменьшены на 0,5% (с 4% до 3,5%). Причиной этого стала прогнозируемая конъюнктура мировых рынков, которая обязательно скажется на доходах экспортёров.

Директор Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в комментарии для ГолосUA резко раскритиковал проект бюджета на 2017 год. «Принятие бюджета на 2017 год чревато экономическим крахом и дефолтом для Украины, ведь в нём не заложен экономический рост в стране. Также если не будет очередных внешних заимствований, то Украина рискует оказаться в ситуации дефолта. Потому что нужно будет вернуть предыдущий кредит и проценты по нему, а возвращать будет нечем… Это бюджет социальной и экономической катастрофы. Кроме того, этот проект бюджета рассчитан на создание полицейского государства… Данный бюджет нельзя назвать реальным. Взять хотя бы доходы от спецконфискации. Так называемые «деньги Януковича» — они в ценных бумагах. На эту сумму можно уменьшить внутренний долг, но эти деньги никак нельзя пустить в бюджет. Кроме того, должного эффекта не даст и приватизация. Поэтому от такого бюджета ничего хорошего ждать не стоит». Кстати говоря, 1 ноября глава Верховной рады Парубий сообщил, что правительство попросило парламент отсрочить на 10 дней внесение ко второму чтению проект закона о бюджете.

Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила журналистам об очередной грядущей налоговой реформе. По её словам, с 2018 года налог на прибыль для компаний будет заменён на налог на выведенный капитал: «В переходных положениях к проекту Налогового кодекса должна появиться норма о том, что Кабмин берёт обязательство ввести налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль с 2018 года, и я буду контролировать этот процесс».

Обслуживание государственного долга за девять месяцев 2016 года превысило 20% поступлений в общий фонд государственного бюджета, — информирует народный депутат, бывший министр финансов Украины Виктор Пинзеник.

«Такие данные следуют из представленной информации о выполнении государственного бюджета за январь-сентябрь текущего года», — отмечает он. По словам депутата, на выплату процентов по долгам были направлены 76,3 млрд грн. «По этим данным, на выплату процентов по долгам направлено 76,3 млрд грн. И хотя последние отчетные данные учитывают пиковые выплаты сентября (почти 17 млрд грн), спокойствия это не добавляет», — подчеркивает Пинзеник.

На протяжении сентября текущего года общая сумма задолженности по выплате заработной платы увеличилась на 76,2 млн грн или на 4,0%, и на 1 октября составляла 1978,5 млн грн., информирует государственная службы статистики Украины. Согласно источнику, основная часть общей суммы долга приходилась на промышленность — 73,1%. Более половины долга создано в украинской части Луганской области (25,1%), украинской части Донецкой области (18,5%), а также в Харьковском регионе (10,1%) областях. Задолженность работникам экономически активных предприятий увеличилась в сентябре на 70,7 млн грн, или на 5,7%, и на 1 октября составляла 1307,8 млн грн.

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