Участие в выборах кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа создало большое число проблем для американских СМИ. По меньшей мере, в одном аспекте «четвертая власть» в США не справилась со своей задачей и поддалась на манипуляцию «автократической и империалистической» иностранной державы, пытающейся повлиять на исход президентских выборов в пользу нужного ей кандидата, пишет содиректор Института демократии в Восточной Европе Эрик Ченовет в статье для Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM WikiLeaks

В разведывательных структурах и правоохранительных органах США согласны, что слив переписки Национального комитета Демократической партии США, бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла и главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты сайтом WikiLeaks является результатом незаконной, направленной деятельности российских разведывательных служб. Сайт WikiLeaks российскими спецслужбами был выбран неслучайно, поскольку с его помощью Кремль смог в большей степени легитимизировать слитые документы и придать им большую пропагандистскую ценность.

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Автор отмечает, что СМИ проглотили наживку, поскольку журналисты считают информацию об электронной переписке легитимной основой для написания статей, несмотря на отсутствие общего понимания их содержания, незаконный характер того, как они были получены, а также то, что они очевидным образом были от спецслужб иностранного государства, известного своей способностью к фальсификации документов.

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Автор подчеркивает, что неправы те, кто говорит, что раз информация есть, журналистским долгом является сообщить о ней, и если предвыборный штаб Клинтон мог продемонстрировать, что над перепиской совершалась манипуляция, то он бы так и сделал. Ведь не стал бы уважающий себя редактор принимать предложение от главы ГРУ или ФСБ опубликовать пакет электронной переписки сотрудников одного из кандидатов на пост главы Белого дома. Но получается, по мнению автора, что каждые издание или телеканал, освещающие эту тему, сделали именно это.

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Свобода американских СМИ публиковать подобную информацию, может быть, и защищена, однако их готовность делать из неё новости означает, что они наплевали на все этические основы журнализма.

СМИ в целом не обратили внимание на то, что слив переписки Джона Подесты был, вероятнее всего, скоординированным с предвыборным штабом Трампа. Как сообщается, советник кандидата-республиканца Картер Пейдж встретился в июле с сотрудником спецслужбы России, ответственным за электронный взлом. Через месяц после этого Трамп публично призвал хакеров взломать переписку Клинтон. В августе же один из людей Трампа Роджер Стоун похвастался своими отношениями с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанджем и предупредил Подесту в своем микроблоге в Twitter, что он будет объектом следующего слива.

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Плоды этой работы, обращает внимание автор, видны ежедневно на Fox News и Breitbart — основных рупорах пропаганды Трампа. Свои сведения они предоставляют бездоказательно, для них достаточно, что переписка опубликована и принята другими СМИ.

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Таким образом, считает Ченовет, США столкнулись с фальсификациями со стороны государственной пропаганды и спецслужб России. И страшнее всего то, что СМИ США оказались не способны защититься от прямой манипуляции, осуществляемой с помощью сфабрикованных документов. Прецедент создан, и теперь СМИ примут без проверки и, не думая об их незаконном или неэтическом происхождении, любые документы, записи и переписку, опубликованные иностранной державой через WikiLeaks.

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Предостережение Клинтон в ходе третьих президентских дебатов о том, что вмешательство России в выборы в США является «беспрецедентным» вызовом, было проигнорировано, как попытка заработать больше политических очков, тогда как её нежелание отвечать на вопросы о WikiLeaks было расценено, как отказ затрагивать тему её неэтичного поведения. Однако её предостережение является четким сигналом, а отказ — принципиальной позицией, которую СМИ — и избиратели США — игнорируют на свой страх и риск.

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