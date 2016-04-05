



Иван Шилов ИА REGNUM Спрут

4−5 августа 2016 года в Москве и Московской области была задержана группа т.н. черных банкиров. В состав группы входили уроженцы Чечни, Дагестана и других южных регионов России. По данным следствия, «черные банкиры» «отмыли» в Москве и Московской области около 75 млрд рублей. Деятельность группы осуществлялась не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и т.д. По данным компетентного источника, всего в российских регионах было отмыто более 350 млрд рублей. Одному из лидеров группы — Аюбу В. удалось также наладить крупнейший поток по доставке наличных денег из Чечни и Дагестана для дальнейшей реализации в преступных схемах.

Следственным департаментом МВД России в отношении указанной группы лиц было возбуждено уголовное дело по ст. 210 и ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Осуществление преступной деятельности на протяжении столь длительного времени стало возможным по причине т.н. крышевания криминального бизнеса родственником одного из лидеров указанной группы «черных банкиров», который в прошлом занимал ответственный пост в системе правоохранительных органов.

На полученные криминальным путем прибыли лидеры группы приобретали недвижимость как в России, так и за рубежом, оформляя её на подставных лиц. Нередко лица, которые пользовались услугами «черных банкиров» для сокрытия доходов или ухода от налогов, сами оказывались жертвами преступников. Используя связи среди коррумпированных сотрудников правоохранительных органов, лидеры группы инициировали уголовные дела против конкурентов, а также тех, кто требовал вернуть переданные «банкирам» для теневого оборота деньги.

Это уголовное дело пересеклось с еще одним, которое длительное время расследуется в УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве в отношении предпринимателя из Москвы Антона Вахонина. Последний имел неосторожность под расписку дать в долг крупную сумму денег Александру Ш., имеющему непосредственное отношение к деятельности «черных банкиров», в сумме 47.500.000 рублей. При этом расписку написал отец Александра Ш., на которого оформлялось недвижимое имущество. А когда Вахонин захотел вернуть деньги обратно и подал иск в суд, то… сам оказался под следствием. Должник заявил, что деньги не брал, расписка — поддельная, а Вахонин — мошенник.

Следует отметить, что такие дела ранее проходили без сбоев и кредиторы уезжали в места не столь отдаленные. Но на этот раз сценарий не сработал. Следователь попыталась изъять оригинал расписки из гражданского дела, чтобы признать расписку фальшивой, но судья отказал и сам назначил экспертизу в РФЦСЭ при Минюсте России. Эксперты признали подлинность и подписи, и записи должника, после чего суд обязал вернуть деньги Антону Вахонину. Мосгорсуд в апелляционной инстанции указал, что выводы экспертизы сомнений не вызывают.

Однако, как только расписка оказалась у следователя (после гражданского суда), появилось новое заключение, что подпись должника — «вероятно выполнена не им», а запись — выполнена «с подражанием почерка» должника. Конечно, можно было бы усомниться в выводах судов по гражданскому делу, если бы не один примечательный факт. В этот же период времени тот же Александр Ш. взял деньги еще не менее, чем у трех лиц на сумму 228 млн рублей. По той же схеме, как и с Антоном Вахониным.

Адвокат Михаил Трепашкин, представлявший интересы Вахонина так прокомментировал ситуацию корреспонденту ИА REGNUM : «Уголовное дело в отношении Антона Вахонина по ч. 4 ст. 159 УК РФ трижды прекращалось за отсутствием события преступления. Прокуратура города Москвы признала прекращение законным и обоснованным. Однако через несколько месяцев после прекращения дела начальник Следственного департамента МВД России Савенков А.Н., не согласившись с мнением прокуратуры города Москвы, поручил руководителю ГСУ ГУ МВД России по городу Москве Агафьевой Н.И. отменить постановление о прекращении уголовного дела и продолжить расследование, которое длится уже более 3 лет. Мотивы такого решения столь же де-факто очевидны, сколь де-юре невероятны».

В то же время на заявление о совершении гражданином Александром Ш. мошенничества в отношении четырех лиц на сумму около 300 млн рублей, уклонение от уплаты налогов, фальсификации доказательств в суде был получен отказ. «Очень явные «двойные стандарты» у органов следствия. А полученные деньги, возможно, были запущены в криминальный оборот «черными банкирами, к которым упомянутый Александр Ш. имеет самое прямое отношение», подытожил адвокат Антона Вахонина.

Будем, все же надеяться, что дельцов черного финансового рынка настигнет справедливое наказание. А пока по вызовам следователя бегает предприниматель Антон Вахонин, которому не может помочь вернуть свои деньги ни Мосгорсуд, ни судебные приставы. Более того, его самого могут еще и посадить за данные в долг деньги. Сам Антон Вахонин по телефону сообщил следующее: «Я никогда ранее не думал, что коррупционные связи дают возможность так грубо игнорировать закон». По имеющимся данным, в той же ситуации, что и Антон Вахонин оказались и некоторые другие клиенты — жертвы «черных банкиров».

Сами жертвы «черных банкиров» уверены, что преступное сообщество могло столь длительное время совершать свои деяния по причине наличия связей в среде коррумпированных представителей правоохранительных органов и высоких покровителей в этой среде. Однако пока, по их мнению, данная связка не стала предметом тщательного выяснения в ходе следствия.

И вновь, уже в начале октября с.г. полиция задержала девять уроженцев Северо-Кавказского федерального округа, занимавшихся в составе организованной группы незаконной банковской деятельностью в российской столице. «По предварительным сведениям, злоумышленники заработали на противоправной деятельности не менее 47 млн рублей», заявила представитель МВД РФ Ирина Волк, комментирует «Эхо Петербурга».

«Черные банки» продолжают работать и наносить урон и гражданам, и государству. И пока не будет ликвидирована голова этого спрута — его не побороть.