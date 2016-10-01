Стабильность в падении

Один из концептов автомобиля от Apple рядом с машиной 60-х годов

Продажи новых автомобилей в России продолжают падать. За сентябрь было реализовано 125,6 тысяч машин, что на 10,9% ниже, чем годом ранее, сообщили в Ассоциации европейского бизнеса в начале октября. Совокупный результат по итогам трех кварталов этого года — падение в 14% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Все эти показатели указывают на то, что в 2017 году рынок также будет нуждаться в помощи государства, иначе отрасль ждут еще большие потери.

В 2017 году Минпромторг рассчитывает получить из государственного бюджета почти 60 млрд рублей на господдержку автомобильной отрасли, об этом в октябре заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александра Морозова. Схема господдержки будет изменена. Стимулирование будет нацелено в первую очередь на потребителя — покупателей автомобилей, а не заводы и концерны. Все эти предложения разработаны и переданы на согласование в правительство РФ. В 2015 году российский автопром получил господдержку в размере 50 млрд рублей. Однако по-прежнему главной проблемой является общий экономический спад, и восстановление авторынка стоит ожидать лишь при восстановлении покупательской способности населения.

Евросоюз требует объяснений

Стремление государства уладить собственные экономические проблемы на Западе посчитали нечестным. Европейский союз направил письмо во Всемирную торговую организацию (ВТО) с указанием на возможные нарушения Россией правил организации, сообщил в конце октября RT. Согласно документу, в ЕС требуют уточнения от России, почему мера господдержки автопрома направлена только на российских крупных производителей автомобилей, а также, как эта схема согласуется с правилами ВТО и в частности с положениями Соглашения по субсидиям (ASCM).

Европейские производители посчитали себя ущемленными, хотя меры господдержки российского автопрома распространяются на всех производителей, локализованных в России. В Минэкономразвития России готовят письменный ответ на вопросы от Европейского Союза.

Россия готовится к наступлению

Экспорт российских автомобилей в 2017 году может удвоиться. Об этом стало известно от Генерального директора АО «Российский экспортный центр» Петра Фрадкова в ходе конференции «Автоэволюция-2016» в октябре. Предполагается, что в 2017 году будет экспортировано 105−110 тыс. машин (в 2016 — около 60 тыс.).

Экспортное направление считается одним из наиболее перспективных для российского автопрома, поскольку низкая стоимость рубля позволяет предлагать автомобили за рубежом по более доступной цене. Тем не менее открытым все еще остается вопрос комплектующих, которые приходится импортировать в Россию, что является препятствием для успешного экспорта. Государство оказывает поддержку в данном направлении. В 2016 году на поддержку экспорта было выделено 3,3 млрд рублей. Программу планируется продолжить и в 2017 году.

Индийская малютка

Российский дистрибьютор индийской компании Bajaj Auto LTD в октябре начал продажи Bajaj Qute. Это транспортное средство считается самым дешевым автомобилем в мире, хоть по техническим характеристикам разумнее отнести его к квадроциклам. Первые товарные экземпляры уже поступают на склады дилеров.

Базовая версия Qute в России будет стоить 330 тыс. рублей, за машину с опциональным пакетом (в его входят отопитель салона, замок водительской двери и боковое остекление) нужно будет отдать 360 тыс. рублей. Предполагается, что автомобиль будет популярен не для частных клиентов, а как коммерческий транспорт, используемый для доставки. Старт продаж индийской новинки совпал с уходом с российского рынка Daewoo Matiz, которая была самым дешевым автомобилем в России. Также Matiz имела высокий спрос со стороны компаний, занимавшихся доставкой.

Bajaj Qute имеет четырехтактный одноцилиндровый бензиновый мотор объемом 217 куб. см мощностью 13 л.с. Он способен разогнать транспортное средство до 70 км/ч. Восьмилитрового бака с 92-м бензином хватит более чем на 260 км пробега. Bajaj Qute оснащен 5-ступенчатой мотоциклетной трансмиссией. Bajaj Auto — крупнейший индийский производитель мототехники (мотоциклы, моторикши и т.д.). Ежегодный объем производства достигает 4 млн штук. Входит в многопрофильный холдинг Bajaj Group, основанный в 1926 году. По данным Research & Markets, в 2014 году Bajaj Auto занимала третье место среди мотоциклетных компаний и 97-ю строчку в топ-100 крупнейших компаний мира, по версии Forbes. Bajaj Auto владеет 47% австрийского производителя мотоциклов — KTM, сотрудничает с японской Kawasaki на азиатских рынках.

Apple сдает позиции

В компании Apple отказались от создания собственного автономного транспортного средства, сообщило в этом месяце Blooomberg. Проект «Титан» был создан для разработки электромобиля. Теперь инженеры, прежде работавшие над проектом, занимаются созданием специальных программ для беспилотных автомобилей, сенсоров, а также систем для тестирования автономных транспортных средств в реальных условиях. До конца 2017 года руководство Apple намерено принять решение о судьбе проекта Titan. Не исключается, что вместо выпуска собственного автомобиля, компания Apple создаст универсальную «беспилотную платформу», которую будут предлагать различным производителям.

Дороже не придумать

Рижская компания Dartz Motorz разработала сверхдорогой внедорожник Black Alligator. Автомобиль будет выпущен в единственном экземпляре, и данную машину уже заказал неназванный клиент из Индии. Black Alligator — это один из самых дорогих автомобилей в мире: салон машины отделан кожей аллигатора, а некоторые элементы отделаны кожей ската. Не исключено, что руль Black Alligator попадет в Книгу рекордов Гиннесса, как самый дорогой руль в мире. Эта деталь автомобиля украшена 292 черными алмазами и двумя рубинами. Кнопки в машине изготовлены из золота, а логотип Dartz Motorz выполнен из белого золота. Предполагается, что двигатель Black Alligator будет обладать мощностью в 1500 л.с.