Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил на заседании правительства о намерении посетить в ближайшее время Азербайджан, Казахстан, Австралию и Сингапур. Этому вояжу в Израиле придают «важное стратегическое значение». Правда, в какой последовательности будет заезд в указанные страны пока не уточняется. Точно так же, как и тематика или проблематика предстоящих переговоров. В израильских СМИ заметно увеличилось количество аналитических материалов, в которых предпринимаются попытки адекватно оценить ситуацию как на Ближнем Востоке, который в Израиле всегда тонко чувствовали, так и формирующийся расклад сил в мировой политике. На днях одно из ведущих израильских изданий Jerusalem Post выступило с публикацией, в котором утверждается, что Израиль вынужден искать «новых союзников и для того намерен воспользоваться услугами своих старых и проверенных союзников», что порождает острую интригу, сюжеты которой станут просматриваться только в будущем.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Еще в августе израильский премьер во время посещения Кении говорил, что «в ближайшую зиму намерен посетить Казахстан и Азербайджан». При этом он, согласно Times of Israel, именно на Баку и Астану делал главную ставку для достижения главной цели — «укрепления существующих международных связей и создание новых, которые необходимы для противостояния деятельности палестинцев на международной арене, направленной на делегитимацию и изоляцию Израиля». В сентябре Нетаньяху расширил географию и включил, кроме Азербайджана и Казахстана, в планируемое турне Сингапур и Австралию. По его словам, «для трех из этих стран, кроме Азербайджана, это будет первый визит израильского премьер-министра». Это важный и принципиальный нюанс и вот почему. Вопрос двусторонних отношений между Азербайджаном и Израилем имеет свою специфику, как отмечает американское издание Washington Times, «две страны остаются по-прежнему странной парой Востока, отношения которых нуждается в нестандартных разъяснениях».

Действительно, Азербайджан является страной, где уже бывал Нетаньяху. В 1998 году он встретился в аэропорту Баку с президентом Гейдаром Алиевым, отцом нынешнего главы государства — Ильхама Алиева. Сегодня бакинские эксперты не делают секрета из того, что США одобрили проект Баку-Джейхан благодаря лоббированию израильской диаспоры. В начале февраля 1999 года президент израильской компании Merhav Иосиф Майман представил Гейдару Алиеву проект строительства транскаспийского газопровода, который планировалось провести из Туркмении по дну Каспийского моря через Азербайджан и Грузию в Турцию с выходом на Израиль. В 1999 году президентами Азербайджана, Казахстана, Грузии и Турции при свидетельстве США была подписана Стамбульская декларация, наряду с межправительственной декларацией о принципах осуществления транскаспийского трубопровода. Такая детализация демонстрирует, что Нетаньяху посвящен в экономические и геополитические маневры, которые в то время осуществлялись в регионе Каспия, когда все были уверены в том, что США будут наращивать военное, политическое и экономическое присутствие в Каспийском регионе. Азербайджан полагал, что помимо экономических, технологических и других выгод ему удастся решить в свою пользу Карабахский конфликт. Что из всего этого вышло?

Прежде всего, начался распад в цепочке Израиль-Турция-Азербайджан, хотя, как пишет один из израильских экспертов, «несколько десятилетий стратегическое партнерство Израиля и Турции являло собой пример надежности и эффективности». Первые трещины в фундаменте турецко-израильского альянса появились с политическими переменами, которые берут начало с 2003 года, когда США и их союзники осуществили вторжение в Ирак, а Израиль стал активно поддерживать курс иракских курдов на независимость. В результате Анкара постепенно начала свертывать свои отношения с Тель-Авивом. Затем в конце мая 2010 года произошел инцидент, когда турецкое судно «Мави Мармара» с активистами организации IНН вошло в территориальные воды Израиля с намерением прорвать блокаду сектора Газы. Оно было атаковано израильским морским спецназом, были убиты девять и ранены около тридцати активистов IНН. После этого Турция стала замораживать почти все контакты с Израилем и сближаться с Тегераном, ставя Баку перед геополитическим выбором.

Правда, потом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган под давлением США решил помириться с Израилем, но сделал это в силу только заметно изменившейся геополитической конъюнктуры на Ближнем Востоке. Пошла «арабская весна», затем кризис в Сирии, вывод Ирана из международной изоляции, наконец, российские военные в Сирии резко изменили соотношение сил в регионе. Поэтому воде бы возрождающийся турецко-израильский стратегический альянс стал восприниматься, как ход против России и Ирана, активно задействованных в сирийских событиях. Азербайджан вновь оказался перед сложным выбором, особенно когда стало фактом военное сотрудничество Израиля и России, сформировавшееся в ходе налетов российских ВВС на позиции ИГИЛ (структура, запрещенная в России) в Сирии. Москва поддержала военный режим в Египте и даже после инцидента с российским бомбардировщиком, сбитым турецкими ВВС в ноябре прошлого года в воздушном пространстве Сирии, пошла на примирение с Турцией. То есть, когда Израиль в обстановке полной секретности стал налаживать военно-экономическое сотрудничество с государствами «суннитской оси» — Турцией, Египтом, Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном, в эту ось вклинилась Москва.

Более того, когда появилось египетско-аравийское соглашение о строительстве 18-километрового моста через Красное море, который свяжет северо-западный район Саудовской Аравии с Синайским полуостровом, пишет израильский эксперт Йосеф Шагал, стало ясно, что фактор Турции в качестве важной, если не главной перевалочной базы для транспортировки из региона Каспия нефтепродуктов по таким направлениям, как Индия, Юго-Восточная Азия и Япония приобретает второстепенный характер. В регионе стала формироваться новая многофакторная политическая архитектура с элементами геополитической турбулентности путем формирования новых тактических альянсов с «деликатными принципами взаимодействия». Израильское издание NRG фиксирует, что в последнее время Израиль все чаще «поглядывает в сторону мусульманских государств вообще и стран с многочисленным шиитским населением в частности», и может быть, именно в этом и будет заключаться основная цель визита Нетаньяху в Азербайджан. Но контуры новой «игры» Израиля пока не очевидны.