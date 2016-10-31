



Иван Шилов ИА REGNUM «In God we trust»

Католический епископ Линкольна (штат Небраска) Джеймс Конли выступил на днях на конференции, посвященной новой евангелизации Соединенных Штатов, с тревожным предупреждением. По его словам, ныне Америка становится обиталищем своего рода утилитарного технократического гностицизма. «Моральный компас наших политических и культурных лидеров, похоже, настроен на совокупность ложных идей, которые предписывают, что мы можем определить реальность в соответствии с нашими предпочтениями, переделать все человеческие отношения силою нашей воли, использовать технологию или богатство для преодоления ограничений нашего человеческого естества», — подчеркивает монсеньор. Технократический гностицизм нивелирует этические проблемы, а те, кто осмеливаются возражать адептам его культа, называются «врагами прогресса».

В 1994 году папа Римский Иоанн Павел II уже упоминал, что «прогресс» такого рода приводит к «войне могущественных против слабых». Америка сейчас переживает эту войну. Тем временем технократическая культура оставляет очень мало места для бедных, пожилых, инвалидов или нерожденных. И каждый страдает от последствий. В этом году Вашингтон, округ Колумбия, и Колорадо рассматривают законы, которые позволят врачам помогать больным окончить свою жизнь, эвтаназия уже законна в трех других штатах, отмечает епископ Конли. Однако в дебатах по поводу эвтаназии есть одна особенно тревожная вещь — люди, которые заинтересованы в самоубийстве с помощью врачей, обычно не говорят, что боятся боли или страданий. Они, как правило, говорят, что боятся стать обузой, быть оставленными. Никто не должен переживать из-за того, что он обременит свою семью, но для технократического мировоззрения нет большего греха, чем зависимость от помощи других. А верующие оказываются «врагами прогресса», ибо когда они говорят об уязвимых или о правах на совесть, то, тем самым, смеют ставить под сомнение тиранический прогресс. В итоге религиозная свобода находится под угрозой.

Вспоминая о своем посещении во Франции церкви, где служил отец Жак Амель, зверски замученный летом этого года местным джихадистом, монсеньор заметил: «Легко поверить, что христиане в этой стране скорее могут понести мученический крест. Мы не застрахованы от преследований Церкви, с которыми сталкивались на протяжении 2000 лет». Такая перекличка французской трагедии и современного положения христиан ранее иным несколько образом звучала в заявлении республиканца-католика, бывшего спикера палаты представителей Конгресса США Ньюта Грингича для американского католического портала National Catholic Register. Он предупреждал, что Соединенные Штаты столкнулись с великим кризисом, порожденным растущей угрозой светского тоталитаризма против религиозной свободы, «почти классической, почти светской, почти Французской революции, где в центре всех вещей стоит человек и нет места естественному праву и Богу. Надвигается борьба за свободу, одна из самых важных в истории страны, которая будет в буквальном смысле определять будущее Америки в течение следующих 50−100 лет».

Большинство Церквей сегодня беспокоит преследования христиан на Ближнем Востоке, где последние находятся под угрозой физического уничтожения. Но чего ждать в перспективе, если сбудется прогноз Гингрича? США являются примером для многих стран мира, и потому секулярная революция грозит распространением, подобно «испанке», на остальных континентах, порождая небывалые угрожающие вызовы для веры. Свою озабоченность этим вопросом могла бы высказать Русская православная церковь. Однако на прошедшей в сентябре сего года пресс-конференции на тему «Современные вызовы свободе совести: российский взгляд» представители РПЦ, в основном, говорили о положении христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в современной Европе и верующих Украинской православной церкви. Ситуация в Соединенных Штатах стала предметом рассмотрения разве что уполномоченного МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константина Долгова. Равно на встрече в конце августа с послом США в России Джоном Теффтом патриарх Московский Кирилл рассказывал ему, как «во времена советской власти Север России, Восточная Сибирь и Дальний Восток претерпели самое страшное разрушение церковной жизни». Между тем, с факторами «разрушения церковной жизни» сегодня сталкиваются американские католики и протестанты, озабоченность этим не была бы лишней в общении главы Русской церкви с послом.

Почти сто лет назад в июне 1917 года в Москве проходил Всероссийский съезд духовенства и мирян. На нем присутствовали члены американской миссии в лице Чарльза Крейна и Джона Мотта. Обращаясь к Всероссийскому съезду, Мотт произнес речь: «Высокое собрание! Мы с господином Крейном удостоены великой чести приветствовать вас от имени президента господина Вильсона и всего 125-миллионного американского народа. Изучая Россию и ее историю, мы узнали, что сердце ее — это Москва, и мы прибыли сюда… Я хорошо знаком и с Русской церковью. Вот уже четвертый раз я посещаю Россию… Я хочу передать вам, прежде всего, нашу общую благодарность великому русскому народу и его великой Православной церкви. Мы, американцы, благодарны русскому народу за то, что он сделал в этот великий, исторический момент для всего мира и в частности для нас. Россию и Америку связывают 140 лет непрерывной дружбы. В тяжелую годину революции и внутреннего разлада Россия поддержала нас, как первый друг… Переживаемое время — тяжелый момент. Рушится самое основание мира. И вот в такое-то время особенно важно, чтобы Церковь в России стояла твердо… Мы сейчас особенно заинтересовались вашей работой, и американский народ следит с глубоким чувством за ней. Мы уверены, что вы не оставите прежних принципов и правил. Это очень важно. Вы должны удержать у себя и свои догматы, и свое мистическое, то есть дух, христианство. Вы имеете то христианство, которое поможет вам примениться к новой жизни и скажет еще очень многое в будущем…»

Возможно, что это самое будущее, о котором упоминал известный американский христианский деятель, уже наступает. И для русского православия приходит время внести свою лепту в дело защиты христианской жизни в Соединенных Штатах, поддержать местных католиков и протестантов.