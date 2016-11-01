Дороги

Ранее мы уже обращали внимание на то обстоятельство, что Украина серьёзно отстаёт от темпов ремонта дорог, который сама же себе и установила. Из более чем 1300 км, запланированных к ремонту в текущем году, на середину октября было приведено в порядок менее половины. Глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян, вероятно, решил выйти из ситуации самым логичным способом — отремонтировать самое худшее, остальное подождёт: «…Дороги активно ремонтируются. Строительство новых мы себе позволить не можем, потому что мы сейчас в таком состоянии, что 170 тысяч километров по всей стране, на которых надо восстановить хотя бы проезд для автотранспорта. Мы выбрали так называемые дороги смерти, которые были разрушены, в этом году отремонтируем их».

Венгрия по примеру Польши решила вложиться в строительство приграничной с Украиной инфраструктуры: «И в Украине, и в Венгрии есть интерес, чтобы была построена объездная дорога вокруг Берегово и дорога, соединяющая Берегово и Мукачево. Венгрия готова предоставить в рамках проекта 50 млн евро, чтобы эти два проекта были реализованы», — заявил министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто во время пресс-конференции. В действиях соседей Украины нет никакой благотворительности, лишь трезвый расчёт: товарооборот между Украиной и Венгрией в 2016 году вырос на 11%. Чем лучше дороги — тем лучше торговля.

Решение, которое логично было ждать от нового главы «Укравтодора», экс-главы Минтранса Польши Станислава Новака: к ремонтным работам на дорогах Украины будут привлекаться польские компании. «…Если не будет коррупции на закупках, особенно в «Укравтодоре», то, думаю, иностранные инвесторы, особенно те, которые в Польше сегодня не имеют работы, потому что, к сожалению, в Польше план строительства в целом остановлен, они придут и будут искать работу здесь, в Украине». Учитывая, что бюджет дорожных работ на будущий год заявлен в размере 1,5 млрд долл, у Новака могут очень скоро начаться такие же проблемы, как у его земляка в «Укрзализнице».

В Мининфраструктуры собираются составлять списки и рейтинги компаний, занимающихся строительством и ремонтом дорог. Списки будут составляться в зависимости от опыта и оснащённости компаний оборудованием, рассказал Владимир Омелян в интервью телеканалу ТСН: «Мы хотим составить так называемое рейтингование компаний. Те компании, которые имеют должный опыт работы, которые имеют соответствующую технику, количество рабочих, имеют право заниматься ремонтом дорог государственного значения. С меньшим опытом — имеют право делать работы местного уровня. Только что основанные — 1−2 рабочих с асфальтовым катком — пожалуйста, ремонтируйте дорожки в парках, учитесь. Отрабатывайте, тогда можете перейти на ступень выше. Отдельный вопрос с составлением черных списков. Много есть компаний, которые выигрывают тендеры и ничего не делают. Это происходит с разной целью — либо для того, чтобы сорвать и предоставить место конкуренту, либо же они переоценивают свои силы. Мы хотим эту практику прекратить».

Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует внедрить корейскую систему управления строительством, чтобы обеспечить прозрачность процесса, сообщил проектный менеджер Prozorro Алексей Соболев.

«Корейцы предоставили очень подробные документы по тому, как система работает, и теперь мы ищем людей, которые могут написать ТЗ на основе этих документов для пилотного внедрения в «Укравтодоре», — информирует Соболев.

Железная дорога

Для руководства «Укрзализници» настали непростые времена. Вначале Юрий Луценко распространил информацию о массовых обысках и раскрытии коррупционных схем, через которые из компании вымывались миллионы долларов. Затем депутат «Оппозиционного блока» Александр Вилкул, ранее критиковавший главу компании Войцеха Балчуна за непредоставление вагонов металлургам, открыто выступил с предложением создания временной следственной комиссии Верховной рады Украины по расследованию ситуации. «Мы говорим о необходимости выхода Украины на новые рынки сбыта? Так Балчун уничтожает Украину на уже существующих рынках и при этом получает миллион долларов зарплаты в год. Возможно, необходимо будет ставить вопрос о замене руководства «Укрзализныци», пока этот рокер окончательно не добил отечественную промышленность, а его халатность не привела к закрытию еще десятков предприятий», — призвал политик.

Не только Вилкул имеет претензии к Балчуну. Как сообщалось ранее, депутат фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Соловей резко раскритиковал деятельность главы УЗ в присутствии главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна: «Я готовил обращения… что этот руководитель срывает строительство дорог, особенно на западе Украины, путем непоставки вагонов. В частности, для строительства дороги Р-24 было заявлено для подачи 1 тыс. вагонов, а было подано 115 вагонов, и такая ситуация в целом по Украине». В дополнение к трем задержанным на днях Генпрокуратура заявила о подозрении двум должностным лицам «Южной железной дороги» (структурное подразделение «Укрзализници») в присвоении более 3 млн грн государственных средств.

И вот теперь председатель Офиса крупных плательщиков Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов обвинил компанию «Укрзализниця» в уклонении от уплаты налогов на немалые суммы: «Недавно нами была закончена проверка «Укрзализныци», и установлено уклонение от уплаты налогов более чем 1,5 млрд гривен, в том числе за счёт проведения фиктивных транзакций более 200 млн гривен. Кроме этого, нами было установлено и уже доказано в суде уклонение от уплаты налогов одной из структур «Укрзализныци» на сумму около 350 млн гривен».

К этому можно прибавить критику министра инфраструктуры Войцеха Балчуна, ранее отмечавшего, что поляк был назначен главой компании ещё в апреле этого года и пора бы уже врасти в специфику.

Количество скандалов явно начинает превышать обычную концентрацию украинской действительности. Вполне возможно, что действия ГПУ, ГФС и части депутатского корпуса направлены на отстранение Балчуна от должности как некомпетентного и не справляющегося с работой. Впрочем, как отмечают обозреватели, пока что главу УЗ защищает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Впрочем, глава «Укрзализныци» в целом поддерживает инициативу о создании следственной комиссии для проверки работы компании, намекая на возможную войну компроматов. «Многие проблемные вопросы компании действительно давно ждут своего эффективного расследования. И здесь не должно быть срока давности. Пусть комиссия работает основательно и масштабно… Методы парламентского контроля здесь могут только приветствоваться. Депутаты смогут спокойно разобраться, каким образом много лет работал квотный принцип назначения руководителя «Укрзализныци», как политические силы имели с этого дивиденды, схемы возникали и что теряла компания и государство. Только многолетние закупки солярки могут стать предметом увлекательного депутатского расследования», —— отметил Балчун. Также он сообщил, что ПАО «Укрзализныця» ожидает по итогам 2016 года чистый убыток — 4,136 млрд грн., тогда как финплан предполагает получение чистой прибыли.

Войцех Балчун ответил на призыв министра энергетики Игоря Насалика помочь ему сформировать запасы угля к начавшемуся отопительному сезону: «Помочь найти вагоны» — это хорошо звучит. Предыдущее руководство УЗ наполовину урезало расходы на их ремонт. Мы увеличили финансирование (на ремонт и закупку вагонов) почти на 1 млрд грн, заводы работают в три смены. Но утраченное время, к сожалению, не вернуть. Если говорить об операционной эффективности УЗ, то эту ситуацию я за несколько недель не изменю», — парирует он.

Проблемы компании «Укрзализници» с предоставлением логистических услуг потребителям не ограничиваются одним только дефицитом вагонов. «В этом году из 135 локомотивов, которые должны были пройти заводской ремонт, отремонтировали лишь 18. Нехватка «тяги» повышает срок оборачиваемости вагонов», — поясняет советник министра инфраструктуры Александр Рева в комментарии изданию «Фокус». Т. е. даже то, что есть, могло бы работать эффективнее. Вероятно, как раз это обстоятельство стало причиной специального разрешения приобретать российские локомотивы.

Сказывается и дефицит дизельного топлива (ряд участков не электрифицирован): «На Львовской железной дороге на многих участках не электрифицированы ветки, вследствие чего маневровый локомотив ввиду отсутствия дизельного топлива просто не может дотянуть состав с узловой до станции погрузки. По Донецкой дороге (в зоне, подконтрольной Украине) также ощущается дефицит подвижного состава, а ведь там расположены мощные элеваторы и КХП, и многие компании закупили зерно в этом регионе, а вывезти и доставить его нашим клиентам в срок мы не можем», — перечисляет заместитель директора «Атланта-Агро» (оператор ж/д перевозок) Антон Видницкий в комментарии для «АПК-Информ».

Директор по вопросам инженерно-технического обеспечения «Укрзализныци» Владимир Крот утверждает, что до конца года компания закупит более 1048 грузовых вагонов, т. е. покроет более 10% дефицита: «Предполагается, что 650 вагонов поставят «Укрзализныце» внешние производители, 370 полувагонов будет изготовлено на собственных вагоноремонтных заводах, в частности, на Панютинском, Стрыйском и Дарницком заводах. Еще 28 окатышевозов, изготовленных на Панютинском вагоноремонтном заводе, мы принимаем в эксплуатацию уже сегодня», — цитирует его слова пресс-служба компании. Нужно отметить, что и остальные два завода — вагоноремонтные, а не вагоностроительные, а потому совсем не факт, что речь идет о новых, а не о восстановленных вагонах.

Польша, очевидно, решила системно вкладываться в обновление приграничной инфраструктуры. После сообщений о вложениях в строительство приграничных дорог появилось сообщение о том, что в 2016—2019 годах Польские железные дороги намерены вложить более 250 млн злотых (более 60 млн долл) в железнодорожные пункты пропуска на границе. В основном работы направлены на то, чтобы принимать поезда большей вместимости с территории Украины.

Аэропорты

Госавиаслужба уточняет статистику роста авиаперевозок по итогам января — сентября 2016 года. 29 украинских авиакомпаний совершили за 9 месяцев 2016 года 59 тыс. рейсов (51,1 за тот же период годом ранее). Доля пассажиров украинских авиакомпаний в общем пассажиропотоке составила 64,18% (6,195 млн пассажиров), что на 27,6% выше прошлогоднего показателя. Прирост пассажиропотока наблюдается почти во всех региональных аэропортах, что на самом деле даже более важно, чем прирост в столице.

Так, согласно Государственной целевой программе развития аэропортов Украины (до 2023 года), которой располагают украинские СМИ, правительство намерено инвестировать в региональные аэропорты 8,7 млрд грн. Большую часть этих денег получат аэропорты Одессы (2,3 млрд), Запорожья и Херсона (по 1,2 млрд). В правительстве надеются таким образом увеличить пассажиропоток до 24,3 млн человек.

«У нас значительно вырос пассажиропоток внутренних рейсов по сравнению с 2014 годом. Тогда рейсов почти не было, а сейчас активизировались. Это произошло за счет хабовой модели МАУ. Базовая компания вывозит пассажиров через Борисполь во все направления мира. Внутренние пассажиры являются транзитными для дальнейшей поездки за рубеж. Именно возможность следовать дальше во многие точки мира дает большое количество пассажиров. Рейсы стыкуются с другими компаниями по код-шеринговым соглашениям (договор о совместном использовании линии)», — объясняет неожиданное развитие внутренних рейсов порталу finance.ua и.о. директора международного аэропорта «Борисполь» Евгений Дыхне.

Впрочем, не всё так радужно. Аэропорты Днепропетровска и Ивано-Франковска потеряли рейсы в Турцию. Причиной этого стал конфликт турецкого и украинского перевозчика за пассажиров. В обоих случаях речь об авиакомпаниях, входящих в орбиту влияния известного украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Оба города также входят в эту орбиту (в Днепропетровске находится головной офис неофициальной бизнес-группы «Приват», в Ивано-Франковской области — подконтрольный Коломойскому горно-лыжный курорт). Именно поэтому у Turkish Airlines возник конфликт с украинской стороной. Ответом на отказ обслуживать рейсы турецкой авиакомпании были симметричные действия турецкой стороны. Любопытно, что конфликт полностью укладывается в правительственную стратегию развития аэропорта в Запорожье: Turkish Airlines перевела туда семь рейсов из Днепропетровска.

Порты

Зернотрейдеры, похоже, находят способ обойти и недостачу вагонов на «Укрзализнице», и весовой контроль на автодорогах. За 17−23 октября объём перевалки зерновых через украинские порты достиг 1 млн тонн, т. е. 2,5% годового экспорта.

Компания «Евро Ойл» инвестирует 150 млн грн в строительство терминала по перевалке подсолнечного масла в Мариупольском торговом порту. Ожидается, что мощность нового терминала позволит ему перегружать до 500 тыс. тонн масла в год (примерно 3% годовой перевалки порта). Порт, также со своей стороны заинтересованный в постоянном клиенте, инвестирует в проект 26 млн грн.

Некоторое время назад сообщалось о проблемах с транзитом ж/д вагонов по «Новому Шёлковому пути»: из-за недостатка паромов они скапливались в порту Черноморска (бывш. Ильичёвск). Теперь к недостатку паромов прибавились ремонтные работы в порту, что повлекло за собой перешвартовку одного из паромов, в результате чего 50 вагонов и 100 грузовиков TIR, не оповещённые заранее, остались на берегу.

В данное время паромное сообщение переведено из порта «Черноморск» в Ильичёвский рыбпорт. По слухам, там оно и останется, а в Черноморске после окончания ремонта будут располагаться паромы «Укрзализници»: компания в начале осени декларировала желание обзавестись собственным транспортом для обеспечения транзита по «Новому Шёлковому пути» и даже собирается создать собственную судоходную компанию.

Ассоциированный партнер компании Global Ocean Link Павел Мирзак во время конференции «Масложировая промышленность — 2016» заявил о росте экспорта растительного масла с Украины в 2015/2016 экспортном году. По подсолнечному маслу этот показатель вырос на 24%, по соевому — в 4,8 раза. При этом основная заслуга в этом — у портов Одесской области: «Более половины рынка контейнерных перевозок данной продукции за январь — август 2016 г. занял порт Одессы, увеличивший объемы отгрузок на 2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. На втором месте порт «Южный» с приростом в 3,3 раза и долей рынка 34%, на третьем месте Ильичевский порт — рост 50%, удельный вес — 12%». Рост экспорта связан с увеличением спроса на украинское масло в Индии.

В первой половине октября Владимир Омелян анонсировал подписание меморандума о сотрудничестве с дубайским портовым оператором DP World: компания получит в аренду буксиры Одесского морского порта на пять лет, заплатив за это 50 млн долл. Экс-директор «Судоремонтного завода» Алексей Мусатов утверждает, что этим соглашением государству нанесён убыток в размере как минимум 17 млн долларов: «Государственные буксировочные суда за пять лет эксплуатации приносят государству прибыль в размере 67 млн долларов США по курсу НБУ на сегодняшний день».

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