



Иван Шилов ИА REGNUM Освобождение Мосула

Иракский Мосул был первым городом, захваченным боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе их блицкрига в 2014 году, поэтому его потеря станет значительным ударом для радикалов, которые заявляют, что создают панисламский халифат на Ближнем Востоке. Тем не менее, как показываются примеры, пока рано списывать ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со счетов, поскольку у боевиков этой организации еще достаточно времени, чтобы последовать по стопам других успешных террористических группировок, перешедших к партизанским действиям, пишет Сет Г. Джонс в статье для Foreign Policy.

Автор отмечает, что за 2016 год радикальная группировка потеряла до 50% своей территории в Ираке, и около четверти — в Сирии, где её также выдавили с границы с Турцией. Однако ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не первая организация, которая сталкивается с подобными проблемами. С окончания Второй мировой войны по всему миру действует около 200 подпольных движений, на примере которых можно понять то, что ждет ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Они прежде всего показывают, что развитие партизанской войны редко движется в одном направлении. Богатство партизанских группировок может как прибавляться, так и убывать, в зависимости от их способности создавать безопасные места, адаптировать свои стратегии и воспользоваться местными противоречиями. С учетом исторических прецедентов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может воспользоваться несколькими возможностями, благодаря которым группировка сможет избежать уничтожения.

Во-первых, группировкам, которые лишаются удерживаемой ими территории, необходимо найти безопасное место, где они могут пополнить силы и ряды, а также спланировать будущие операции. В некоторых случаях таких безопасные территории находятся за пределами страны. Так, побежденное вооруженными силами США и Афганистана движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бежало в соседний Пакистан, где смогло восстановить силы и возобновить войну через несколько лет.

Иногда такие безопасные территории находятся внутри страны. В частности, в Сомали организация «Аль-Шабаб» — филиал группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — лишилась почти всей своей территории, однако нашла пристанище в долине реки Джуббы на юге Сомали, где у группировки оказались союзники среди местных кланов и откуда она ведет террористическую войну по всей стране и в таких государствах, как Кения.

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Лидеры ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже поняли важность таких укромных мест. Там, где боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лишились территорий в Ираке, как, например, в городах Рамади и Фаллуджа, они растворились в густонаселённых районах, окружающих городские центры.

Действуя из этих изолированных областей, боевики могут воспроизвести модель, отработанную еще тогда, когда группировка носила название «Аль-Каида в Ираке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Боевики могут пополнять свои ресурсы с помощью криминальной деятельности, создавать тайники с оружием на случай новых операций, а также проводить изматывающую кампанию убийств и устрашения.

Во-вторых, группировки, которым противостоят более могущественные противники, обычно применяют стратегию подпольной войны, вместо того чтобы пытаться вести классическую войну и бороться с их врагами в прямом столкновении. Такая стратегия включает в себя применение вооруженных сил и политических ресурсов для мобилизации местного населения, проведения внезапных атак, а также подрыв воли правительства к сопротивлению. Такая партизанская деятельность привлекательна для группировок, которые значительно слабее, чем правительственные силы, по этой причине такие партизанские войны и сравнивают с «блошиной войной».

На сегодняшний день боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) противостоит коалиция сильных противников, в которую входят проверенные боями курдские подразделения пешмерга, силы безопасности Ирака, суннитские арабские и шиитские вооруженные формирования, а также вооруженные силы США и других членов коалиции. Если у ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть какая-либо надежда пережить потерю Мосула, то его лидеры, скорее всего, перейдут к классической партизанской войне, которая включает в себя засады, рейды, диверсии, политические убийства, а также теракты смертников.

В-третьих, классики теории партизанской войны, такие как Мао Цзэдун, всегда подчеркивали важность использования политических и иных противоречий.

Так, возможно, наиболее уязвимым компонентом нынешней кампании в Ираке против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является то, что не было сделано попыток разрешить противоречия с суннитскими арабами. Начиная где-то с 2010 года правительство премьер-министра Нури аль-Малики начало кампанию по консолидации его власти за счет арабов-суннитов. Он заменил компетентных офицеров из числа арабских суннитов и курдов верными, но некомпетентными шиитами. Он с помощью судов и сил безопасности осуществлял травлю и уголовное преследование суннитских арабских политиков, а его правоохранительные органы жестко подавляли суннитские протесты. В то же самое время Малики в большей степени сблизился с Ираном.

Эти противоречия никуда не делись и при преемнике Малики премьер-министре Хайдаре аль-Абади. И если проблема маргинализации суннитских арабов в Ираке не будет решена, она станет подходящей средой для выживания — и даже, возможно, восстановления — террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Хотя боевики прежде не придерживались заветов истории партизанских войн, убивая и устрашая местное население, вместо того чтобы мобилизовывать его, то сейчас, с падением Мосула, может начаться новая фаза их существования.

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