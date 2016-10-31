



Османские монархи от Османа I до Мехмеда V. 1908—1918

В начале ХХ века Османскую империю продолжали считать «больным человеком» Европы, но с ней воевали, и Константинополь представлял и тогда заметную внушительную военную силу, а ее дипломаты славились своим необычным искусством, умением решать самые невероятные политические и другие задачи. Но мало кто предполагал, что станет сбываться пророчество, описанное в небольшой книжке под интригующим названием «Любопытное предсказание о падении Турецкаго царства Аравийскаго Звездослова Муста Эддина. Отпечатано в типографии С. Селивановского. Спб, 1828 г.». Любопытно, что эта книга выходила достаточно часто — в 1789, 1828 (в этом году дважды, в обеих столицах), 1854 годах… Даты этих публикаций парадоксальным образом совпадают с датами русско-турецких войн. Предсказание о падении Османской империи было сделано в XVI веке, тогда, когда она была мощной державой, обладавшей абсолютным оружием того времени — сильнейшей армией и военно-морским флотом. Соперничать с ней могли только Испания и Португалия. И, в отличие от большинства подобных публикаций, в ней действуют подлинные исторические лица — султаны Сулейман Кануни, Селим II и Мурад III, визирь Мехмет-паша Соколлу. Так что подлинность исторического фона не вызывает сомнений. Русь в те времена не представляла для Османской империи почти никакой опасности. Единственным серьезным противником Османской империи была Персия, да и ту постоянно терзали внутренние конфликты. И вот неведомый астролог Муста Эддин говорит Мураду III: дни империи сочтены. Это походило скорее на сон. Однако это предсказание исполнилось. В середине XVI века Османская империя была в зените своего могущества, а к концу XIX века фактически развалилась, и Первая мировая война закрепила ее распад.

Начиная с конца 1200-х Осман I присоединял к своим владениям область за областью

1 ноября 1922 года закончилось существование Османской империи, основанной в 1299 году, когда она обрела суверенитет во время правления династии Османа I, который был её основателем. Его семья и потомки правили империей с 1299-го непрерывно на протяжении всей истории империи. Султан был единственным и абсолютным регентом, главой государства и главой правительства империи. Помимо этого, Османская Династия являла собой воплощение османского Халифата начиная с четырнадцатого века, с царствования Мурада I. Представитель Османской династии удерживал титул халифа и власть над всеми мусульманами на момент прихода Мехмеда двоюродного брата Абдулмеджида II к власти. Османская Династия позиционировала себя в качестве политического и религиозного преемника Мухаммада и лидера всего мусульманского сообщества без границ в Османской империи и за её пределами. Титул Османского халифата был оспорен еще в 1916 году лидером арабского Восстания королём Хусейном Бен Али из Хиджаза, который осудил Мехмета V, но его царство было ликвидировано и аннексировано Ибн Саудом только в 1925 году.

Мехмед VI молится с Шейх-уль-исламом Нури Эфенди и Великим визирем Ахмед Тевфик-пашой перед тем, как покинуть Стамбул. 17 ноября 1922 года

11 ноября 1922 года на конференции в Лозанне был признан суверенитет Великого национального собрания Турции с правительством в Анкаре над территорией Турции. Последний султан, Мехмед VI покинул Османскую столицу, Стамбул, 17 ноября 1922 года. Правовые позиции закрепились после подписания Лозаннского договора 24 июля 1923-го. Союзное приглашение на конференцию в Лозанну было передано как правительству в Константинополе, так и в Анкаре. Возглавивший тогда национально-освободительное движение в Турции Мустафа Кемаль был убежден, что только правительство из Анкары должно принимать участие в конференции. 1 ноября 1922 года Великое национальное собрание признало правительство Султаната в Константинополе незаконным. Великое национальное собрание также приняло решение, что Константинополь перестал быть столицей нации с момента его оккупации союзниками. Кроме того, они заявили, что Султанат был упразднен. После ознакомления с резолюцией Мехмед VI искал убежища на борту британского военного корабля Малая 17 ноября. После того как Мехмед VI сбежал, остальные министры его правительства приняли новую политическую реальность. Но не обнаружено официального документа, который объявлял капитуляцию Османского государства или Султана. Конференция в Лозанне 11 ноября 1922 года признала суверенитет Великого национального собрания Турции как замену Османской империи.

Ататюрк выходит из здания парламента. 1930-е

Наше примечание: официальные данные переписей, проведенных в Османской империи и Турецкой республике, указывают на то, что в период между 1920 и 1927 годами в основных городах происходило резкое падение численности немусульманского населения. Самыми поразительными являются статистические данные о положении дел в Эрзуруме, который одно время был местом проживания многих армян. Там доля немусульман снизилась с 32 процентов от общей численности населения города до 0,1 процента. В Сивасе этот показатель упал с 33 до 5 процентов. В Трабзоне, где всегда проживало много греков, численность немусульман снизилась с 43 до 1 процента. С 1900 по 1927 год доля немусульманского населения Измира сократилась с 62 до 14 процентов. В Стамбуле не было столь резкого падения: доля немусульманского населения, которая в 1900 году составляла 56 процентов, к 1927 году снизилась до 35 процентов». В турки Мустафа записал только курдов. Но у тех никакого желания оными быть не возникало. В результате турецкая армия с переменным успехом ведет бои с курдскими повстанцами до сих пор.