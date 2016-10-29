



Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный гриб

30 октября, в обстановке полного забытья, миновала дата события, которое, очевидно, изменило ход истории: 55-летие испытания крупнейшей в истории человечества ядерной бомбы. В тот день над южной оконечностью острова Северный (Новая Земля) был взорван заряд мощностью 58 мегатонн.

Наверно, именно это испытание дало основание Советскому Союзу с такой отчаянной решимостью вести себя через год, во время Карибского кризиса. А ведь следует всегда помнить, что «Карибы-62» — это не только попытка СССР поставить свои ракеты на Кубе. Это, в первую очередь, борьба за вывод американских ракет средней дальности из Турции, напрямую угрожавших городам в западной части Советского Союза. Многие именно об этом предпочитают сейчас забыть, напропалую обвиняя Союз в эскалации напряжения. Знать — здорово испугались тогда.

Мне однажды повезло долго разговаривать с полковником Юрием Васильевичем Лысенко , председателем Всеукраинского Союза ветеранов ядерных испытаний. Человек, который ДЕВЯТЬ раз побывал в эпицентре ядерных взрывов спустя несколько часов после взрыва ! Даже после того взрыва, что был произведен на Новой Земле 55 лет назад…

Ему, уроженцу Полтавы, лейтенанту, авиационному инженеру, было 23 года, когда пришел приказ — отправиться на Новую Землю. Зачем, он не знал, просто убыл — лейтенант на должность майора.

— Юрий Васильевич, сколько взрывов Вы «пережили» на Новой?

— 9 штук. Первый — в сентябре, последний — в ноябре 1961 года.

— То есть за три месяца Вы пережили 9 взрывов? Какую же дозу радиации Вы хватанули?

— Не знаю. Там учета не было. У нас был один дозиметр на группу, даже не знаю марки. Нам его в руки не давали, мерил специальный дозиметрист. И о результатах не рассказывал.

— Лейтенант на должности майора — это что?

— Это у нас называлось «сооружение». Бронеказемат БКР из семисантиметровой корабельной стали, с трехметровым фундаментом и со скосом в сторону взрыва (чтобы ударной волной не снесло). В каземате — иллюминаторы из корабельного бронестекла. Я был старшим на одном из трех таких БКР.

И все это нашпиговано аппаратурой. Аппаратура была классная. Она, например, обеспечивала скорость съемки до миллиона кадров в секунду.

Сама техника взрыва была такая: идет самолет-носитель. Когда сбрасывается Изделие — идет импульс. Импульс попадает на пункт автоматики опытного полигона и пункт автоматики, по параллельным линиям, запускает аппаратуру на каждом бронеказемате.

— И как прошел первый взрыв?

— Пришел вертолет, и нас вывезли на пункт автоматики опытного полигона. Это где-то в ста километрах от эпицентра взрыва. Там нам выдали темные очки, а «старики» рассказали, как себя вести. Главное было — не смотреть на вспышку первые секунды. Можно ослепнуть. А потом это похоже на яркость электросварки, только очень большой. Вот на этом пункте я и встретил свой первый взрыв — маленький, в 500 килотонн, на высоте трех километров над землей.

— Страшно было?

— Первый раз — очень. Потом — ничего, привыкли. Это даже красиво — такой «классический» огромный гриб. Сразу после взрыва около эпицентра прошел вертолет-дозиметрист. А следующим вертолетом, через час, мы, инженеры, были уже на «своих» бронеказематах. Наше дело было срочно снять пленку и отдать ее фельдъегерю.

— А бронеказемат на каком расстоянии от точки взрыва?

— В пяти километрах. И ничего, устоял. Только обломки антенн вокруг разбросаны.

— Но это «маленький взрыв». А каким, по Вашему личному счету, был взрыв той самой, 58 мегатонной бомбы, самый большой в мировой истории?

— Седьмым. 30 октября 1961 года, в 11 часов 02 минуты, по моим часам.

— Расскажете, как это было?

— Расскажу. Знаете, есть много описаний этого взрыва. Но они все делались теми, кто находился либо в центре управления, либо на борту самолета — то есть среди тех, кто бросал Изделие. Я же знаю, что может чувствовать тот, на кого его бросали. Я же был на земле.

— Итак, «на Вас бросили бомбу». Где Вы в это время находились?

— 29-го мы проверили аппаратуру в бронеказемате, поздно вечером вернулись на базу, где нас уже ждал эсминец Северного Флота, С-80, по-моему. Он вывез нас в море, где-то на 150 километров от эпицентра. В это время с аэродрома «Олений» (Кольский полуостров) уже вылетел, прибывший, кстати, из украинского Узина, стратегический бомбардировщик ТУ-95, под командованием, по-моему, майора Алексея Дурновцева. Кстати, это был второй вылет Дурновцева к полигону. Где-то недели за две он уже прилетал и сбросил «болванку». Тренировался. Ведь Изделие было огромным — 26 тонн, 8 метров длины и 2 — в диаметре. У меня даже сохранился кусок стропы от парашюта, на котором сбрасывали «болванку». Надо будет, кстати, в музей отдать.

30 ноября на Оленьем «Медведю» (так называли ТУ-95) подвесили Изделие и, в сопровождении двух истребителей МиГ-19 он вылетел к Новой Земле.

— А истребители зачем?

— Знаете, на Семипалатинском полигоне (там тоже производились испытания ядерного оружия) была команда такая: если самолет повернет куда-то в сторону, «за бугор», то его сбивать. У нас, вроде бы, просто «прикрывали». Хотя, кто его знает.

Километров за 150 истребители и дублер отвернули в сторону. Носитель сбросил Изделие. Там парашют был неимоверный: семь вытяжных и один основной. Площадью 1,6 гектара. Мне потом говорили, что из этого количества лавсана можно было бы пошить лифчики для всех женщин СССР. На нем и летело Изделие. (Ну, это, конечно, легенда. Хотя всем — не всем, но добрую женскую дивизию «олифчить» можно было бы — А. Г)

После сброса самолет, до взрыва, успел уйти на 50 километров. Пока взрывная волна «догнала», он отлетел еще километров на 30. Самолет только тряхнуло, но не больше. Дурновцеву и штурману после этих испытаний Героя дали.

— Хорошо, сбросили кучу лифчиков на Новую Землю. Что дальше?

— Дальше был Взрыв.

— Вы его хорошо видели?

— Нет, я его не видел, была сильная облачность и метель, а весь экипаж был отправлен в трюм. Но как только прошла ударная волна, я вышел на палубу. Я увидел ядерный «гриб», высотой около 70 километров и совершенно неповторимое свечение. В головке «гриба» продолжалось свечение: как будто в облаке зажгли множество петард. Это был самый страшный, но и самый красивый салют в моей жизни. Но смотреть особо долго не пришлось. Мы же были в «группе первого броска». Мы надели, прямо на обмундирование, общевойсковые комплекты химзащиты. И респираторы: больше у нас ничего не было. Эсминец на полной скорости подошел к берегу, там нас ждали вертолеты и примерно через три часа мы уже были на своих бронеказематах.

— И что Вы там увидели?

— Лучше бы этого никогда не видеть. Когда мы уезжали оттуда, это была белая красивая тундра. Двухметровый слой снега и льда. Даже без солнца все искрилось. Когда мы прилетели — все было черным и дымилось. Хотя гореть-то было нечему — камни. Очень тяжело вспоминать. Наверное, так выглядит ад.

— Что чувствует человек, пусть даже и в трюме эсминца, когда знает: на него летит бомба.

— Знаете, мы были все молодые, здоровые и, даже, как сейчас говорят, безбашенные. Но в эти минуты мы молились: «Дай Бог, что бы Изделие попало точно в расчетную точку, что бы не ошиблись, что бы ветром не снесло, что бы не упало прямо к нам на голову». Но мы были испытателями. Простой человек может чувствовать только то, что через несколько мгновений он вообще ничего не будет чувствовать.

— А как выдержали «Большой Взрыв» бронеказематы?

— Один исчез совсем — его сплющило и вмяло в каменистую землю. Остальные покорежились так, что использовать их тоже было нельзя.

— Что было дальше?

— Работа. На казематах мы сняли пленки и вертолет забрал нас обратно. Привезли на эсминец, там специальные «раздевальщики» сняли с нас химкомплекты. Все остальное оставалось на нас, обмундирование даже не дезактивировали. Нас накормили и мы пошли спать. А утром сошли на берег, сели в ГТСки (гусеничные бронетранспортеры), и поехали на свои бронеказематы. Работать уже в штатном режиме. Вот, в принципе, и все.

— Да уж, все. Вот скажите, в условиях реальных военных действий, если бы такую бомбу взорвали, предположим, над городом-миллионщиком. Что бы от него осталось?

— Вы смеетесь? Если взорвать такую бомбу — пол-Англии не стало бы. К счастью, она никогда не взорвется. Ее не приняли на вооружение. Мы еще шутили, что в СССР есть три «царя»: «Царь-Колокол», который никогда не звонил, «Царь-Пушка», которая никогда не стреляла и «Царь-Бомба», которая уже никогда не взорвется.

— Юрий Васильевич, скажите еще одну вещь. В нашем разговоре Вы не раз употребляли вместо слова «бомба» слово «Изделие». Скажите, для Вас это слово — с большой буквы, или с маленькой?

— С большой… Конечно с Большой. Потому что это действительно Изделие.

— Тогда скажите, какова, по-вашему, роль и значение ядерного оружия в истории человечества?

— Я считаю, что оно предотвратило сначала уничтожение нашего народа. А потом третью мировую войну. Ведь первый военный план по уничтожению СССР (план «Пинчер») был подготовлен в США уже в марте 1946 года. Он включал в себя атомный удар по основным городам СССР, в том числе — и по Киеву. Но в 1949 мы испытали свою бомбу, и такие планы рассыпались. А потом ядерное оружие остановило третью мировую, поскольку все боялись «ударов возмездия».

— То есть, Вы — за ядерное оружие?

— Да.

— Тогда как Вы оцениваете ядерное разоружение Украины?

— Как глупость. Во-первых, легче было бы содержать одну ядерную дивизию с ее ядерным оружием, чем ту армию, которую мы сейчас содержим. Эффект, во всяком случае, был бы более высоким. Во-вторых, что бы ни говорили, в Украине были базы обслуживания, а сами ядерные заряды были на гарантии до 2009−2011 годов. А разговоры о том, что у нас некому было обслуживать ядерное оружие — это вообще бред. У нас целое училище в Харькове готовило специалистов по ядерному оружию. А этот бред насчет «ядерного чемоданчика»!!!

— Какой бред?

— Был такой, о том, что ядерное оружие может управляться только из чемоданчика, который находится в Москве. Да он разрабатывался у нас, в Харькове, НПО «Хартрон». Так, простите, что, разработчики не могли сделать второй экземпляр? Тем более, что документация сохранилась. Могли наши обслуживать. И обслуживали. У нас было много ремонтных баз, на которых проводились регламентные работы по обслуживанию ядерных боеголовок — в Прикарпатье, в Кировограде, на Житомирщине. Так что специалистов у нас было навалом. Вот в «Арзамасе-16» начальник цеха по разборке ракет, фамилию не помню, был киевлянин.

И вообще, все государства — Индия, Пакистан, Израиль — стремятся получить ядерное оружие. И лишь мы с Белоруссией, как дуры, отказались от него. Кто же после этого уважать будет такие страны. Да, надо было убирать 90% зарядов. Но 10% следовало бы оставить. На всякий случай…

— А как Вы думаете, можно ли восстановить в Украине ядерное оружие. Чисто технически?

— Да. Можно. Но на это понадобится много воли и средств. Думаю, что с нашим руководством: и былыми, и нынешним — сделать это невозможно. Но вот если будет воля, то научный потенциал еще есть. Но в ближайшее несколько лет он исчезнет. Мы уже все старики. Нет преемственности.

— Н-да… При Советах нас называли «Верхней Вольтой с ракетами», а теперь мы — «Верхняя Вольта без ракет».

— Что маете, то маете.

А на прощание мы с полковником выпили по две рюмочки коньячку. Первую — за тех, кто дергал смерть за усы. И вторую — не чокаясь…

Киев