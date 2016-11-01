



Александр Горбаруков ИА REGNUM Профессиональной толерантности тоже хочется есть и править

Администрация Обамы объявила на прошлой неделе, что откажет в федеральных контрактах религиозным благотворительным организациям, которые упорствуют и всё еще придерживаются традиционных взглядов на вопросы пола и сексуальности.

А поскольку все без исключения основные мировые религии, в том числе основные конфессии самих США: католицизм, протестантизм, иудаизм, ислам — в подавляющем большинстве своих общин придерживаются традиционных, авраамитских взглядов на греховность гомосексуализма, то можно констатировать: гомосексуальное лобби США одержало важнейшую в своей истории победу.

Разумеется, толкачей «голубого лобби» меньше всего интересовала возможность для геев права мыться в женском душе в католическом приюте в Уагадугу. Речь вовсе не о такой мелочи, как права представителей гомосексуального сообщества, речь о десятках миллиардов долларов налогоплательщиков, распределяемых через Американское агентство по международному развитию (USAID).

Ведь если денег из бюджета выделяется столько же, а благотворительные структуры традиционных религий на них претендовать не могут, то несложно угадать, к каким благотворительным организациям, работающим в чью пользу, потечет этот многомиллиардный поток.

Ради такого куша «голубое лобби» включило самую тяжелую артиллерию.

Вопрос был передан не куда-нибудь, а в аппарат Советника по национальной безопасности.

Сюзан Райс, которой осталось еще несколько недель занимать должность как раз Советника по национальной безопасности в уходящей администрации Барака Обамы, пояснила в своей речи о состоянии прав геев во всем мире в Американском университете на прошлой неделе, что именно имеет в виду ее босс.

«Это правило означает, что любая организация, которая заключает контракт с USAID, должна гарантировать, что все люди могут извлечь выгоду из своих финансируемых из федерального бюджета программ, независимо от расы, религии, или сексуальной ориентации и гендерной идентичности» — детализировала новые правила г-жа Советник.

Новое правило ставит не один, а сразу два блока на получение государственной помощи для осуществления благотворительной деятельности для организаций традиционных религий.

О первом мы уже говорили: если какая-то организация подпишется под правилами, соблюдение которых требует администрация Барака Обамы, она публично распишется в том, что перестала быть католической, протестантской, иудейской или мусульманской.

Маргинальные общины, которые используют эти слова в самоназвании и «современно» трактуют религиозный взгляд на гомосексуальные отношения, к основному дереву каждой из этих мировых религий имеют примерно такое же отношение, как прислоненный черенок лопаты к стволу дуба.

Но есть и второй ограничитель.

При всей значительности сумм, которые религиозные благотворители получают от Белого Дома, они все же не сопоставимы с частными пожертвованиями верующих американцев.

И вряд ли праведный хасидский манхэттенский торговец бриллиантами или столь же благочестивый католик родом из Палермо, торговец оливковым маслом из Лос-Анджелеса дадут хоть цент организации, которая понимает гомосексуальные отношения иначе, чем их понимают авраамитские религии.

Роджер Северино, директор центра «Де Войс» по делам религий и гражданского общества, приводит в специальном экстренном обращении и другие конкретные примеры того, к чему приведет введение новых правил — пусть даже речь идет о светской, не религиозной благотворительной организации:

«Например, структуры, специализирующиеся на ликвидации последствий стихийных бедствий, теперь могут быть обязаны открыть свои женские душевые и спальные помещения для биологических мужчин, которые идентифицируют себя как женщины — всё это в условиях хаоса, неразберихи и практического отсутствия закона и его представителей в районах, только что переживших удар стихии» — говорит Роджер Северино, указывая, что новые правила создают почву для всплеска преступлений против личности.

Брайан Берч, президент организации «Католик Вот», говорит, что есть «исключительно тревожная» тенденция открытой враждебности Белого Дома при президенте Обаме по отношению к религии — любой конфессии.

«Я думаю, что это [лоббирование норм, ущемляющих права верующих] — верх лицемерия со стороны ЛГБТ-движения, которое менее чем два года назад твердило, что единственное, чего они хотят, — иметь возможность выйти замуж за человека, которого они любят» — сказал в недавнем интервью Брайан Берч.

Пресса США полна примеров того, как «голубое лобби» сумело перевернуть процесс защиты своих прав в русло ущемления прав верующих. В своих публикациях ИА REGNUM тоже довольно подробно рассказывало о многочисленных примерах преследования верующих со стороны властей только за то, что они не собираются поступаться постулатами своей веры в угоду модной псевдо-толерантности.

В прошлом году по каналам Американского агентства по международному развитию было распределено $16 млрд денег налогоплательщиков на цели благотворительной помощи. Если не считать совершенно безобразных историй вроде истории с фондом дочери нынешнего госсекретаря, Ванессы Кэрри, о чем ИА REGNUM рассказывало своим читателям, — все эти суммы действительно пошли на адресную помощь нуждающимся по всему миру: на школы, больницы, питьевую воду, прививки…

Похоже, что администрация уходящего президента США видит для этих денег лучшее применение.