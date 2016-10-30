



Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Убийство Индиры Ганди

Индиру Ганди убили два сотрудника ее охраны, сикхи по национальности. В штате Пенджаб сикхи давно враждовали с местным правительством, требуя создания независимого государства Халистан (страны чистых). Убийцы Ганди, очевидно, были связаны с группировкой боевиков-сепаратистов. В вооруженных силах и в государственных органах безопасности традиционно служило много сикхов. Из охраны премьера их хотел убрать (и весьма серьезно настаивал на этом) шеф индийской контрразведки, но Ганди была против.

За годы правления Индира Ганди провела национализацию банков; в стране быстрыми темпами развивалась промышленность, была запущена первая АЭС; в сельском хозяйстве произошла «зелёная революция» — Индия наконец стала независимой от импорта продовольствия.

Война с Пакистаном привела к экономическим проблемам и росту напряжённости внутри страны. В 1975 году Верховный суд Уттар-Прадеша в Аллахабаде признал Индиру Ганди виновной в нарушениях избирательного законодательства на выборах в 1971 году и приказал ей уйти в отставку, запретив вести политическую деятельность в течение шести лет. В ответ Ганди, ссылаясь на конституцию, объявила о введении режима чрезвычайного положения. Межрелигиозные конфликты практически прекратились, но были ограничены политические свободы, закрыты оппозиционные газеты.

В 1977 году, переоценив свои силы, Ганди назначила парламентские выборы и проиграла. Ее и семью обвинили в коррупции. В 1978 году Ганди объявляет о создании партии ИНК (И), избирается в парламент, а в 1980 году вновь становится премьер-министром. 14 апреля 1980 года происходит первое покушение: террорист кинул в премьера-министра нож, но всего лишь ранил охранника. В этом же году в авиакатастрофе погибает её младший сын и главный помощник в делах политики Санджай.

Ганди старалась всеми силами укреплять международные связи — в 1983 году Индия стала председателем Движения неприсоединения. В этом же году активировалось движение сикхов, проживавших в основном в штате Пенджаб. Их лидер Джарнаил Сингх Бхиндранвал хотел видеть общину независимой. В 1984 году группировка занимает главную святыню сикхов — «Золотой храм» в Амритсаре. В ответ индийское правительство в июне проводит операцию «Голубая звезда», освобождает храм, проливается кровь…

Индира, ученица Махатмы Ганди и дочь Джавахарлала Неру, никогда не была кровожадным политиком. Но исполнение обязанностей премьер-министра Индии иногда не предоставляло выбора. Огромный субконтинент с огромным же количеством населения пестрел не только его разнообразием, но и разнообразием проблем: бедностью, болезнями, коррупцией и особенно этническими и религиозными конфликтами.

Премьера неоднократно информировали, что сикхи-сепаратисты, не только заняли, но и складируют оружие прямо в «Золотом храме». Это было небезопасно и оскверняло национальную святыню. Выгнать их решено было по политическим и по религиозным причинам.

Операция в глазах общественности выглядела неудачей. Один из биографов Индиры Ганди так описывает ее последствия: «Для большинства сикхов операция, в результате которой пострадало и помещение храма, сопровождалось огромным количеством человеческих жертв. В перестрелке погибло до тысячи человек, включая главарей террористов. Сикхи поклялись отомстить. Не проходило и дня, чтобы они не угрожали смертью премьеру, ее сыну и внукам».

Ганди не сомневалась, что ее жизнь находится в опасности. Ей не раз предлагали удалить из личной охраны всех сикхов, но она считала это лишним. Премьер относилась к угрозам философски: «Я живу в опасности всю свою жизнь. Я прожила большую яркую жизнь; и не так важно — умру ли я в кровати или, стоя».

Беант Сингх служил в охране около десяти лет и сопровождал Индиру Ганди в нескольких поездках за границу. Она не знала про тесные связи телохранителя с экстремистами — теми, кто поклялся отомстить за осквернение «Золотого храма». Религиозный фанатизм оказался сильнее личной преданности. Беант Сингх нашел соучастника в лице Сатванта Сингха — молодого полицейского, недавно зачисленного в службу безопасности премьер-министра.

Ганди за день до гибели 30 октября 1984 года говорила: «Сегодня я жива, а завтра, возможно, жизнь моя закончится… Но каждая капля моей крови принадлежит Индии». Утром 31 октября у премьера была запланирована встреча, которую Ганди ждала с особенным нетерпением — телеинтервью с известным английским писателем и драматургом Питером Устиновым. Она долго выбирала одежду и надела шафрановое сари, которое, как ей показалось, выглядело бы эффектно на экране. К платью совсем не шел бронежилет, с которым обычно Ганди не расставалась. Выбор наряда и стал в тот день фатальным.

Беант Сингх и Сатвант Сингх стояли на одном из постов вдоль дороги, которая вела из резиденции премьера к офису. Туда и шла Ганди в сопровождении охраны. Подойдя к сикхам, она, как обычно, приветливо улыбнулась. Выхватив пистолет, Беант трижды выстрелил в премьера. Одновременно Сатванг прошил тело Индиры Ганди автоматной очередью. Убийцы сразу же были схвачены охраной. Беант закричал: «Я сделал, что хотел. Теперь делайте вы, что хотите». Он не отвернулся от пуль других охранников — одна из них оказалась смертельной. Второго убийцу ранило, но он выжил.

В то время, как Индира Ганди умирала от пуль, Питер Устинов со съемочной группой ждали встречи. Один из работников группы вспоминает: «Я услышал три выстрела, а затем автоматную очередь. Очевидно, убийцам хотелось исполнить свое задание на все сто процентов. Они не оставили жертве ни единого шанса…»

Индия ответила взрывом гнева. Народный гнев извергался на всех сикхов. По стране прокатилась волна стихийных выступлений против сикхских экстремистов, сопровождавшаяся насилием. Власти пытались защитить невинных, но в течение нескольких недель жертвами бесчинств стали сотни жителей Пенджаба.

В тот же день новым премьером и лидером Конгресса стал сын Индиры Раджив Ганди. Прах Индиры развеяли над горами Гиндукуш у истока Ганга. Правительству так и не удалось узнать, кто отдал приказ сикхам. Многие остались уверенны, что это дело рук двух фанатиков-одиночек.

В историю страны Индира Ганди вошла не только, как первая женщина, которая на протяжении многих лет возглавляла правительство Индии, но и как умный и энергичный политик, который сделал много для экономики и усиления международного авторитета страны, ставшей лидером Движения неприсоединения.