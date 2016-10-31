



Александр Горбаруков ИА REGNUM Навоз по-европейски

Пока глава МВД А. Аваков в Японии уверял хозяев, что «умиротворять агрессора нельзя», а его люди, вроде клоуна на побегушках З. Шкиряка, шокировали публику заявлениями о том, что «Минск-2» есть «бред», и что Донбасс придется возвращать силой, — в Киеве набрала кампания подачи электронных деклараций о доходах и имуществе госслужащих. Содержание этих документов стало настоящим откровением, перевернув построенный на мифах о «европейском выборе», «Евромайдане», «революции достоинства» украинский мир с ног на голову. Выяснилось, что и сам министр, и тысячи ему подобных чиновников-патриотов под гул патриотических лозунгов и призывов к отражению «агрессии» России доверху набили гаражи дорогими автомобилями, загородные дворцы — предметами роскоши, карманы — наличными евро, долларами, гривнами и даже экзотичными в наших краях английскими фунтами, разбогатев до неприличия. То, что два с половиной года скрывалось, путем раскручивания «АТО», нагнетания антирусской истерии, сатанизацией Донбасса и целым набором других пропагандистских приемов, стало явным. Порошенко, Аваков, Турчинов и остальные «герои майдана» заняты исключительно собственным обогащением. Ничего, кроме этого, их не волновало, не волнует, и волновать не может. Вся их «идеология», вся любовь к Украине, вся политическая практика направлены только на поиск новых источников доходов. И на зачистку конкурентов.

Председатель Национального банка Украины В. Гонтарева заявила в субботу, что за 2016 год украинцы принесли в банки порядка 12 миллиардов гривен, расценив этот факт как рост доверия к банковской системе. В е-декларациях чиновников и депутатов фигурируют такие огромные суммы наличных денежных средств, в сравнении с которыми названная Гонтаревой цифра выглядит жалкой и смешной. Если вести тут речь о каком-то доверии, то уж точно не к украинским банкам и не к Украине как таковой. И это еще не все! Вряд ли ошибусь, предположив, что в декларациях показано не более пяти-десяти, от силы двадцати процентов того, чем владеют власти предержащие. Украина слывет олигархическим государством. На поверку она предстает, как государство бюрократическо-олигархическое, в котором львиная доля национального богатства пребывает в руках не олигархов, а бюрократов. Они его эксплуатируют в собственных интересах, не преумножая, как делал бы рачительный хозяин, а, наоборот, убивая, уничтожая. ВВП Украины за годы независимости сократился по сравнению с 1990 годом на 70%, 20% (!) — «вклад» нынешней власти.

«Евромайдан» был тактическим ходом для захвата власти. Апелляция к Европе и к так называемому европейскому будущему для Украины — тоже тактическим, тоже ходом, для мобилизации сторонников и успокоения зарубежных наблюдателей и «болельщиков». Когда после «майдана» Киев затеял «АТО», могло показаться, что это решение никак не связано с будущей стратегией государственного развития от новой власти. Что речь идет о несколько неуклюжей попытке развеять собственные панические страхи, связанные с возможным наказанием за содеянное, а также о новом тактическом ходе с целью отвлечь внимание, отправить орды «активистов» и боевиков подальше от столицы. Заодно решить вопрос с оплатой услуг рядовых участников «майдана», заинтересовав их перспективой новых «заработков» на разбое и мародерстве в «жирных» восточных областях. «АТО» была нужна еще и для того, чтобы «заиграть», как заигрывают в дворовом футболе нежелательное для более сильной стороны пенальти, «майдан» и его последствия. О стратегической линии, отправной точкой для которой должен был бы послужить «майдан», никто в верхах поначалу не задумывался, обходясь общими фразами и красивой риторикой. И вот, по прошествии двух с половиной лет, режим Порошенко — Авакова определился со стратегией: воевать, чтобы безнаказанно воровать.

Идея войны с целью обогащения объединила в единый, мощный по украинским меркам кулак «героев майдана», сплотив их, превратив в грозную силу, остающуюся таковой уже даже без той поддержки из-за пределов страны, благодаря которой удалось победить «майдану». Война как средство личного обогащения — общий интерес нынешней власти. Кроме него, присутствуют и производные. У каждой из групп они свои, хотя у большинства похожи друг на друга, хотя бы тем, что предельно эгоистичны, не имеют ни малейшего отношения к национальным интересам, никак не связаны с ними. У кое-кого из киевских вождей интересы даже не групповые, а индивидуальные. Порошенко, например, хотел бы воевать долго, как можно дольше, до конца его второго президентского срока.

Когда «АТО» затянулась, когда на уровне официальной пропаганды ее стали прятать за ширмой «войны против России» в ответ на «агрессию» со стороны Москвы, предположение о тактическом характере этого явления пошатнулось. Теперь, когда «АТО» осталась лишь в ведомостях на зарплату и вознаграждение, в решениях о выделении земельных участков участникам, да в меркантильных расчетах чиновников, через руки которых проходят выделяемые на нее средства, а идея «войны» вышла на первый план, стало ясно, что это были звенья одной цепи. Не тактической, а стратегической. Переход темы из сферы тактики в область стратегии закрепил несколько дней назад Порошенко, заведя речь о том, что угроза со стороны России будет сохраняться еще «долго», и сделав на основании этого предположения неожиданный вывод, согласно которому надо продолжать воевать. Развивая свою мысль, президент выдал себя с головой. Раз угроза надолго, значит, надо… давать на войну 5% ВВП. Иначе говоря, воровать больше. Еще больше, чем сейчас. «Европейская» стратегия Киева обернулась не чем иным, как стратегией воровства по-крупному для тех, у кого есть доступ к «кормушке», и крушением идеалов для тех, у кого доступа нет.