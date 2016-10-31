



Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

В течение нескольких последних дней граждане Украины узнали много нового о финансовой ситуации в стране. Сначала президент страны высказался против повышения пособия по безработице, которое сейчас составляет от $21 до $55. Потом аналитики подтвердили, что Петр Порошенко остается на четвертом месте в рейтинге богатейших людей страны с состоянием около $950 млн. А украинские депутаты и чиновники тем временем заполнили свои декларации, указав то, чего у них нет, чтобы в будущем за счет этого легализовать коррупционные доходы от принятия «правильных» решений.

В минувший четверг в Житомире Петр Порошенко рассказал, что нужно повышать размер минимальной заработной платы, а вот пособие по безработице повышать не надо. Иначе, сказал президент Украины, «какой дурак пойдет работать, когда можно оформить пособие по безработице, сидеть, ничего не делать и получать те же 1450 гривен, которые равняются минимальной зарплате».

Названная Порошенко сумма (около $55) — это максимальный размер пособия по безработице. Минимальный — почти втрое меньше, 544 гривны, или $21. Получатель максимального пособия по безработице сможет, например, полностью оплатить средний счет по квартплате за однокомнатную квартиру в городе Киеве (1500 гривен). Если же безработный получает минимальное пособие, то ему нужно будет для оплаты счетов объединиться еще с несколькими товарищами. О других расходах (еда, одежда и пр.) ничего не сообщается.

Чем больше майдан пребывает у власти, тем выше становится уровень безработицы и тем больше становится людей, живущих на минимальную зарплату. Нынешние власти своей борьбой с Россией лишают граждан рабочих мест, а своей фантастической некомпетентностью — нормальных правил игры в экономике. И они собираются продолжать в том же духе — обрывать последние торговые связи с Россией, ужесточать условия для тех, кто работает в России. Но президент Украины, кажется, на полном серьезе считает, что граждан устраивает пособие в $21−55.

На следующий день, в пятницу, 28 октября, украинский журнал «Новое время» опубликовал данные исследования, проведенного совместно с аналитиками Dragon Capital. По их данным, Петр Порошенко за год потерял около 3% своего капитала, но это не помешало ему остаться на четвертом месте в списке богатейших людей страны с состоянием в $949 млн.

Согласно официальной декларации, президент Украины является владельцем или бенефициаром более чем 100 компаний в диапазоне от кондитерских фабрик и сахарных заводов до инвестиционных банков и телеканалов. Порошенко утверждает, что на посту президента не принимает участие в управлении своим бизнесом. Но его президентство приносит его бизнесу много приятного — от заказов до законов. Этого Порошенко не опровергает, потому что об этом его никто не спрашивает.

К концу недели свои декларации опубликовали и другие украинские политики, чиновники и депутаты. От пристального внимания к ним широкую общественность попытался отвлечь бывший командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук, указавший в своей справке, что он владеет триллионом гривен, то есть $38 млрд. Но, кроме идиотских шуток, в декларациях есть много по-настоящему занимательного.

По новому закону депутаты и чиновники должны добровольно рассказывать общественности о всем, что нажито непосильным трудом. Правда, авторы деклараций побаиваются, как бы граждане (те самые, с пособием в 544 гривны и счетами на 1500 гривен) не проявили бы к их миллионам нездорового интереса. Но желание легализовать будущие коррупционные доходы от принятия правильных решений все-таки перевесило страх перед криминальными проблемами. И вот чиновники один за другим декларируют не только антиквариат, но и миллионы наличными.

Скажем, премьер-министр страны Владимир Гройсман, согласно предоставленной им справке, хранит дома три миллиона долларов наличными. То ли они у него действительно есть, и домашнее хранение — сигнал согражданам о «надежности» банковской системы. То ли их еще только предстоит получить, но поскольку объяснить их происхождение будет затруднительно — лучше сказать, что они «уже были раньше».

Как и прежде, украинские чиновники и депутаты являются ценителями искусства. В декларациях рябит от картин, фарфора, статуй, раритетных книг и антиквариата. Вкус по большей части оставляет желать лучшего. Но депутаты не хуже премьер-министра знают о качестве банковской системы и инвестируют в вечные ценности. Другие ведут себя проще: к примеру, министр внутренних дел Арсен Аваков вкладывает средства в элитное вино (760 бутылок), коллекционные монеты (2652 штуки), светильники и шубы.

Подведем итог. Майданные власти своими действиями увеличивают безработицу и понижают уровень жизни, предлагая гражданам жить на $21−55 пособия по безработице. Сами же они являются не просто очень обеспеченными людьми — они декларируют даже то, чего еще нет, чтобы завтра, когда это занесут, объяснить, откуда оно взялось.

Они ничего не боятся, потому что народ продолжает безмолвствовать и терпеть. Исключением являются только небольшие группы «активистов», но эти лают только на тех, на кого разрешат, и только тогда, когда разрешат. И чем продолжительнее молчание — тем наглее грабят тех, кто получает пособие меньше квартплаты и читает о декларациях миллионеров — слуг народа.